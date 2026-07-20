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Мбапе детронира Меси: Французинът стана първият в историята с втора „Златна обувка“

Килиан Мбапе стана първият играч със „Златна обувка“ от две поредни световни първенства и стана голмайстор №1 за всички времена. Испания обаче грабна световната титла след триумф над Аржентина и обра индивидуалните награди

20 юли 2026, 09:51
Мбапе детронира Меси: Французинът стана първият в историята с втора „Златна обувка“
Източник: БГНЕС/ВЕСТИ

Ф ренската суперзвезда Килиан Мбапе се превърна в първия футболист в историята, който печели „Златната обувка“ за голмайстор на Световно първенство два поредни пъти. Нападателят грабна отличието на Мондиал 2026, след като отбеляза впечатляващите 10 гола в 8 мача и задмина с малко легендата Лионел Меси, съобщава BBC.

27-годишният Мбапе стана и първият играч с двуцифрен брой попадения на един турнир от Герд Мюлер през далечната 1970 г. Единствено Жуст Фонтен (13 гола за Франция през 1958 г.) и унгарецът Шандор Кочиш (11 гола през 1954 г.) са вкарвали повече в едно издание.

Освен това французинът вече е вечен голмайстор №1 на световните първенства с общо 22 попадения, преминавайки постижението на Меси (21).

Горчивината на личните рекорди

Мбапе циментира голмайсторската си титла с два гола в мача за третото място в Маями, въпреки че Франция отстъпи пред Англия с класическото за тенис 4:6 и остана на четвърта позиция.

„Когато вкараш толкова много голове на Световно първенство, това със сигурност те качва на съвсем друго ниво. Но бих предпочел да не бях голмайстор, а да играехме на финала. Това е страхотно за кариерата ми, когато един ден се пенсионирам, но в момента изобщо не ми е до това“, заяви нападателят след мача. 

39-годишният Лионел Меси имаше шанс да изпревари звездата на Реал Мадрид, но не успя да се разпише във финала в Ню Джърси, където Аржентина отстъпи с 0:1 пред Испания. Меси завърши турнира с 8 гола, следван от Джъд Белингам и Ерлинг Холанд с по 7.

Тотален триумф за шампионите от Испания

Новият световен шампион Испания помете останалите индивидуални отличия на ФИФА:

  • „Златната топка“ (Най-добър играч): Родри (Испания). Халфът на Манчестър Сити добави още един голям трофей в колекцията си след „Златната топка“ за 2023 г. и титлата от Евро 2024. Меси взе „Сребърната топка“, а Мбапе – „Бронзовата“.
  • „Златната ръкавица“ (Най-добър вратар): Унай Симон (Испания). Стражът на Атлетик Билбао инкасира едва едно попадение в 8 мача, записвайки сухи мрежи през останалото време.
  • Най-добър млад играч: Пау Кубарси (Испания). 19-годишният защитник на Барселона изигра всяка една минута за „Ла Фурия Роха“ на турнира и бе стълб в отбраната, която тотално обезвреди Аржентина на финала. Младият талант получи наградата си лично от президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп.

 

Източник: BBC    
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