Една от най-шокиращите и абсурдни криминални истории: Мъжът, който живя 10 години на тавана на любовницата си

В продължение на десет години той живее на тавана в дома на своята любима Доли Остерайх – абсолютно незабелязан от съпруга ѝ, докато една фатална нощ през 1922 г. не завършва с убийство

Л юбов, предателство и един невидим затворник: Случаят с Ото Санхубер остава една от най-шокиращите и абсурдни криминални драми в американската история. В продължение на десет години той живее на тавана в дома на своята любима Доли Остерайх – абсолютно незабелязан от съпруга ѝ, докато една фатална нощ през 1922 г. не завършва с убийство.

Началото: Една счупена шевна машина и патална искра

Всичко започва около 1911 г. в Милуоки. Валбурга „Доли“ Остерайх е съпруга на заможния производител на текстил Фред Остерайх. Брака им обаче разяждат рутината и студенината – Фред е работохолик със склонност към чашката, а Доли – суетна, красива и жадна за внимание жена, която все още скърби за смъртта на единствения им син.

Един ден шевната машина в дома на Остерайх се разваля. От фабриката изпращат 22-годишния техник Ото Санхубер. Когато той влиза в къщата, Доли го посреща по копринен пеньоар, обляна в скъп парфюм. Младият, дребничък и срамежлив Ото е омагьосан. Между двамата веднага пламва бурва връзка.

Първоначално любовниците се срещат в евтини мотели и в ъглите на фабриката, но страхът от клюки и от гнева на Фред расте. Тогава Доли ражда една откачена идея: Защо Ото да не се премести да живее директно в тяхната къща?

Em 1913, Dolly Oesterreich, uma mulher casada e infeliz em Milwaukee, iniciou um caso com Otto Sanhuber, um jovem de 17 anos que foi consertar sua máquina de costura. Para esconder o relacionamento, ela convenceu Otto a morar secretamente no sótão da casa onde vivia com o marido,… pic.twitter.com/FV7Dx1E0pG — Sanfa (@Zanfareserva) July 20, 2026

Живот в сянка: Десет години на тавана

Доли настанява Ото на тавана. С нейна помощ младият мъж си сглобява малка стаичка зад скрин в дрешника. Вътре има сгъваемо легло, маса, столове, лампи за четене и рафтове с детективски романи.

С годините се оформя невероятен бит:

През деня, когато съпругът Фред е на работа, Ото слиза долу. Той не просто прави любов с Доли, но и изпълнява ролята на невидим прислужник – чисти, пере, глади дрехите на Фред, мие съдовете и оправя леглата.

През нощта, когато Фред се прибира, Ото се качва обратно в тайната си бърлога. Той ходи по чорапи, чете на свещи и се храни с остатъци от вечерята.

The Woman Who Kept Her Lover in the Attic for Ten Years



In 1913, Milwaukee housewife Walburga "Dolly" Oesterreich called a repairman to fix her sewing machine. The repairman was 17-year-old Otto Sanhuber. The machine never got fixed.



Dolly's solution to hiding the affair was… pic.twitter.com/4YPKeaT6ir — lordmicky 🇵🇹 (@0xlordmicky) July 17, 2026

Когато Фред започва да чува странни шумове и стъпки над главата си, Доли го убеждава, че просто полудява или че в къщата има духове. Тя дори го води на лекар, а медикът препоръчва смяна на жилището. Така семейството се мести няколко пъти – но при всяко преместване Доли първо избира къща с подходящ таван, а Ото тайничко се нанася там още преди съпруга.

През 1918 г. семейство Остерайх се мести в слънчев Лос Анджелис. Ото го последва. Доли купува къща в квартал „Силвър Лейк“ и наема дърводелец да прегради ъгъл на тавана, за да може Ото да продължи да живее над главите им.

Кървавата нощ: 22 август 1922 г.

Годините минават, а Ото прекарва почти цялата си младост в пълна изолация, превръщайки се в истински доброволен затворник на своята любима. За да се чувства по-сигурен в тъмнината, той си купува два малки пистолета.

In 1913, Dolly Oesterreich was an unhappily married woman in Milwaukee. One day she told her wealthy husband, Fred, that her sewing machine was broken, and he sent over a 17-year-old repairman named Otto Sanhuber. Dolly, then in her early thirties, answered the door in little… pic.twitter.com/BuKV1RmF9m — Abramdango (@Abramdango91) July 5, 2026

На 22 август 1922 г. между Фред и Доли избухва жесток скандал за пари и пиянство. Чуват се викове, трошене на предмети и писъци. Ото, който слуша всичко от тавана, изпада в паника – той си мисли, че Фред убива Доли.

Взема пистолетите и по пижама се спуска по стълбите.

Когато Фред го вижда, остава в пълен шок – разпознава бившия си техник отпреди 10 години. Между двамата мъже избухва боричкане. Ото произвежда няколко изстрела. Един от куршумите улучва Фред фатално в гърдите и той пада мъртъв на пода.

Доли и Ото бързо измислят план. За да изглежда като грабеж с взлом, Ото заключва Доли в един от дрешниците отвън, взема нейния диамантен часовник и изчезва обратно на тавана. Полицията пристига, намира мъртвия съпруг и заключената в дрешника Доли. Случаят остава неразкрит.

Новият любовник и предателството

След смъртта на съпруга си Доли наследява цялото му богатство (след като изгаря новото му завещание). Тя обаче бързо се отегчава от Ото, който продължава да живее на тавана, за да я пази.

Доли си хваща нов любовник – адвоката Хърман Шапиро. Тя премества Ото в нова къща, но го държи все така затворен. По-късно Доли намира трети мъж – собственик на бензиностанция.

The Man Who Lived in the Attic



In 1913, Walburga "Dolly" Oesterreich answered the door to a 17-year-old sewing machine repairman named Otto Sanhuber. Her husband owned the textile factory where Otto worked. By the end of the visit, they were sleeping together. Within months,… pic.twitter.com/93N4CvT0yt — VisionaryVoid (@VisionaryVoid) June 26, 2026

През 1930 г., след скандал за пари и заплахи, изоставеният адвокат Хърман Шапиро решава да си отмъсти. Той отива в полицията и разказва история, която звучи толкова откачено, че прокурорите първоначално го мислят за луд. Шапиро разкрива, че Доли му е признала за мъжа, който живеел на тавана и е застрелял Фред.

Процесът на века и шокиращият финал

Полицията нахлува в къщата и наистина открива Ото Санхубер. Пресата го кръщава „Човека-прилеп от Лос Анджелис“ заради десетилетието, прекарано в мрак под покривите.

Започва един от най-гледаните съдебни процеси в историята на Калифорния:

Ото Санхубер прави пълни признания. Той описва живота си като сексуален роб и затворник, но твърди, че е стрелял при при неизбежна отбрана, за да спаси Доли. Съдът го признава за виновен в непредумишлено убийство. Тук обаче идва правният абсурд: давността за такова престъпление в Калифорния е точно 6 години, а от убийството са изтекли 8. Ото е пуснат на свобода като свободен човек. Той сменя името си и изчезва от общественото внимание.

Доли Остерайх е съдена като съучастник. Първото дело завършва без съгласие на журито (поради липса на единодушие), а при второто обвиненията срещу нея са свалени поради изтекли срокове и липса на преки доказателства.

Доли запазва цялото богатство на убития си съпруг и живее необезпокоявана в Лос Анджелис до смъртта си през 1961 г.

Така един от най-странните престъпни триъгълници в историята завършва без нито един осъден – оставяйки след себе си само легендата за мъжа, който прекара десет години от живота си на тавана в името на една луда любов.