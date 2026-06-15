Барън Тръмп прикова погледите на историческото ММА шоу в Белия дом с нова визия

Н ай-малкият син на Доналд Тръмп – Барън, направи рядка публична поява, излизайки под светлините на прожекторите за първи път от четири месеца насам. Поводът беше безпрецедентната ММА галавечер на UFC, организирана директно върху Южната морава на Белия дом, съобщава The Sun.

20-годишният Барън, който по принцип избягва публичното пространство, беше забелязан сред семейство Тръмп в неделя вечер, когато хиляди ентусиасти изпълниха пространството пред президентската резиденция за грандиозното бойно шоу.

Младежът изненада присъстващите с нова визия – видимо по-дълга, тъмна и накъдрена коса. Той беше заложил на тъмносин блейзър и чисто бяла риза, с което до голяма степен копираше елегантния стил на баща си за историческото събитие.

Това е едва втората публична поява на най-малкото дете на президента от встъпването в длъжност на Тръмп през януари 2025 г., след като през февруари той присъства на обръщението „За състоянието на съюза“. В момента Барън е студент в Нюйоркския университет (NYU).

Barron Trump sports new hairstyle as he's seen for the first time in four months towering over mom and dad at UFC event https://t.co/aDtuSEUoz7 — Daily Mail (@DailyMail) June 15, 2026

Клетка пред Белия дом за 60 милиона долара

Историческото събитие съчета в себе си няколко повода – то се превърна в пищно празнуване на 80-ия рожден ден на Доналд Тръмп и предстоящата 250-годишнина от независимостта на САЩ. Според информациите са били похарчени над 60 милиона долара, за да се трансформира Южната морава във временна арена за бойни изкуства.

Над Белия дом се извисяваше огромна стоманена конструкция на покрива, наречена „Нокътят“ (The Claw), под която се събраха 4500 VIP гости, сред които и футболната легенда Златан Ибрахимович, с когото Барън и Доналд Тръмп разговаряха оживено край клетката.

Мелания Тръмп също събра погледите, появявайки се малко след съпруга си в стилна черна миди рокля и кожено яке. Барън седеше в компанията на братята и сестрите си – Иванка и Тифани, както и до внучката на Тръмп – Кай. Сред звездните гости край Октагона бяха забелязани още технологичният милиардер Марк Зукърбърг, коментаторът Джо Роугън и шефът на Paramount Дейвид Елисън. Вечерта завърши с пищна заря над Националната алея във Вашингтон.

„Той е невероятен млад мъж, много се гордеем с него. Сега нещата са много различни, защото той вече е голям, разбира от политика и дори дава съвети на баща си“, сподели наскоро Мелания Тръмп в телевизионно интервю.

Въпреки че Барън води изключително уединен живот и почти никога не дава интервюта, Доналд Тръмп неведнъж е признавал, че именно синът му е помогнал да спечели вота на най-младите избиратели чрез контактите си с популярни интернет стриймъри и инфлуенсъри. Извън политиката и следването си в университета, младежът вече прави и първите си стъпки в бизнеса като съосновател на компания за напитки, базирана в Южна Флорида.