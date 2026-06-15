Любопитно

Барън Тръмп прикова погледите на историческото ММА шоу в Белия дом с нова визия

Най-малкият син на американския президент изненада феновете с нова прическа и стилна визия по време на мегаспектакъла на UFC, превърнал Южната морава в бойна арена за 60 милиона долара

15 юни 2026, 12:39
Барън Тръмп прикова погледите на историческото ММА шоу в Белия дом с нова визия
Източник: Getty Images

Н ай-малкият син на Доналд Тръмп – Барън, направи рядка публична поява, излизайки под светлините на прожекторите за първи път от четири месеца насам. Поводът беше безпрецедентната ММА галавечер на UFC, организирана директно върху Южната морава на Белия дом, съобщава The Sun.

20-годишният Барън, който по принцип избягва публичното пространство, беше забелязан сред семейство Тръмп в неделя вечер, когато хиляди ентусиасти изпълниха пространството пред президентската резиденция за грандиозното бойно шоу.

Младежът изненада присъстващите с нова визия – видимо по-дълга, тъмна и накъдрена коса. Той беше заложил на тъмносин блейзър и чисто бяла риза, с което до голяма степен копираше елегантния стил на баща си за историческото събитие.

Това е едва втората публична поява на най-малкото дете на президента от встъпването в длъжност на Тръмп през януари 2025 г., след като през февруари той присъства на обръщението „За състоянието на съюза“. В момента Барън е студент в Нюйоркския университет (NYU).

Клетка пред Белия дом за 60 милиона долара

Историческото събитие съчета в себе си няколко повода – то се превърна в пищно празнуване на 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп и предстоящата 250-годишнина от независимостта на САЩ. Според информациите са били похарчени над 60 милиона долара, за да се трансформира Южната морава във временна арена за бойни изкуства.

Над Белия дом се извисяваше огромна стоманена конструкция на покрива, наречена „Нокътят“ (The Claw), под която се събраха 4500 VIP гости, сред които и футболната легенда Златан Ибрахимович, с когото Барън и Доналд Тръмп разговаряха оживено край клетката.

Тръмп отбелязва 80-годишния си юбилей с турнир по смесени бойни изкуства в Белия дом
26 снимки
Тръмп юбилей
Тръмп юбилей
Тръмп юбилей
Тръмп юбилей

Мелания Тръмп също събра погледите, появявайки се малко след съпруга си в стилна черна миди рокля и кожено яке. Барън седеше в компанията на братята и сестрите си – Иванка и Тифани, както и до внучката на Тръмп – Кай. Сред звездните гости край Октагона бяха забелязани още технологичният милиардер Марк Зукърбърг, коментаторът Джо Роугън и шефът на Paramount Дейвид Елисън. Вечерта завърши с пищна заря над Националната алея във Вашингтон.

„Той е невероятен млад мъж, много се гордеем с него. Сега нещата са много различни, защото той вече е голям, разбира от политика и дори дава съвети на баща си“, сподели наскоро Мелания Тръмп в телевизионно интервю.

Въпреки че Барън води изключително уединен живот и почти никога не дава интервюта, Доналд Тръмп неведнъж е признавал, че именно синът му е помогнал да спечели вота на най-младите избиратели чрез контактите си с популярни интернет стриймъри и инфлуенсъри. Извън политиката и следването си в университета, младежът вече прави и първите си стъпки в бизнеса като съосновател на компания за напитки, базирана в Южна Флорида.

Източник: The Sun    
Барън Тръмп Доналд Тръмп Белият дом UFC ММА Мелания Тръмп публична поява САЩ политика Нюйоркски университет
Последвайте ни
Румен Радев: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година

Румен Радев: Правителството работи изключително усилено по структурирането на бюджета за 2026 година

Почина Ан Шедийн, звезда от сериала „Алф“

Почина Ан Шедийн, звезда от сериала „Алф“

Русия отрeче обвиненията за удар по светинята в Киев, приписа щетите на американска ракета

Русия отрeче обвиненията за удар по светинята в Киев, приписа щетите на американска ракета "Пейтриът"

Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана

Кое излиза по-скъпо: Да караш пиян или да пуснеш детето си зад волана

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Автоиндустрията иска спешни мерки от ЕС с цел защита срещу китайците

Автоиндустрията иска спешни мерки от ЕС с цел защита срещу китайците

carmarket.bg
Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава
Ексклузивно

Бащата на детето с прегазеното заради череши колело: Всеки има право на прошка, но онзи човек не поиска такава

Преди 19 часа
<p>Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова</p>
Ексклузивно

Стилистът Гергана Петровска пред Vesti.bg - какво казва дипломатическият етикет за визията на външния министър Велислава Петрова

Преди 1 ден
След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място
Ексклузивно

След 16 години в сянка и преживян кошмар: Дъфи се появи за първи път на публично място

Преди 14 часа
Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера
Ексклузивно

Трагедия в Бразилия: Известен американски певец загина при сблъсък на два хеликоптера

