Лионел Меси: Болката е огромна, поздравления за Испания

"Болката е огромна и ще отнеме време, за да заздравее тази рана. Но аз също така пазя всичко хубаво... Мачовете, които обърнахме, давайки всичко от себе си, които завинаги ще останат в спомените ни, подкрепата на цяла страна, която, заедно с упорития труд и усилия на този отбор, ни доведе до това отново да бъдем сред най-добрите в света", заяви звездата на Аржентина Лионел Меси в Инстаграм.

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"Днес е трудно да оценим напълно постигнатото, но този отбор достигна два поредни финала на Световни първенства. Благодаря ви от сърце за всеки поздрав и всяко съобщение", подчерта Меси.

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"За пореден път успяхме да се обединим като страна и да бъдем заедно, споделяйки огромната гордост, че сме аржентинци. Искам също да поздравя Испания за спечелването на шампионата", добави Меси.