Най-сладкият фен: 3-годишното братче на Ламин Ямал стана истинска звезда на Световното

И спания разби мечтите на Франция за световна титла след победа с 2:0 и се класира за големия финал на Мондиал 2026. И докато целият свят говореше за гения на 19-годишния Ламин Ямал, камерите на телевизия FOX уловиха един изключително трогателен момент, който моментално разтопи сърцата на милиони пред екраните.
Само няколко секунди след последния съдийски сигнал камерите показаха на трибуните 3-годишното братче на Ямал – Кейн. Облечен в малка испанска фланелка, малчуганът ентусиазирано махаше с ръчичка към батко си на терена, който в този момент празнуваше историческия успех.
¡Es tan monísimo! ¡El hermano pequeño de Lamine Yamal está celebrando que España se haya clasificado para la final del Mundial! ¡Qué momento tan especial, y qué bonito! ❤️👦🏿🥹💝💖😍🥰🇪🇸❤️ pic.twitter.com/ekJyyRnnZ5— Marie Kalkenberg 🇳🇴👩👧👧🧸🌈👭🩷💜🌺 💛🖤🩶❤️ (@MarieKalkenberg) July 15, 2026
Плезещият се талисман на Испания
Кейн се превърна в истинска интернет сензация по време на това Световно първенство. Феновете по цялото земно кълбо буквално се влюбиха в забавните му номера, с които подкрепяше Ламин от трибуните.
По време на 1/4-финала, в който Испания елиминира Белгия в Лос Анджелис, Кейн беше уловен от камерите на стадион „СоуФай“ да показва езика си на огромното видеотабло. Ламин Ямал погледна нагоре, видя по-малкото си братче на екрана и избухна в луд смях на терена.
Оказва се, че това не е било случайно, а предварително планирана „беля“:
„Тъкмо бях на физиотерапия преди мача, когато той ми звънна от телефона на майка ни. Каза ми съвсем сериозно: „Утре ще си изплезя езика на екрана!“ Затова, когато го видях на видеотаблото по време на двубоя, просто не можах да сдържа смеха си“, сподели след това звездата на Испания.
The important thing is that Lamine Yamal's little brother is officially a World Cup finalist now!!!— KUMAR (@MyCric101) July 15, 2026
Forget everything else — he's celebrating like he played every minute of the tournament. 😂❤️
What a wholesome moment for the Yamal family! 🥹🇪🇸#LamineYamal #WorldCup #Spain…
„Той е като мой син“
Ламин Ямал редовно споделя забавни моменти с малкия Кейн в социалните си мрежи. Наскоро той публикува забавен видеоклип, в който 3-годишното момченце се опитва да удари топка за голф, но след няколко неуспешни опита просто я хваща с ръка, хвърля я напред и започва да тича весело по игрището.
Връзката между двамата братя е изключително силна, въпреки голямата разлика в годините и славата, която в момента засипва младия испански национал.
Lamine Yamal's younger brother shares adorable World Cup moment with Spain star after win https://t.co/InnkerKB5F pic.twitter.com/V2yAnx6mkz— California Post Sports (@capostsports) July 15, 2026
„Малкото ми братче означава всичко за мен. Обожавам го! Чувствам го почти като мой собствен син“, признава емоционално Ламин Ямал.
И докато Испания се готви за финала, едно е сигурно – отборът вече има своя най-сладък и обичан талисман на трибуните.