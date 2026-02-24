Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Р азплакана, популярната телевизионна водеща Савана Гътри, се обърна към социалните мрежи във вторник, докато издирването на отвлечената ѝ майка, Нанси Гътри, продължава, пише The New York Post. Във видеото тя обяви, че семейството ѝ предлага награда от 1 млн. долара за информация, която може да доведе до откриването на 84-годишната Нанси.

„Здравейте. Включвам се, за да кажа, че това е 24-ият ден, откакто майка ни беше отведена в тъмнината на нощта от леглото си, и всеки час, минута и секунда, и всяка дълга нощ оттогава насам са агония – да се тревожим за нея, да се страхуваме за нея, да копнеем за нея и най-вече просто да ни липсва“, каза водещата във видео в Instagram във вторник.

„Знаем, че милиони от вас се молят, толкова много хора се молят – от всяка вяра и без никаква вяра. Ние усещаме тези молитви. Моля ви, продължавайте да се молите безспир. Ние все още вярваме. Все още вярваме в чудо. Все още вярваме, че тя може да се прибере у дома. … Ние раздухваме жарта на надеждата“, добави тя.

Савана след това заговори за възможността майка ѝ вече да не е жива. „Също така знаем, че тя може да е изгубена. Може вече да си е отишла. Може вече да се е прибрала при Господ, когото обича, и да танцува в небето с майка си и баща си, с любимия си брат Пиърс и с нашия татко“, каза тя развълнувано.

„И ако това е писано да бъде, ще го приемем, но трябва да знаем къде е тя. Трябва тя да се прибере у дома“, добави Савана.

Нанси е била видяна за последно на 31 януари, след като е била оставена в дома си в Тусон от дъщеря си Ани и зет си Томазо Чиони след вечеря. На следващата сутрин властите били уведомени, че възрастната жена е в неизвестност, след като не се явила на църковната служба. По време на разследването на изчезването ѝ властите открили следа от кръв на предната веранда на Нанси.

По-рано този месец ФБР публикува ужасяващи снимки от домашна охранителна камера на въоръжено маскирано лице пред вратата на Нанси в нощта, когато тя е изчезнала. На видеата и снимките мъжът стои на предната ѝ веранда, с ръкавици, докато манипулира камерата на вратата ѝ.

Няколко души са били задържани в рамките на това разследване, но са били освободени, след като е било установено, че не са замесени в изчезването на Нанси.