Преди финала на Мондиал 2026: Меси посочи Ламин Ямал като бъдещия №1 в света

Л ионел Меси говори открито за бъдещето на световния футбол и неговият отговор не изненада спортните фенове. Аржентинската икона посочи сензацията на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал като играча, който според него се откроява с класи над останалата част от младата генерация. Тъй като Ямал продължава да чупи исторически рекорди преди своя 20-и рожден ден, подкрепата на Меси носи огромна тежест. Считан за един от най-великите в историята, Лео вярва, че младото крило вече притежава качества, които го отличават от неговите връстници, като същевременно има потенциал за още по-големи постижения, пише испанското издание HOLA!

🚨🎙️ Lionel Messi on the famous photo with Lamine Yamal:



“It’s crazy that we’re facing each other after that photo was taken when he was a baby.” pic.twitter.com/p6hHeE0CJj — MC (@CrewsMat10) July 17, 2026

Категоричният избор в Diario Sport

По време на ексклузивно интервю за каталунското издание Diario Sport, Меси бе попитан директно кой изгряващ футболист го впечатлява най-силно в момента. Вместо да изброява широк списък от млади таланти, капитанът на Интер Маями и Аржентина посочи единствено Ламин Ямал. Меси призна, че по терените има много даровити играчи със светло бъдеще, но ако трябва да избере само един въз основа на крехката му възраст, настоящите успехи и дългосрочния му потенциал, изборът без съмнение пада върху тийнейджъра на Барселона.

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Бързият възход на новата десетка

Възходът на Ямал на световната сцена е наистина изключителен. След като се превърна в един от най-младите дебютанти в първия състав на каталунците, той бързо извоюва статут на ключова фигура за клуба и за страната си. Неговият безстрашен дрибъл, креативност, визия за играта и пълно самообладание в моменти на високо напрежение станаха причина за постоянни сравнения с най-големите футболни гении. Младият играч вече официално наследи и фланелката с номер 10 в испанския гранд, която дълги години бе притежание именно на аржентинския магьосник.

Бягство от тежките сравнения

Въпреки че паралелите между двамата го преследват от първия му пробив в професионалния спорт, Ямал непрекъснато се опитва да изгради своя собствена идентичност. Той многократно е заявявал пред медиите, че неговата цел не е да се превърне просто в следващия Меси, а да извърви кариера, която е достойна да го нареди редом до най-големите легенди на световния футбол. Тази изключителна зрялост извън терена е една от основните причини специалистите да вярват, че той има правилната нагласа да се справи с огромните обществени очаквания.

"He is one of the World's leading stars" 🌟



Lionel Messi was asked by Tom Brady what THAT Lamine Yamal bathtub photo means to him. pic.twitter.com/egABE5NHn6 — BBC Sport (@BBCSport) July 18, 2026

Пророческата снимка от миналото

Меси и Ямал споделят много повече от просто феноменален футболен талант. И двамата са възпитаници на прочутата клубна академия Ла Масия, преди да оставят незаличима следа в първия отбор. Тяхната връзка стана още по-популярна, след като в интернет пространството отново се появи архивна снимка от 2007 г. На нея съвсем младият тогава Лео държи бебето Ламин по време на благотворителна фотосесия за календар. По онова време никой не е предполагал, че новороденото в ръцете на Меси един ден ще бъде негов пряк наследник на трона.

Взаимното уважение между две звезди

Възхищението между двамата спортисти е абсолютно двупосочно. Въпреки че Ямал често е посочвал бразилската звезда Неймар като своя идол от детството, той никога не е криел, че за него Меси е най-великият футболист на всички времена. По време на мачовете от Световното първенство тийнейджърът заяви, че всяка среща на Лео доказва защо той е номер 1 в историята, а всеки останал дебат по темата е напълно излишен. Това уважение заздрави моста между действащата легенда и изгряващата суперзвезда.

Битката за световната титла

Тази вербална подкрепа от страна на Меси дава огромно самочувствие на Ямал, но истинският тест предстои на зеления килим. На 19 юли 2026 г. Испания и Аржентина ще се изправят една срещу друга във финалния сблъсък за световната титла на стадион Ню Йорк/Ню Джърси в Ийст Ръдърфорд. Този мач ще бъде символично сбогуване с едно велико поколение и официално посрещане на новата футболна ера, където Ламин Ямал е готов да пренесе играта на своите плещи.