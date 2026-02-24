Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

С пециализираният екип от батальон за защита на силите – Стара Загора, от състава на Втора механизирана бригада, разузна, транспортира и унищожи силно корозирал 76,2 мм бронебойно-трасиращ снаряд. Това съобщава на сайта си Министерството на отбраната (МО). Боеприпасът е открит при изкопни дейности между град Николаево и мъглижкото село Ветрен, област Стара Загора.

Унищожаването на снаряда е извършено на учебен център "Люляк", при спазване на всички мерки за безопасност, уточняват от МО. Операцията е извършена от трима военнослужещи и един цивилен служител, действали под ръководството на старши лейтенант Христо Костов.

Формированието е активирано по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, след разпореждане на началника на отбраната.

Припомняме, че през 2024 година невзривен боеприпас беше открит и унищожен от от военнослужещи от Сухопътните войски край старозагорското село Борилово.