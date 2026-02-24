Свят

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

Заподозрените са подготвяли насилствена промяна на конституционния ред чрез придобиване на оръжие и планирано покушение срещу най-висшите държавни органи в Сърбия

24 февруари 2026, 16:25
Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат
Източник: Getty

П олицията в град Кралево (Централна Сърбия) арестува Д.Р. (51 г) и М.Р. (43 г), и двамата от Кралево, поради наличието на основания за подозрение, че в съизвършителство са „подготвили деяние срещу конституционния ред и сигурността на Сърбия“, във връзка с престъплението „посегателство срещу конституционния ред“, съобщиха от сръбското министерство на вътрешните работи, предават местните медии.

Сръбският президент е получил няколко заплашителни писма през последната седмица след ареста на бившия лидер на босненските сърби Радован Караджич, потвърди пресслужбата на държавния глава

Двама задържани са заподозрени, че  в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. са  организирали насилствена промяна на конституционния ред на Сърбия и сваляне от власт на най-висшите държавни органи чрез организиране на придобиване на оръжие и нападение срещу живота и тялото на президента на Република Сърбия, съпругата му и децата му, по начин, който ги лишава от живота им, се казва в съобщението, съобщи РТС.

Арести за готвен преврат в Сърбия

Двамата са заподозрени и в нападение срещу служители на МВР на Република Сърбия, по начин, който причинява телесни повреди, съобщават още от сръбското вътрешно ведомство.

Заподозрените са задържани до 48 часа.

Източник: Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева    
Арест в Кралево Сърбия Конституционен ред Посегателство срещу президента Държавна сигурност Насилствена промяна Заговор Придобиване на оръжие Сръбско МВР Задържани
Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 22 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 18 часа
"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 18 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 20 часа