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ

Кървави пари: Руснаци печелят хиляди, като „съживяват“ убити войници с ИИ

Свят Преди 9 минути

Руската инвазия в Украйна създаде бум на един съмнителен пазар, който се опитва да капитализира от смъртта на повече от 325 000 московски военнослужещи. Създателите на съдържание таксуват семействата на убитите войници, за да създават зловещи ИИ изображения и видеоклипове на военна тематика за погребални услуги

Откриха овъглено тяло в изгорял автомобил край Доспат

Откриха овъглено тяло в изгорял автомобил край Доспат

България Преди 35 минути

Полицията разследва причините за пожара и самоличността на загиналия

<p>&bdquo;Престъпление срещу християнството&ldquo;: Зеленски с тежки обвинения към Москва</p>

Зеленски: Руският удар по Лаврата в Киев е престъпление срещу християнската култура

Свят Преди 1 час

Украинският президент призова Г-7 за по-строги мерки срещу Русия

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди новината и заяви, че ключовият корабоплавателен маршрут през Ормузкия проток ще бъде отворен отново

Сбиване остави 29-годишен мъж в критично състояние

Сбиване остави 29-годишен мъж в критично състояние

България Преди 1 час

Жена също е пострадала при инцидента, счупени са автомобилни стъкла

<p>КРИБ призова политическите партии за консенсус относно осигуровките в бюджетния сектор</p>

КРИБ призовава всички партии да се обединят около внесените в НС предложения държавните служители да плащат осигуровки

България Преди 1 час

Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

Два случая на кърлежов енцефалит у нас за седмица

България Преди 1 час

Експертите предупреждават за симптомите и риска през лятото

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Обрат на пазарите: Цените на петрола се сринаха след новина за мир между САЩ и Иран

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп

Тръмп на 80 г.! Как „Сънливият Дон“ започна да повтаря съдбата на Байдън

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп веднъж нарече „държавна измяна“ самото внушение, че забавя темпото през втория си мандат. Неговата осезаема издръжливост и енергия винаги са били в центъра на начина, по който той демонстрира политическа сила

<p>Гинеколог разкри най-странния момент в родилната зала</p>

Д-р Виктор Кръстев: Женското здраве започва с информираност и профилактика

България Преди 2 часа

Д-р Кръстев предупреждава за рисковете от дезинформация в интернет

<p>Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)</p>

Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)

Технологии Преди 2 часа

Не променяш нещо, което работи. Subaru са праволинейни в този житейски закон, затова и шестото поколение на Forester залага на основните ценности на марката

<p>Китайска реклама с Холанд взриви мрежата&nbsp;</p>

Бълва огън и говори на китайски: Шокираща реклама на Ерлинг Холанд взриви мрежата

Любопитно Преди 2 часа

Норвежката голова машина на „Манчестър Сити“ остави света без думи, след като стана глобално лице на азиатския билков чай Walovi. Видеото, в което Холанд бълва огън на барбекю под звуците на култово диско парче, стана толкова вайръл, че брандът трябваше да показва кадри зад кулисите, за да докаже, че кадрите не са фалшификат

Последен танц за $2,3 милиарда: Какво преследват Меси и Роналдо на Световното първенство

Последен танц за $2,3 милиарда: Какво преследват Меси и Роналдо на Световното първенство

Любопитно Преди 2 часа

Кристиано Роналдо ($1,2 млрд.) и Лионел Меси ($1,1 млрд.) влизат в Световното първенство като първите футболисти милиардери според Forbes. За двамата титани това е вероятна „лебедова песен“ и последен шанс за съдбоносен сблъсък на Мондиала

<p>15-годишно дете зад волана е возило пияния си баща&nbsp;в София</p>

Хванаха 15-годишно дете зад волана в София, возило пияния си баща

България Преди 2 часа

Бащата бил видимо употребил алкохол, посочват от СДВР

Как да изберем климатик за дома и да избегнем скъпите грешки

Как да изберем климатик за дома и да избегнем скъпите грешки

Любопитно Преди 2 часа

Джон Замбети и Джейн Сиймур

Джейн Сиймур се сгоди на 75! Как едно предложение излиза извън контрол

Любопитно Преди 2 часа

75-годишната звезда от „Д-р Куин Лечителката“ Джейн Сиймур се сгоди за музиканта Джон Замбети след 3 г. заедно. Предложението в дома им в Малибу се превърнало в истинска комедия от грешки, но актрисата споделя, че е открила чиста и безусловна любов

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Рекордна жега на Антарктида

sinoptik.bg
1

Астрономическото лято иде с жега

sinoptik.bg

Лято в града: 10 идеи как да си подарим усещане за ваканция, дори когато сме на работа и далеч от морето

Edna.bg

Почина Ан Шийдийн - актрисата, изиграла ролята на Кейт Танер в „АЛФ“

Edna.bg

Любопитната стратегия на Япония: бялата дъска, която накара феновете да се усмихнат

Gong.bg

Лудогорец пожела успех на Кабо Верде и Дуарте срещу Испания

Gong.bg

Румен Радев: Надяваме се до края на месеца да представим редовен бюджет

Nova.bg

Почина звездата от сериала „Алф” Ан Шедийн

Nova.bg