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Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

В „Храмът на историите“ пред Мон Дьо певицата говори за последните им мигове заедно, работата по последния ѝ албум и опита да продължи напред след смъртта на своя съпруг

19 юли 2026, 10:48
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М ая Нешкова даде едно от най-личните си интервюта след смъртта на съпруга си Кирил Икономов. В подкаста „Храмът на историите“ пред Мон Дьо певицата разказва за живота след загубата му, за последния ден, който са прекарали заедно, и за трудния път към завръщането на сцената.

Кирил Икономов почина внезапно на 16 април 2026 г.

  • „Най-много ми липсва да ми се усмихне“

По думите на Мая Нешкова най-тежката липса не е свързана с професионалното им партньорство, а с човека до нея.

„Най-много ми липсва да ми се усмихне. Да ме погледне с тази любов, с която ме гледаше. Душата му. Това ми липсва най-много.“

Певицата разказва, че в деня на смъртта си Кирил Икономов е работил в домашното им студио по последните записи за новия ѝ албум.

Според нея последната песен, която е написал, днес звучи като негово лично послание.

„Слушайки песента след като той си отиде, разбирам, че той просто ми се е изповядал с тази песен.“

  • Последните часове заедно

Мая Нешкова си спомня, че през целия ден е слизала в студиото, за да види дали екипът има нужда от нещо.

„Колкото пъти влязох, го прегръщах отзад, лягах на раменете му и му целувах темето.“

По думите ѝ в последните месеци е усещала нужда по-често да показва чувствата си към него.

„На всяка крачка исках да му казвам колко много го обичам.“

Последните думи, които си спомня от него, са:

„Ще ги разбиеш.“

„Когато си отиде, казах: „Какво стана сега? И мен разби“, допълва певицата.

  • „За пет минути си отиде“

Мая Нешкова разказва, че съпругът ѝ е починал в ръцете ѝ.

„За пет минути си отиде. Без всякакви признаци.“

Тя споделя, че според нея е възможно да става дума за лекарска грешка, но уточнява, че не е позволила да бъдат извършени експертизи.

„Не съм доктор. Никой не ми е казал нищо.“

„Опитвам се да започна да работя“

Певицата казва, че след загубата се опитва постепенно да се върне към работата, защото пред нея стоят много незавършени проекти.

„Музиката му е уникална. Толкова много проекти има, които трябва да се довършат. Ако аз не съм моторът на всичко това, няма как да продължат нещата.“

Тя признава, че със смъртта на Кирил Икономов е изгубила и част от себе си като артист.

„Загубих желанието за всичките тези неща. Усмивката. Не знам дали ще мога някога да бъда същият човек.“

  • Първото участие без него

Мая Нешкова разказва, че вече е имала едно участие след смъртта на съпруга си.

След концерта е отишла до гробищния парк.

„Свърших си работата, тръгнах си и се намерих пред портите на гробището да плача. Това беше първият път, в който съм без него. Без неговите очи да ме следят.“

По думите ѝ именно внучката ѝ е човекът, който успява да я откъсне от болката.

„С нея мога да пея. С нея не ми се плаче.“

  • „Бях гневна, после дойде смирението“

Певицата признава, че е преминала през различни етапи след загубата.

„В началото бях гневна. После дойдоха съмненията. Но няма полувяра. Трябва или да вярваш, или да не вярваш.“

На въпрос дали е била ядосана на Бог, тя отговаря:

„В момента, в който казвах: „Защо ми го взе?“, си казах: „Добре. Благодарна съм ти все пак, че го имах толкова години.““

  • „Киро, виж“

Един от най-емоционалните моменти, които Мая Нешкова споделя, е свързан с първите стъпки на внучката ѝ.

„Изкрещях: „Киро, Киро, виж!“ После избягах в храстите и си поплаках.“

Певицата разказва още, че рядко сънува съпруга си, въпреки че всяка вечер се моли да го види насън.

„За секунди го сънувах. Показа ми къде са оставени ключовете му. И си отиде.“

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