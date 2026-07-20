Мбапе детронира Меси: Французинът стана първият в историята с втора „Златна обувка“

Ф ренската суперзвезда Килиан Мбапе се превърна в първия футболист в историята, който печели „Златната обувка“ за голмайстор на Световно първенство два поредни пъти. Нападателят грабна отличието на Мондиал 2026, след като отбеляза впечатляващите 10 гола в 8 мача и задмина с малко легендата Лионел Меси, съобщава BBC.
27-годишният Мбапе стана и първият играч с двуцифрен брой попадения на един турнир от Герд Мюлер през далечната 1970 г. Единствено Жуст Фонтен (13 гола за Франция през 1958 г.) и унгарецът Шандор Кочиш (11 гола през 1954 г.) са вкарвали повече в едно издание.
Освен това французинът вече е вечен голмайстор №1 на световните първенства с общо 22 попадения, преминавайки постижението на Меси (21).
Kylian Mbappé officially becomes the first 2x Golden Boot winner at the World Cup. pic.twitter.com/kvqXDAMuR3— Pop Base (@PopBase) July 19, 2026
Горчивината на личните рекорди
Мбапе циментира голмайсторската си титла с два гола в мача за третото място в Маями, въпреки че Франция отстъпи пред Англия с класическото за тенис 4:6 и остана на четвърта позиция.
„Когато вкараш толкова много голове на Световно първенство, това със сигурност те качва на съвсем друго ниво. Но бих предпочел да не бях голмайстор, а да играехме на финала. Това е страхотно за кариерата ми, когато един ден се пенсионирам, но в момента изобщо не ми е до това“, заяви нападателят след мача.
39-годишният Лионел Меси имаше шанс да изпревари звездата на Реал Мадрид, но не успя да се разпише във финала в Ню Джърси, където Аржентина отстъпи с 0:1 пред Испания. Меси завърши турнира с 8 гола, следван от Джъд Белингам и Ерлинг Холанд с по 7.
France did not win this World Cup.— Ajoje⚽⚖️ (@israel_ajoje) July 19, 2026
Kylian Mbappé made sure nobody forgot he was here anyway.
He scored 10 goals and raked back to back Golden Boots. And as of tonight in Miami, he is the greatest World Cup goalscorer in the history of the men's game.
He has scored Twenty two… pic.twitter.com/nwKzVtpvBa
Тотален триумф за шампионите от Испания
Новият световен шампион Испания помете останалите индивидуални отличия на ФИФА:
- „Златната топка“ (Най-добър играч): Родри (Испания). Халфът на Манчестър Сити добави още един голям трофей в колекцията си след „Златната топка“ за 2023 г. и титлата от Евро 2024. Меси взе „Сребърната топка“, а Мбапе – „Бронзовата“.
- „Златната ръкавица“ (Най-добър вратар): Унай Симон (Испания). Стражът на Атлетик Билбао инкасира едва едно попадение в 8 мача, записвайки сухи мрежи през останалото време.
- Най-добър млад играч: Пау Кубарси (Испания). 19-годишният защитник на Барселона изигра всяка една минута за „Ла Фурия Роха“ на турнира и бе стълб в отбраната, която тотално обезвреди Аржентина на финала. Младият талант получи наградата си лично от президента на ФИФА Джани Инфантино и президента на САЩ Доналд Тръмп.