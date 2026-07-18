Любопитно

Преди финала на Мондиал 2026: Меси посочи Ламин Ямал като бъдещия №1 в света

Лионел Меси определи звездата на Барселона Ламин Ямал за най-добрия млад футболист в света. 8-кратният носител на Златната топка даде своята благословия за тийнейджъра с номер 10 точно преди финала на Световното първенство на 19 юли 2026 г.

Стела Христова Стела Христова

18 юли 2026, 18:29
Преди финала на Мондиал 2026: Меси посочи Ламин Ямал като бъдещия №1 в света
Лионел Меси обяви Ламин Ямал за безспорен лидер на новото поколение   
Източник: Getty

Л ионел Меси говори открито за бъдещето на световния футбол и неговият отговор не изненада спортните фенове. Аржентинската икона посочи сензацията на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал като играча, който според него се откроява с класи над останалата част от младата генерация. Тъй като Ямал продължава да чупи исторически рекорди преди своя 20-и рожден ден, подкрепата на Меси носи огромна тежест. Считан за един от най-великите в историята, Лео вярва, че младото крило вече притежава качества, които го отличават от неговите връстници, като същевременно има потенциал за още по-големи постижения, пише испанското издание HOLA!

  • Категоричният избор в Diario Sport

По време на ексклузивно интервю за каталунското издание Diario Sport, Меси бе попитан директно кой изгряващ футболист го впечатлява най-силно в момента. Вместо да изброява широк списък от млади таланти, капитанът на Интер Маями и Аржентина посочи единствено Ламин Ямал. Меси призна, че по терените има много даровити играчи със светло бъдеще, но ако трябва да избере само един въз основа на крехката му възраст, настоящите успехи и дългосрочния му потенциал, изборът без съмнение пада върху тийнейджъра на Барселона.

Embed from Getty Images

  • Бързият възход на новата десетка

Възходът на Ямал на световната сцена е наистина изключителен. След като се превърна в един от най-младите дебютанти в първия състав на каталунците, той бързо извоюва статут на ключова фигура за клуба и за страната си. Неговият безстрашен дрибъл, креативност, визия за играта и пълно самообладание в моменти на високо напрежение станаха причина за постоянни сравнения с най-големите футболни гении. Младият играч вече официално наследи и фланелката с номер 10 в испанския гранд, която дълги години бе притежание именно на аржентинския магьосник.

  • Бягство от тежките сравнения

Въпреки че паралелите между двамата го преследват от първия му пробив в професионалния спорт, Ямал непрекъснато се опитва да изгради своя собствена идентичност. Той многократно е заявявал пред медиите, че неговата цел не е да се превърне просто в следващия Меси, а да извърви кариера, която е достойна да го нареди редом до най-големите легенди на световния футбол. Тази изключителна зрялост извън терена е една от основните причини специалистите да вярват, че той има правилната нагласа да се справи с огромните обществени очаквания.

  • Пророческата снимка от миналото

Меси и Ямал споделят много повече от просто феноменален футболен талант. И двамата са възпитаници на прочутата клубна академия Ла Масия, преди да оставят незаличима следа в първия отбор. Тяхната връзка стана още по-популярна, след като в интернет пространството отново се появи архивна снимка от 2007 г. На нея съвсем младият тогава Лео държи бебето Ламин по време на благотворителна фотосесия за календар. По онова време никой не е предполагал, че новороденото в ръцете на Меси един ден ще бъде негов пряк наследник на трона.

  • Взаимното уважение между две звезди

Възхищението между двамата спортисти е абсолютно двупосочно. Въпреки че Ямал често е посочвал бразилската звезда Неймар като своя идол от детството, той никога не е криел, че за него Меси е най-великият футболист на всички времена. По време на мачовете от Световното първенство тийнейджърът заяви, че всяка среща на Лео доказва защо той е номер 1 в историята, а всеки останал дебат по темата е напълно излишен. Това уважение заздрави моста между действащата легенда и изгряващата суперзвезда.

  • Битката за световната титла

Тази вербална подкрепа от страна на Меси дава огромно самочувствие на Ямал, но истинският тест предстои на зеления килим. На 19 юли 2026 г. Испания и Аржентина ще се изправят една срещу друга във финалния сблъсък за световната титла на стадион Ню Йорк/Ню Джърси в Ийст Ръдърфорд. Този мач ще бъде символично сбогуване с едно велико поколение и официално посрещане на новата футболна ера, където Ламин Ямал е готов да пренесе играта на своите плещи.

Редактор: Стела Христова
Лионел Меси Ламин Ямал Футбол Барселона Бъдеще на футбола Млад талант Световно първенство
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

Мъж с над 3 промила алкохол блъсна кола в центъра на София и опита да избяга

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

7 гръцки острова обявиха извънредно положение заради суша

Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

Тежка катастрофа с петима ранени, сред които три деца, блокира пътя Варна – София

Глобиха сладкарница в Бодрум заради сладолед от 7.5 евро за топка

Глобиха сладкарница в Бодрум заради сладолед от 7.5 евро за топка

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите
Ексклузивно

Сладко откритие: Намериха в Космоса захар, каквато има в малините и автобронзантите

Преди 1 ден
Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина
Ексклузивно

Момичето, ранено тежко край Мъглиж, почина

Преди 2 дни
Страшни наводнения удариха Тексас
Ексклузивно

Страшни наводнения удариха Тексас

Преди 1 ден
<p>Това "чудовище" току що излетя от Бургас</p>
Ексклузивно

Това "чудовище" току що излетя от Бургас

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Внучката на Тръмп разкри как е изненадала дядо си за 80-ия му рожден ден

