Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

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М ая Нешкова даде едно от най-личните си интервюта след смъртта на съпруга си Кирил Икономов. В подкаста „Храмът на историите“ пред Мон Дьо певицата разказва за живота след загубата му, за последния ден, който са прекарали заедно, и за трудния път към завръщането на сцената.

Кирил Икономов почина внезапно на 16 април 2026 г.

„Най-много ми липсва да ми се усмихне“

По думите на Мая Нешкова най-тежката липса не е свързана с професионалното им партньорство, а с човека до нея.

„Най-много ми липсва да ми се усмихне. Да ме погледне с тази любов, с която ме гледаше. Душата му. Това ми липсва най-много.“

Певицата разказва, че в деня на смъртта си Кирил Икономов е работил в домашното им студио по последните записи за новия ѝ албум.

Според нея последната песен, която е написал, днес звучи като негово лично послание.

„Слушайки песента след като той си отиде, разбирам, че той просто ми се е изповядал с тази песен.“

Последните часове заедно

Мая Нешкова си спомня, че през целия ден е слизала в студиото, за да види дали екипът има нужда от нещо.

„Колкото пъти влязох, го прегръщах отзад, лягах на раменете му и му целувах темето.“

По думите ѝ в последните месеци е усещала нужда по-често да показва чувствата си към него.

„На всяка крачка исках да му казвам колко много го обичам.“

Последните думи, които си спомня от него, са:

„Ще ги разбиеш.“

„Когато си отиде, казах: „Какво стана сега? И мен разби“, допълва певицата.

„За пет минути си отиде“

Мая Нешкова разказва, че съпругът ѝ е починал в ръцете ѝ.

„За пет минути си отиде. Без всякакви признаци.“

Тя споделя, че според нея е възможно да става дума за лекарска грешка, но уточнява, че не е позволила да бъдат извършени експертизи.

„Не съм доктор. Никой не ми е казал нищо.“

„Опитвам се да започна да работя“

Певицата казва, че след загубата се опитва постепенно да се върне към работата, защото пред нея стоят много незавършени проекти.

„Музиката му е уникална. Толкова много проекти има, които трябва да се довършат. Ако аз не съм моторът на всичко това, няма как да продължат нещата.“

Тя признава, че със смъртта на Кирил Икономов е изгубила и част от себе си като артист.

„Загубих желанието за всичките тези неща. Усмивката. Не знам дали ще мога някога да бъда същият човек.“

Първото участие без него

Мая Нешкова разказва, че вече е имала едно участие след смъртта на съпруга си.

След концерта е отишла до гробищния парк.

„Свърших си работата, тръгнах си и се намерих пред портите на гробището да плача. Това беше първият път, в който съм без него. Без неговите очи да ме следят.“

По думите ѝ именно внучката ѝ е човекът, който успява да я откъсне от болката.

„С нея мога да пея. С нея не ми се плаче.“

„Бях гневна, после дойде смирението“

Певицата признава, че е преминала през различни етапи след загубата.

„В началото бях гневна. После дойдоха съмненията. Но няма полувяра. Трябва или да вярваш, или да не вярваш.“

На въпрос дали е била ядосана на Бог, тя отговаря:

„В момента, в който казвах: „Защо ми го взе?“, си казах: „Добре. Благодарна съм ти все пак, че го имах толкова години.““

„Киро, виж“

Един от най-емоционалните моменти, които Мая Нешкова споделя, е свързан с първите стъпки на внучката ѝ.

„Изкрещях: „Киро, Киро, виж!“ После избягах в храстите и си поплаках.“

Певицата разказва още, че рядко сънува съпруга си, въпреки че всяка вечер се моли да го види насън.

„За секунди го сънувах. Показа ми къде са оставени ключовете му. И си отиде.“