България изрази подкрепата си за Украйна с осветяване на сградата на НС

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

Обновена преди 37 минути / 24 февруари 2026, 13:56
Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка
Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори
Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“
Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев
Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява
Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.
Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

И сторическата сграда на българския парламент беше осветена с цветовете на българския и украинския флаг по повод четвъртата годишнина от началото на пълномащабната военна агресия на Русия срещу Украйна.

Източник: БТА

По този повод председателят на Народното събрание Рая Назарян заявява, че България е съпричастна и подкрепя Украйна и нейния народ в отстояване на  независимостта и суверенитета на страната. Назарян подчертава, че България приветства всички усилия, насочени към осигуряване на трайно мирно решение за Украйна. Войната трябва да приключи с всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право и Устава на ООН, отбелязва тя. Бъдещето на свободния демократичен свят е невъзможно без свобода за украинския народ, допълва Рая Назарян.

Източник: БТА

Днес се навършват четири години от началото на войната в Украйна. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика шок по целия свят и отприщи най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП за днешния ден.

Министерство на отбраната (МО) е предоставило тринадесет пакета с помощ за Украйна от началото на войната, се посочва в информация, публикувана на Платформата за достъп до обществена информация на Министерския съвет. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
