Портокаловият сок активира процеси, които намаляват риска от сърдечни заболявания

П овечето от нас възприемат портокаловия сок като обикновена закуска, нещо, което си наливате без много мисъл. И все пак учените откриват, че тази ежедневна напитка може да прави много повече за тялото от това да утолява жаждата.

Скорошно проучване показа, че редовната консумация на портокалов сок може да повлияе на активността на хиляди гени в имунните ни клетки. Много от тези гени помагат за контрол на кръвното налягане, успокояват възпалението и управляват начина, по който тялото преработва захарта, като всички те играят важна роля за дългосрочното здраве на сърцето.

Проучването е проследило възрастни, които са пили по 500 мл чист пастьоризиран портокалов сок всеки ден в продължение на два месеца. След 60 дни много гени, свързани с възпалението и по-високото кръвно налягане, са станали по-малко активни.

Те включват NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3, които обикновено се активират, когато тялото е под стрес. Друг ген, известен като SGK1, който влияе върху способността на бъбреците да задържат натрий (сол), също е станал по-малко активен.

Подобни промени съвпадат с предишни открития, че ежедневното пиене на портокалов сок може да намали кръвното налягане при млади хора.

Това е забележително, защото предлага възможно обяснение защо портокаловият сок е свързан с по-добро здраве на сърцето в няколко проучвания. Новото проучване показва, че напитката не просто повишава кръвната захар. Вместо това, изглежда, че предизвиква малки промени в регулаторните системи на организма, които намаляват възпалението и помагат за отпускането на кръвоносните съдове.

Естествените съединения в портокалите, особено хесперидинът, цитрусов флавоноид, известен със своите антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, изглежда влияят върху процесите, свързани с високото кръвно налягане, баланса на холестерола и начина, по който тялото се справя със захарта.

Реакцията варира и в зависимост от размера на тялото. Хората с по-голямо тегло са склонни да показват по-големи промени в гените, участващи в метаболизма на мазнините, докато по-слабите доброволци показват по-силни ефекти върху възпалението.

Систематичен преглед на контролирани проучвания, включващи 639 участници от 15 проучвания, установи, че редовната консумация на портокалов сок понижава инсулиновата резистентност и нивата на холестерола в кръвта. Инсулиновата резистентност е ключова характеристика на преддиабетното състояние , а високият холестерол е установен рисков фактор за сърдечни заболявания.

Друг анализ, фокусиран върху възрастни с наднормено тегло и затлъстяване, установи леко намаление на систоличното кръвно налягане и повишаване на липопротеините с висока плътност (HDL), често наричани „добър холестерол“, след няколко седмици ежедневна консумация на портокалов сок. Въпреки че тези промени са скромни, дори леки подобрения в кръвното налягане и холестерола могат да окажат съществено влияние, когато се поддържат в продължение на много години.

Повече насоки идват от проучвания, които изследват метаболитите, малките молекули, произвеждани от тялото, докато то преработва храната. Неотдавнашен преглед установи, че портокаловият сок влияе върху пътищата, свързани с използването на енергия, комуникацията между клетките и възпалението. Той може също да повлияе на чревния микробиом, за който все повече се разбира, че играе роля в здравето на сърцето.

Едно проучване показа, че пиенето на сок от червен портокал в продължение на един месец увеличава броя на чревните бактерии, които произвеждат късоверижни мастни киселини. Тези съединения спомагат за поддържането на здравословно кръвно налягане и намаляват възпалението. Доброволците също така показаха подобрен контрол на кръвната захар и по-ниски нива на възпалителни маркери.

Хората с метаболитен синдром, съвкупност от рискови фактори, включващи високо кръвно налягане, повишена кръвна захар и излишни телесни мазнини, могат да видят особени ползи.

В едно проучване, ежедневната консумация на портокалов сок е подобрила функцията на лигавицата на кръвоносните съдове, известна като ендотелна функция, при 68 участници със затлъстяване. Ендотелната функция описва колко добре кръвоносните съдове се отпускат и разширяват, а по-добрата функция е свързана с по-нисък риск от инфаркти.

Не всички проучвания отчитат едни и същи резултати. По-широк анализ на концентрациите на мазнини в кръвта установи, че въпреки че нивата на липопротеините с ниска плътност (LDL), често наричани лош холестерол, често спадат, други липидни показатели, като триглицериди и HDL, може да не се променят много. Въпреки това, хората, които редовно пият портокалов сок, все пак могат да се възползват.

Проучване на 129 работници във фабрика за портокалов сок в Бразилия съобщава за по-ниски кръвни концентрации на аполипопротеин B, или апо-B, маркер, който отразява броя на частиците, пренасящи холестерол, свързани с риска от инфаркт.

Като цяло, доказателствата оспорват идеята, че пиенето на сок от цитрусови плодове е просто консумация на захар в чаша. Целият плод остава по-добрият избор заради фибрите си, но скромна дневна чаша чист портокалов сок изглежда има ефекти, които се натрупват с времето.

Те включват облекчаване на възпалението, подпомагане на по-здравословен кръвен поток и подобряване на няколко кръвни маркера, свързани с дългосрочното здраве на сърцето. Това е напомняне, че ежедневните храни могат да имат по-голямо влияние върху тялото, отколкото бихме очаквали.