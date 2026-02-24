Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

О кръжният съд в Пловдив призна за виновен Джунейт Дюлгеров за причиняване смъртта на семейство на околовръстния път на Пловдив през ноември миналата година, като му наложи наказание от 15 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Присъдата му бе намалена с една трета и се редуцира до 10 години.

Процесът протече по процедурата за съкратено съдебно следствие, като подсъдимият призна вината си изцяло.

Дюлгеров е лишен от право да управлява моторно превозно средство (МПС) за срок от 12 години.

Близките на загиналото семейство заявиха, че присъдата е срам за съдебната система и подигравка с паметта на починалите. Те бяха категорични, че ще обжалват.

В нощта на 24 ноември миналата година тежкотоварният автомобил, управляван от Дюлгеров, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лекия автомобил на семейство Пушкови. На място са загинали 43-годишната жена, шофирала автомобила, 42-годишният ѝ мъж и 14-годишното ѝ дете. Другото дете на семейството, на седем години, пострада тежко и се лекува дълго в болница.

Преди началото на делото близки и познати на загиналите протестираха с искане за бърз и справедлив процес и максимално наказание за виновника. Те разказаха, че в нощта на катастрофата семейството се е прибирало от семейно тържество в село Първенец.