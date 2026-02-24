България

Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив

Дюлгеров е лишен от право да управлява моторно превозно средство (МПС) за срок от 12 години

24 февруари 2026, 11:51
О кръжният съд в Пловдив призна за виновен Джунейт Дюлгеров за причиняване смъртта на семейство на околовръстния път на Пловдив през ноември миналата година, като му наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Присъдата му бе намалена с една трета и се редуцира до 10 години. 

Процесът протече по процедурата за съкратено съдебно следствие, като подсъдимият призна вината си изцяло.

4 г. затвор за пияния шофьор, прегазил трима на пътя

Дюлгеров е лишен от право да управлява моторно превозно средство (МПС) за срок от 12 години. 

Близките на загиналото семейство заявиха, че присъдата е срам за съдебната система и подигравка с паметта на починалите. Те бяха категорични, че ще обжалват. 

Съдът увеличи присъдата на шофьора, прегазил Паоло

В нощта на 24 ноември миналата година тежкотоварният автомобил, управляван от Дюлгеров, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лекия автомобил на семейство Пушкови. На място са загинали 43-годишната жена, шофирала автомобила, 42-годишният ѝ мъж и 14-годишното ѝ дете. Другото дете на семейството, на седем години, пострада тежко и се лекува дълго в болница.

Преди началото на делото близки и познати на загиналите протестираха с искане за бърз и справедлив процес и максимално наказание за виновника. Те разказаха, че в нощта на катастрофата семейството се е прибирало от семейно тържество в село Първенец. 

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Последни новини

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

България Преди 16 минути

Притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

Прокуратурата протестира срещу намалена присъда по дело за убийство

Прокуратурата протестира срещу намалена присъда по дело за убийство

България Преди 22 минути

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото

.

Ръсел Бранд отрече нови обвинения в изнасилване и сексуално насилие

Свят Преди 40 минути

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвинения през 2023 г.

<p>Нови разкрития за &quot;човешките сафарита&quot; в Сараево</p>

"Празнуваха убийството на хора": Нови разкрития за "човешките сафарита" в Сараево

Свят Преди 45 минути

Свидетелските разкази рисуват мрачна картина

<p>Френският президент с мрачна прогноза за Украйна</p>

Макрон: Скептичен съм за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план

Свят Преди 53 минути

Френският президент заяви по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Киев, че няма воля от руската страна за мирно споразумение

.

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик

<p>Русия:&nbsp;Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба</p>

Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Свят Преди 1 час

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право"

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Свят Преди 1 час

Новата технология с времето може да се окаже революционна

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България Преди 1 час

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

,

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Любопитно Преди 1 час

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

<p>Кремъл говори за война със Запада</p>

Кремъл: Конфликтът в Украйна се превърна в конфронтация със Запада

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори, а Москва започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

България Преди 1 час

Георги Кандев ще върши работата и на главния секретар, ако Мирослав Рашков бъде освободен от поста

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Белият дом притиска за споразумение преди 250-годишнината от независимостта на САЩ, но според Bloomberg и НАТО Путин няма намерение да отстъпи от исканията си, докато фронтът остава в патова ситуация

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

България Преди 1 час

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона“

<p>Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години</p>

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Свят Преди 2 часа

Четири години след началото на инвазията, войната в Украйна се превърна в технологична битка на изтощение. Докато Русия губи средно по 120 войници за всеки квадратен километър напредък, Киев изгражда най-модерната армия в Европа, разчитайки на местно производство на дронове за 55 милиарда долара

<p>Може ли Фицо &bdquo;да дръпне шалтера&ldquo; на Украйна?</p>

Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

Свят Преди 2 часа

Словашкият премиер обвърза помощта със възобновяването на транзита на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, докато Киев осъди заплахата като „изнудване“

Всичко от днес

