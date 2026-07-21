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Вратата към Ада: Тъмната тайна на замъка Хоуска, от който дори нацистите са се страхували

Скрит в горите на Чехия, замъкът Хоуска от векове пази една от най-мрачните тайни на Европа. Построен директно върху бездънна пропаст, той е издигнат не за да спре външен враг, а за да затвори Вратата към Ада

21 юли 2026, 06:27
Вратата към Ада: Тъмната тайна на замъка Хоуска, от който дори нацистите са се страхували
Източник: iStock

С крит сред гъсти гори в чешката провинция, замъкът Хоуска е обвита в кошмарни митове и окултни легенди крепост. Построен върху скала, напълно изолиран от търговските пътища за онова време, той няма източник на вода, нито традиционни защитни укрепления. Според преданията той не е издигнат, за да спре злото да влезе вътре – а за да му попречи да излезе.

Официалните исторически хроники сочат, че замъкът е построен през XIII век като административен център на краля. Чешкият фолклор обаче разказва съвсем различна история: истинската цел на градежа била да се запечата гигантска, бездънна пропаст в варовиковите скали. Местните вярвали, че това е пряк вход към Ада, от който през нощта излизали демонични същества, ловували хора и ги завличали обратно в бездната.

Проклятието на бездната и побелелият за секунди затворник

Легендата гласи, че на осъдените на смърт затворници е била предлагана пълна амнистия, при едно условие – да бъдат спуснати с въже на дъното на дупката и да разкажат какво са видели. Първият доброволец бил млад и здрав мъж. Само секунди след като го спуснали в тъмнината, той започнал да пищи от ужас и да моли да го изтеглят. Когато го извадили на повърхността, косата му била напълно побеляла, а той бил полудял от това, което е зърнал на дъното.

Архитектурен абсурд: Защита отвътре навън

Между 1253 и 1278 г. чешкият крал Отакар II издига готическа крепост на това място. Странностите в сградата обаче са десетки:

  • В оригиналния си вид замъкът нямал стълби от двора към горните етажи.
  • Външни стени почти липсвали, а почти всички защитни съоръжения били обърнати навътре към двора. Сякаш целта не била да се спре външен враг, а да се задържи нещо затворено вътре.
  • Кралят заповядал порталът към Ада да бъде запечатан с дебели каменни плочи, а директно върху него бил изграден параклис. Той бил посветен на Архангел Михаил – водача на Божието войнство срещу падналите ангели на Луцифер.

Фреските в параклиса и до днес шокират посетителите. Една от тях изобразява кентавър – същество с тяло на жена и кон, което стреля с лък с лявата си ръка. През Средновековието изобразяването на езически митове в църква е било немислимо, а използването на лявата ръка се е свързвало пряко със служене на Сатаната.

Окултизмът на СС и нацистките експерименти

Ужасяващата история на замъка продължава и през XX век. През 40-те години на миналия век нацистите окупират Хоуска по време на Втората световна война. Появите им там са мистерия – сградата няма военна стойност и е на цели 50 км от Прага.

Според историци, шефът на СС Райнхард Хайдрих и самият Хайнрих Химлер, който бил обсебен от окултизма, са използвали замъка, за да съхраняват там над 13 000 секретни и древни ръкописа. Местните жители обаче разказвали за странни светлини, звуци и зловещи ритуали. Говори се, че нацистките офицери са провеждали тъмни церемонии в опит да впрегнат портала и „силите на Ада“ в полза на Третия райх. След войната в двора на замъка дори са намерени скелетни останки на нацистки войници.

Замъкът днес

Днес замъкът е собственост на семейство Шипонек (наследници на бившия президент на Škoda Auto) и е отворен за туристи от 1999 г. Наред с нелогичната архитектура и страховитите фрески, много от днешните посетители заклеймяват мястото като едно от най-призрачните на Земята. Те твърдят, че под пода на параклиса и до днес се чуват писъци, драскане и драскащи звуци от дълбините на земята

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