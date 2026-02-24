Четирима българи арестувани за трафик на хора и робски труд в Гърция

Ч етирима български граждани са арестувани по обвинения, че са подвеждали уязвими хора от България да заминат за работа в Гърция, където са били държани при тежки условия и принуждавани към фактически робски труд.

Един от заподозрените е обвинен и в изнасилване, след като е отвлякъл жена от село в България и я е откарал в Гърция, където я е насилвал сексуално и я е принуждавал да прави секс с възрастен мъж срещу заплащане.

Разследването е започнало след телефонно обаждане за помощ от двама български мъже в района на Фарсала, в централна Гърция. След като полицията ги е открила, те са заявили, че в петък са били отведени там, след като са откликнали на онлайн обява за работа, а документите им за самоличност са били отнети от заподозрените. Мъжете разказали, че са били настанени в барака в селски район край Фарсала, където са открили още четирима български граждани, държани там и принуждавани да извършват селскостопански труд без възнаграждение.

Заподозрените, задържани в събота, са двама мъже на 26 и 48 години и две жени на 24 и 44 години. Срещу тях са повдигнати обвинения, включително за трафик на хора и участие в организирана престъпна група.