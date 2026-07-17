От бедността до милионите: Невероятната съдба на 19-годишния Ламин Ямал

М ладата звезда на испанския национален отбор Ламин Ямал буквално завладя планетата по време на Световното първенство по футбол през 2026 година. Нападателят, който навърши 19 години в разгара на престижното състезание, спечели милиони фенове по света не само с изключителния си футболен талант, но и с невероятно скромното си и земно поведение. Днес тийнейджърът вече се радва на внушително нетно състояние, оценявано на около 15 милиона долара, и върви уверено по пътя към това да се превърне в един от най-скъпоплатените атлети в историята на спорта, пише HELLO!

Ламин Ямал Източник: БГНЕС

Новият златен договор с Барселона и милионите от Adidas

Огромният потенциал на Ямал принуди ръководството на Барселона да действа решително. Каталунският гранд разкъса предишното му споразумение, което му носеше малко под два милиона долара на година, и му предложи нов, изключително атрактивен шест годишен договор. С новия контракт годишното възнаграждение на младата звезда скочи на внушителните 18 милиона долара преди облагането с данъци, като сумата може да нарасне драстично с включените бонуси за представяне на терена. Благодарение на тази мащабна сделка, Ламин си осигури място сред 10-те най-богати футболисти в света според класацията на престижното списание Forbes. Това решение на клуба е напълно логично, тъй като Ямал вече държи рекордите за най-млад играч в историята на Барселона, най-млад голмайстор за националния отбор на Испания и най-млад футболист, номиниран за престижната награда „Златната топка“.

A sus 19 años, Lamine Yamal es uno de los futbolistas españoles más cotizados y cuenta con un patrimonio millonario https://t.co/fzLmlMUP3p — Lecturas (@Lecturas) July 14, 2026

Освен огромната си заплата от клуба, испанският национал печели сериозни суми от рекламни договори с глобални брандове като Beats by Dre, OPPO, Powerade, Konami и УНИЦЕФ. Най-големият му удар извън терена обаче е дългосрочното партньорство с германския спортен гигант Adidas, от което футболистът ще спечели забележителните тридесет и четири милиона долара за период от десет години.

Израснал в бедност с мисъл за баба си

Въпреки че днес Ламин Ямал е мултимилионер, неговото детство е било изпълнено с лишения и изключително трудни моменти. Той е роден в семейството на строителния бояджия Мунир Насрауи, който е от марокански произход, и майка му Шийла Ебан, която е родом от Екваториална Гвинея и е работила като сервитьорка. Родителите му се разделят, когато той е едва тригодишен, и момчето израства в бедни работнически квартали на Барселона, докато семейството му се опитва да свърже двата края.

Ламин Ямал Източник: БГНЕС

В свои медийни изяви Ламин винаги е изразявал дълбоката си благодарност към своята баба по бащина линия, Фатима, която първа пристига в Испания от Мароко, пътувайки нелегално в автобус. Тя започва да работи на три смени, за да събере пари и да плати за прехвърлянето на баща му и неговата сестра, когато те са били едва тригодишни деца. Именно на нея футболната звезда приписва своята силна работна етика и борбен дух.

Още като дете обещах на родителите си, че ако разчитат да си намеря обикновена работа, не ни чака нищо добро, но ако стана професионален футболист, ще се погрижа за всичко.

Днес Ламин Ямал е изпълнил обещанието си до последната дума. Благодарение на феноменалния си успех, той е осигурил сигурност за родителите си и много по-добро детство за своя тригодишен брат Кейн. За младия спортист най-голямото щастие е да вижда майка си спокойна и да знае, че семейството му никога повече няма да живее в малък апартамент, където кухнята и спалнята са били в едно общо помещение.