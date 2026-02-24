България

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

По думите му затова от БСП в комисия не са постъпили така, както беше казал новият им председател Крум Зарков

24 февруари 2026, 15:57
Кабинетът

О тхвърлянето от правна комисия на ветото на президента върху промените в Изборния кодекс може би е сделка, чрез която за подуправител на БНБ да бъде избран кадър на БСП, коментира пред журналисти депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Виждаме, че мнозинството, чието правителство беше свалено, продължава да работи като такова - днес в правна комисия беше отхвърлено ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, което може би е сделка, която ще направи така, че за подуправител на БНБ да бъде избран верен партиен кадър на БСП от тези, които ще се пенсионират.

По думите му затова от БСП в комисия не са постъпили така, както беше казал новият им председател Крум Зарков. Ще видим утре и в пленарна зала дали ще се държат по същия начин, но по всичко изглежда, че са чакали министрите на Пеевски да се върнат в парламента, за да имат отново мнозинство и да отхвърлят промените в Изборния кодекс, добави той.

Още по време на консултациите при президента Илияна Йотова казахме, че с този главен прокурор честни избори не може да има, каза Ивайло Мирчев, другият съпредседател на „Да, България“. По думите му в тази връзка министърът на правосъдието е направил няколко много правилни стъпки за изкарването на „самонастанилия се в кабинета на главния прокурор“. Той не иска да излезе от кабинета, да освободи охраната, да освободи данъкоплатците от това да плащат за това, а вместо това изненадващо днес прокуратурата започна проверка срещу министъра на вътрешните работи, каза още той.

По думите му очевидно Пеевски е доста притеснен от това, че му се изплъзва властта и поради тази причина е започнал да привиква ключови фактори от Висшия съдебен съвет и от съдебната система да ги хока в хотел „Берлин“. Според Мирчев около хотела много трудно летят дронове и поради тази причина от „Да, България“ са изпратили сигнал в Комисията за регулиране на съобщенията да направят проверка, за да се установи какво толкова ценно има в района на хотела, които са хората, ходили там и защо, какво е искал от тях Пеевски в последните дни.

Министерският съвет вчера взе решение за оттеглянето на кандидатурата на Деньо Денев за началник на ДАНС, припомни Божанов и добави, че това е правилно решение. Ние сме искали оставката му много пъти, като последният път е за случая „Петрохан“, защото не отговори на ключови въпроси по това разследване. Внесли сме искане за разглеждане утре в пленарна зала разсекретяване на информацията по казуса, добави Божанов.

На въпрос за смяната на областните управителите какъв знак е към обществото Божанов посочи, че смяната им от всеки нов кабинет е най-логичното нещо. Не може с главен прокурор Сарафов и с областни управители на тези, които загубиха доверието на гражданите да бъдат правени честни избори и в този смисъл смяната на областните управители е нормална практика и е задължително.

На служебния премиер Андрей Гюров нито Пеевски, нито който и да било друг може да му каже кого да назначи, каза Божанов в отговор на въпрос за назначавани от бившия служебен премиер Димитър Главчев областни управители. Критиката ни към Главчев не беше за това, че назначава кадри на ГЕРБ, тъй като е логично те да бъдат хора на ГЕРБ, а към това, че той без логично обяснение назначава хора от "ДПС – Ново начало", допълни Божанов.

Източник: Десислава Пеева/БТА    
Изборен кодекс Вето на президента БНБ подуправител Политическа сделка Делян Пеевски Съдебна система БСП кадри Областни управители ДАНС началник Правна комисия