Внучката на Тръмп разкри как е изненадала дядо си за 80-ия му рожден ден

Любопитно Преди 2 часа

Кай Тръмп подари голф мач на Доналд Тръмп за неговия 80-и рожден ден. 19-годишната голфърка разкри подробности за семейния празник в Белия дом, за кариерата си в Маями и за над 3 000 000 свои последователи, докато блестеше на спортните награди ESPY

Евродепутатът Елена Йончева

Елена Йончева сезира Европол и Интерпол за политическо наблюдение през МВР

България Преди 3 часа

Евродепутатката алармира за злоупотреба с чувствителни лични данни от PNR системата без съдебно разрешение, ДПС атакува вътрешния министър в прокуратурата

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Мисия за мир: Президентът на Ливан замина при Тръмп заради преговорите с Израел

Свят Преди 3 часа

Жозеф Аун ще обсъди в Белия дом изтеглянето на израелските сили и укрепването на примирието на фона на продължаващите боеве в южната част на страната

Люпчо Георгиевски

Български евродепутати алармираха ЕП за присъдата на Люпчо Георгиевски в РСМ

Свят Преди 3 часа

Докладчиците в сянка Станислав Стоянов и Ивайло Вълчев изпратиха писмо до всички свои колеги; Ангел Георгиев от „Възраждане“ сезира комисиите в Народното събрание

Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации

Американски медии: Разсекретените от Тръмп документи не доказват изборни манипулации

Свят Преди 3 часа

Въпреки твърденията за „шокиращи слабости“, докладите всъщност сочат, че системата в САЩ е изключително устойчива на външно влияние

При настоящите екстремни метеорологични условия в Близкия изток, разрушаването на водопреносната мрежа се превръща в смъртоносна заплаха за хиляди цивилни граждани

Хиляди в Иран са без питейна вода в 40-градусови жеги след американски удари

Свят Преди 4 часа

Обстрелът над критична инфраструктура засегна инсталация за обезсоляване; Вашингтон твърди, че целта е Ормузкият проток, но местни съобщават за поразени цивилни обекти

Всяка година на 18 юли край мемориала на летище „Сарафово“ се организира възпоменателна церемония в памет на жертвите

14 години от атентата на летище „Сарафово“: Денят, който промени България

България Преди 4 часа

На 18 юли 2012 г. терористичен атентат срещу автобус с израелски туристи край летище Бургас отне живота на шестима души и рани десетки, превръщайки се в най-тежкия терористичен акт в най-новата история на страната

Отварят за три дни границата между България и Сърбия край Белоградчик

Отварят за три дни границата между България и Сърбия край Белоградчик

България Преди 4 часа

Поводът е традиционният международен събор "Кадъ Боаз"

Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора

Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора

България Преди 4 часа

Стихията е погълнала голяма площ от сухи треви и пасища в близост до околовръстния път и овощни градини, седем екипа се борят с пламъците

Microsoft с рекорден ъпдейт за Windows заради AI опасности

Microsoft с рекорден ъпдейт за Windows заради AI опасности

Технологии Преди 5 часа

Изкуственият интелект има и своята опасна страна, като в случая на операционната система е, че хакерите използват технологията, за да намират слабости в нейната сигурност и това провокира мащабен отговор от софтуерния гигант

Албанският политик Енвер Ходжа (1908–1985 г., вторият отляво), първи секретар на Албанската партия на труда, открива изложба по случай 20-ата годишнина от създаването на Народната армия (комунистическия фронт), 19 юли 1963 г.

Защо ЦРУ не успява да свали Енвер Ходжа? Британски историк развенчава мита за ролята на двойния агент Ким Филби

Свят Преди 5 часа

Политологът Стивън Лонг твърди, че провалът на операциите срещу режима на Енвер Ходжа не може да бъде обяснен единствено с предателството на британския двоен агент

Задържани са седем души

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, има арести и в България

България Преди 5 часа

При съвместна операция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия са задържани седем души, а разследването разкри поне 12 незаконни курса към държави от ЕС

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Любопитно Преди 5 часа

Артистични ястия, нестандартни вкусове и воля за победа от понеделник до петък в 20:00 ч. по NOVA

Васил Терзиев: Няма криза с боклука в София, услугата вече се подобрява

Васил Терзиев: Няма криза с боклука в София, услугата вече се подобрява

България Преди 6 часа

Кметът заяви, че общината е намалила разходите за сметосъбиране, открила е нови места в детските градини и подготвя обновяване на градския транспорт

<p>Земетресение&nbsp;край гръцкия остров Крит</p>

Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер край гръцкия остров Крит

Свят Преди 6 часа

Епицентърът е на около 31 километра северно от град Ираклион

<p>Карлово и цяла България отдават почит на Апостола на свободата</p>

189 години от рождението на Левски: Карлово и цяла България отдават почит на Апостола на свободата

Любопитно Преди 6 часа

Карлово е център на тържествата, а военни ритуали и церемонии се провеждат в редица градове

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
1

Предстои слънчев и горещ уикенд

sinoptik.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg

Битката на поколенията пламва в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Кристен Бел на 46: жената, която ни показа, че добротата никога не излиза от мода

Edna.bg

НА ЖИВО: Септември - Арда 0:0

Gong.bg

Гласувай и избери Играч на мача на Септември - Арда

Gong.bg

Шофьор с над 3 промила алкохол предизвика катастрофа в центъра на София (СНИМКИ)

Nova.bg

Евакуираха около 50 души заради пожар край Кошарица

Nova.bg