Илон Мъск провокира теории, че „предстои нещо много лошо“ с коментар за Исус

К ратък коментар на Илон Мъск за Исус Христос разпали вълна от спекулации в социалните мрежи.

Миналата седмица милиардерът отговори на публикация, питаща кой ще „въведе Илон Мъск в християнството“, с простото изявление: „Съгласен съм с ученията на Исус“.

Изказването предизвика смесени реакции в платформата X. Някои отбелязаха нарастващата откритост на Мъск по отношение на вярата, докато други го интерпретираха като възможен сигнал за предстоящо съобщение или разкритие. Един потребител написа: „Нещо наистина, наистина лошо е напът да излезе за него“, докато други защитиха Мъск, отхвърляйки подобни твърдения като неоснователни, пише Daily Mail.

„Всеки път, когато някой оцени ученията на Исус за състраданието и истината, циниците веднага приемат, че това е параван за някакъв скандал“, коментира друг потребител на X.

През последните години Мъск споделя повече за своя път към вярата. През 2022 г. той написа в X: „Исус учеше на любов, доброта и прошка. Преди мислех, че да обърнеш и другата буза е слабост и глупост, но аз бях глупакът, че не оцених неговата дълбока мъдрост“. През декември той доразви темата по време на участие в подкаст, заявявайки, че вярва в съществуването на Бог.

„Вярвам, че тази вселена е произлязла от нещо. Хората използват различни етикети [за Бог]“, обясни Мъск.

Неговата майка, Мей Мъск, сподели публикацията и си припомни религиозната история на семейството. „Трите ми деца бяха кръстени в Методистката църква. Учех ги в епископално неделно училище. Самата аз съм ходила в протестантско неделно училище и бях омъжена за християнски свещеник. Бяхме научени да обичаме всички“, написа тя.

Пътят на Мъск към вярата е дълъг и сложен. Той е споделял, че е загубил религиозните си убеждения около 14-годишна възраст, след като е поставил под въпрос смисъла на живота и вселената. По това време той се описва като депресиран и несигурен в целта си, като често е етикетиран като атеист или агностик.

През 2013 г. той каза пред актьора Рейн Уилсън, че макар „със сигурност да има неща, които не разбираме за вселената“, той е „по-малко убеден, че има някакво свръхсъзнание, което наблюдава всяко наше движение, оценява го по някакви критерии и решава дали ще отидем на едно или друго място, когато умрем“.

Към 2022 и 2023 г. Мъск започна да изразява по-голямо съгласие с християнските принципи, въпреки че остана нерелигиозен.

„Бих казал, че като цяло съм съгласен с ученията на християнството, но не съм религиозен“, каза той. В някои случаи той се шегуваше, че „няма проблем да отиде в ада“, сигнализирайки за дистанцирана или необвързваща перспектива.

Мъск често подчертава етичните и морални аспекти на ученията на Исус, а не религиозното преклонение. В интервю за Джордан Питърсън през 2024 г. той заяви:

„Въпреки че не съм особено религиозен човек, вярвам, че ученията на Исус са добри и мъдри“.

Той добави, че е „голям привърженик на принципите на християнството“, като например да обичаш ближния си и да обръщаш и другата буза.

Година по-късно Мъск разсъждава върху произхода на вселената и концепцията за Бог.

„Отворен съм към идеята за Бог… Ако попитате откъде е дошла вселената? Как е създадена? Предполагам, че би имало някаква същност, която бихте могли да наречете Бог“, каза той.

Милиардерът описа подхода си като пропорционален на доказателствата:

„Отворен съм да вярвам в неща, съизмерими с информацията, която получавам“, подчертавайки по-скоро „физичен поглед върху реалността“, отколкото твърда религиозна вяра.

Последният коментар на Мъск подновява дискусията за развиващата се връзка на милиардера с вярата. Въпреки че той отдавна изразява любопитство и етично уважение към религиозните учения, неговите изявления продължават да привличат вниманието със своята комбинация от духовна рефлексия и публична двусмисленост. Потребителите в социалните мрежи продължават да спорят дали думите му сигнализират за по-дълбоко лично разкритие или просто отразяват текущото му изследване на философски и етични въпроси.