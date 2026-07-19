Мая Нешкова за живота след загубата на Кирил Икономов: Най-много ми липсва усмивката му

М ая Нешкова даде едно от най-личните си интервюта след смъртта на съпруга си Кирил Икономов. В подкаста „Храмът на историите“ пред Мон Дьо певицата разказва за живота след загубата му, за последния ден, който са прекарали заедно, и за трудния път към завръщането на сцената.
Кирил Икономов почина внезапно на 16 април 2026 г.
- „Най-много ми липсва да ми се усмихне“
По думите на Мая Нешкова най-тежката липса не е свързана с професионалното им партньорство, а с човека до нея.
„Най-много ми липсва да ми се усмихне. Да ме погледне с тази любов, с която ме гледаше. Душата му. Това ми липсва най-много.“
Певицата разказва, че в деня на смъртта си Кирил Икономов е работил в домашното им студио по последните записи за новия ѝ албум.
Според нея последната песен, която е написал, днес звучи като негово лично послание.
„Слушайки песента след като той си отиде, разбирам, че той просто ми се е изповядал с тази песен.“
- Последните часове заедно
Мая Нешкова си спомня, че през целия ден е слизала в студиото, за да види дали екипът има нужда от нещо.
„Колкото пъти влязох, го прегръщах отзад, лягах на раменете му и му целувах темето.“
По думите ѝ в последните месеци е усещала нужда по-често да показва чувствата си към него.
„На всяка крачка исках да му казвам колко много го обичам.“
Последните думи, които си спомня от него, са:
„Ще ги разбиеш.“
„Когато си отиде, казах: „Какво стана сега? И мен разби“, допълва певицата.
- „За пет минути си отиде“
Мая Нешкова разказва, че съпругът ѝ е починал в ръцете ѝ.
„За пет минути си отиде. Без всякакви признаци.“
Тя споделя, че според нея е възможно да става дума за лекарска грешка, но уточнява, че не е позволила да бъдат извършени експертизи.
„Не съм доктор. Никой не ми е казал нищо.“
„Опитвам се да започна да работя“
Певицата казва, че след загубата се опитва постепенно да се върне към работата, защото пред нея стоят много незавършени проекти.
„Музиката му е уникална. Толкова много проекти има, които трябва да се довършат. Ако аз не съм моторът на всичко това, няма как да продължат нещата.“
Тя признава, че със смъртта на Кирил Икономов е изгубила и част от себе си като артист.
„Загубих желанието за всичките тези неща. Усмивката. Не знам дали ще мога някога да бъда същият човек.“
- Първото участие без него
Мая Нешкова разказва, че вече е имала едно участие след смъртта на съпруга си.
След концерта е отишла до гробищния парк.
„Свърших си работата, тръгнах си и се намерих пред портите на гробището да плача. Това беше първият път, в който съм без него. Без неговите очи да ме следят.“
По думите ѝ именно внучката ѝ е човекът, който успява да я откъсне от болката.
„С нея мога да пея. С нея не ми се плаче.“
- „Бях гневна, после дойде смирението“
Певицата признава, че е преминала през различни етапи след загубата.
„В началото бях гневна. После дойдоха съмненията. Но няма полувяра. Трябва или да вярваш, или да не вярваш.“
На въпрос дали е била ядосана на Бог, тя отговаря:
„В момента, в който казвах: „Защо ми го взе?“, си казах: „Добре. Благодарна съм ти все пак, че го имах толкова години.““
- „Киро, виж“
Един от най-емоционалните моменти, които Мая Нешкова споделя, е свързан с първите стъпки на внучката ѝ.
„Изкрещях: „Киро, Киро, виж!“ После избягах в храстите и си поплаках.“
Певицата разказва още, че рядко сънува съпруга си, въпреки че всяка вечер се моли да го види насън.
„За секунди го сънувах. Показа ми къде са оставени ключовете му. И си отиде.“