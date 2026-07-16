От бебешката вана до големия финал: Невероятната съдба, която свърза Меси и Ямал

С лед победа с 2:1 над Англия, защитаващият титлата си шампион Аржентина си осигури място на финала на Световното първенство срещу европейския шампион Испания, поставяйки началото на сблъсък на поколенията между суперзвездите Лионел Меси и Ламин Ямал.

Въпреки че неделният финал в Ню Джърси отбелязва първия път, в който 39-годишният ветеран на Аржентина и 19-годишното крило на Испания ще играят един срещу друг, това не е първата им действителна среща.

Историята на дуото датира отпреди близо две десетилетия, когато пътят на 20-годишният тогава Меси се пресича за първи път с невръстния Ямал по време на рекламна благотворителна фотосесия в Барселона.

В края на 2007 г., по време на благотворителна томбола, организирана от испанския спортен вестник Diario Sport и Детския фонд на обединените нации (УНИЦЕФ), семейството на Ямал печели място в рекламна фотосесия с младия Лионел Меси.

Томболата предлага на местни семейства в Каталуния възможността да участват в заснемането на снимки за рекламен календар с професионални футболисти от ФК Барселона. Семейството на Ламин Ямал, който по това време е само на шест месеца, печели едно от местата в томболата.

Esta es una foto de Messi a sus 20 años en 2007 alzando a un niño recién nacido: Lamine Yamal.



La foto ocurrió en 2007. La UNICEF hizo una rifa para tomarse una foto con un jugador del Barcelona en el barrio Roca Fonda, en Mataró, y se la ganó la familia de Lamine.



Y por eso… pic.twitter.com/Nb9VilDYL5 — Goles en Directo (@golesendir_) July 15, 2026

Последвалата фотосесия се провежда в съблекалнята на стадион „Камп Ноу“. Двадесетгодишният Лионел Меси, който тогава се утвърждава като ключов играч за Барселона, е събран с бебето Ламин Ямал.

Фотосесията включва кадри, на които Меси държи Ямал в синя пластмасова бебешка вана. По време на снимките участниците нямат никаква друга връзка помежду си освен томболата, а изображенията са архивирани след публикуването им в благотворителния календар за 2008 г.

Снимка от фотосесията стана вайръл, след като беше публикувана в Instagram от бащата на Ямал, Мунир Насрауи, с текст: „Началото на две легенди“ след Европейското първенство през 2024 г.

Почти 20 години след тази фотосесия, бебето от снимката и самата легенда са обречени да се изправят един срещу друг на международната сцена.

Връзката между двамата атлети надхвърля общата им история в Барселона и сега ще достигне до най-голямата сцена в спорта – финала на Световното първенство.