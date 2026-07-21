Край на жегата, идва опасен обрат: Жълт код за бури във вторник

С лед горещините, който обхванаха страната в последните няколко дни, във вторник ни очакват предупреждения от първа степен – жълт код гръмотевични бури с интензивни валежи, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е в сила за областите: Монтана, Враца, София-област, Ловеч, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна и Бургас.

При жълт код за дъжд от НИМХ съветват: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

Времето във вторник, 21 юли

Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи и ще се доближи до средното.

През нощта над Югозападна, Централна Южна и Североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се понижи и ще се доближи до средното.

Във вторник ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони; ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевична дейност, на повече места и по-интензивни в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Ще духа умерен, по високите върхове и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 25°, на север от Калиакра – около 20°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 7 мин. и залязва в 20 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 51 мин. Луната в София изгрява в 14 ч. и 9 мин. и залязва 21 мин. след полунощ на 22.07. Фаза на Луната: първа четвърт.

През следващите дни ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Повишена е вероятността в отделни райони, главно в Източна България и планините, да са временно интензивни и значителни по количество, с градушки.

В четвъртък в по-голямата част от страната вероятността за валежи намалява, само на отделни места в източните райони ще превали и прегърми. Ще духа до умерен северозападен вятър. Понижението на температурите ще продължи, максималните в четвъртък ще са между 25° и 30°.