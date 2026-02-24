Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

О тхвърлянето от правна комисия на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс може би е сделка, чрез която за подуправител на БНБ да бъде избран кадър на БСП, коментира пред журналисти депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Виждаме, че мнозинството, чието правителство беше свалено, продължава да работи като такова - днес в правна комисия беше отхвърлено ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, което може би е сделка, която ще направи така, че за подуправител на БНБ да бъде избран верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират.

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

По думите му затова от БСП в комисия не са постъпили така, както беше казал новият им председател Крум Зарков. Ще видим утре и в пленарна зала дали ще се държат по същия начин, но по всичко изглежда, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс, добави той.

Още по време на консултациите при президента Илияна Йотова казахме, че с този главен прокурор честни избори не може да има, каза Ивайло Мирчев, другият съпредседател на „Да, България“. По думите му в тази връзка министърът на правосъдието е направил няколко много правилни стъпки за изкарването на „самонастанилия се в кабинета на главния прокурор“. Той не иска да излезе от кабинета, да освободи охраната, да освободи данъкоплатците от това да плащат за това, а вместо това изненадващо днес прокуратурата започна проверка срещу министъра на вътрешните работи, каза още той.

По думите му очевидно Пеевски е доста притеснен от това, че му се изплъзва властта и поради тази причина е започнал да привиква ключови фактори от Висшия съдебен съвет и от съдебната система да ги хока в хотел „Берлин“. Според Мирчев около хотела много трудно летят дронове и поради тази причина от „Да, България“ са изпратили сигнал в Комисията за регулиране на съобщенията да направят проверка, за да се установи какво толкова ценно има в района на хотела, които са хората, ходили там и защо, какво е искал от тях Пеевски в последните дни.

Министерският съвет вчера взе решение за оттеглянето на кандидатурата на Деньо Денев за началник на ДАНС, припомни Божанов и добави, че това е правилно решение. Ние сме искали оставката му много пъти, като последният път е за случая „Петрохан“, защото не отговори на ключови въпроси по това разследване. Внесли сме искане за разглеждане утре в пленарна зала разсекретяване на информацията по казуса, добави Божанов.

На въпрос за смяната на областните управителите какъв знак е към обществото Божанов посочи, че смяната им от всеки нов кабинет е най-логичното нещо. Не може с главен прокурор Сарафов и с областни управители на тези, които загубиха доверието на гражданите да бъдат правени честни избори и в този смисъл смяната на областните управители е нормална практика и е задължително.

На служебния премиер Андрей Гюров нито Пеевски, нито който и да било друг може да му каже кого да назначи, каза Божанов в отговор на въпрос за назначавани от бившия служебен премиер Димитър Главчев областни управители. Критиката ни към Главчев не беше за това, че назначава кадри на ГЕРБ, тъй като е логично те да бъдат хора на ГЕРБ, а към това, че той без логично обяснение назначава хора от "ДПС – Ново начало", допълни Божанов.