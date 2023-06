5 книги, които ще променят живота ви

В началото на сезона на отпуските какво по-хубаво от това да си купим книга или да си набележим четиво, с което да се разведрим под топлите лъчи на слънцето. В статията ще споделя моите наблюдения и съвети относно полезни и практични книги в различни области, които наистина си заслужава да се прочетат и могат да променят живота ви.

„Излекувай живота си“, Луиз Хей – книгата е публикувана през 1984-та година от 58-годишната тогава американска авторка. Ако ще прочетете една-единствена книга за самопознание и личностно развитие, препоръчвам ви да бъде тази. Книгата е много простичко и ясно написана и е структурирана като наръчник. Луиз събира начеващите тогава открития и собствения си горчив опит относно връзката между нашите мисли и емоции и отражението им във всички области на живота – здраве, взаимоотношения, работа, успех, благополучие. Някои основни моменти от философията на Хей са, че всеки от нас носи пълна отговорност за всички свои преживявания и че когато наистина обичаме себе си, всичко в живота ни върви добре. Тя въвежда концепцията и употребата на утвържденията като способ за създаване на новото.

Навярно тези твърдения са до болка познати на много от нас, но си струва да се отбележи, че Луиз Хей е една от първите автори, които популяризират тези идеи по достъпен начин. Тя е и истински филантроп, като с работата си е помогнала на милиони хора по света. Много от последващите автори в тази сфера стъпват на нейния стил и постижения, но за съжаление немалко от тях го правят в голяма степен за финансова облага от огромния интерес към темата за метафизичното и връзката между тяло, ум и душа.

Chapter 1 book review, A New Earth by Eckhart Tolle. All chapters reviewed on different videos - Youtube Video https://t.co/3TghKyVM7i pic.twitter.com/7IU7GtaaIf

„Нова Земя“, Екхарт Толе – ако обичате по-философски четива, тази книга ще ви хареса. Издадена през 2005-та година, в нея германският автор говори обстойно за егото и истинската идентичност на човека отвъд него. Разглеждат се интересни положения – желанията като форма на нужда за още и още, ролите, които играем, колективното его. Толе дава предложения как да се освободим от тези ограничаващи парадигми. Есенцията на книгата може да се обобщи с изречението, че решението да направим настоящия момент наш приятел е краят на егото. Почти всяка наша мисъл е свързана с миналото или бъдещето, а егото се отнася към настоящия момент по един от следните три начина: като средство към определен резултат, като пречка или като враг. С други думи, винаги искаме нещо различно от това, което е сега, и в това се корени неудовлетворението и болката на човек.

Книгата е дълбока, но в същото време носеща хармония и вътрешен мир. Тя е антидот на вездесъщата тенденция за гонене на цели, постигане на резултати и ламтежа за още в съвременното общество.

10 books to read when you’re feeling lost in life 🧵



1) The Monk Who Sold His Ferrari by Robin Sharma pic.twitter.com/c7lHzz0mck