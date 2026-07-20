Мбапе детронира Меси: Французинът стана първият в историята с втора „Златна обувка“

Ф ренската суперзвезда Килиан Мбапе се превърна в първия футболист в историята, който печели „Златната обувка“ за голмайстор на Световно първенство два поредни пъти. Нападателят грабна отличието на Мондиал 2026, след като отбеляза впечатляващите 10 гола в 8 мача и задмина с малко легендата Лионел Меси, съобщава BBC.

27-годишният Мбапе стана и първият играч с двуцифрен брой попадения на един турнир от Герд Мюлер през далечната 1970 г. Единствено Жуст Фонтен (13 гола за Франция през 1958 г.) и унгарецът Шандор Кочиш (11 гола през 1954 г.) са вкарвали повече в едно издание.

Освен това французинът вече е вечен голмайстор №1 на световните първенства с общо 22 попадения, преминавайки постижението на Меси (21).

Kylian Mbappé officially becomes the first 2x Golden Boot winner at the World Cup. pic.twitter.com/kvqXDAMuR3 — Pop Base (@PopBase) July 19, 2026

Горчивината на личните рекорди

Мбапе циментира голмайсторската си титла с два гола в мача за третото място в Маями, въпреки че Франция отстъпи пред Англия с класическото за тенис 4:6 и остана на четвърта позиция.

„Когато вкараш толкова много голове на Световно първенство, това със сигурност те качва на съвсем друго ниво. Но бих предпочел да не бях голмайстор, а да играехме на финала. Това е страхотно за кариерата ми, когато един ден се пенсионирам, но в момента изобщо не ми е до това“, заяви нападателят след мача.

39-годишният Лионел Меси имаше шанс да изпревари звездата на Реал Мадрид, но не успя да се разпише във финала в Ню Джърси, където Аржентина отстъпи с 0:1 пред Испания. Меси завърши турнира с 8 гола, следван от Джъд Белингам и Ерлинг Холанд с по 7.

France did not win this World Cup.



Kylian Mbappé made sure nobody forgot he was here anyway.



He scored 10 goals and raked back to back Golden Boots. And as of tonight in Miami, he is the greatest World Cup goalscorer in the history of the men's game.



He has scored Twenty two… pic.twitter.com/nwKzVtpvBa — Ajoje⚽⚖️ (@israel_ajoje) July 19, 2026

Тотален триумф за шампионите от Испания

Новият световен шампион Испания помете останалите индивидуални отличия на ФИФА: