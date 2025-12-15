Любопитно

Портокаловият сок активира процеси, които намаляват риска от сърдечни заболявания

Тази ежедневна напитка може да прави много повече за тялото от това да утолява жаждата

15 декември 2025, 06:50
Портокаловият сок активира процеси, които намаляват риска от сърдечни заболявания
Източник: iStock

П овечето от нас възприемат портокаловия сок като обикновена закуска, нещо, което си наливате без много мисъл. И все пак учените откриват, че тази ежедневна напитка може да прави много повече за тялото от това да утолява жаждата.

Скорошно проучване показа, че редовната консумация на портокалов сок може да повлияе на активността на хиляди гени в имунните ни клетки. Много от тези гени помагат за контрол на кръвното налягане, успокояват възпалението и управляват начина, по който тялото преработва захарта, като всички те играят важна роля за дългосрочното здраве на сърцето.

Проучването е проследило възрастни, които са пили по 500 мл чист пастьоризиран портокалов сок всеки ден в продължение на два месеца. След 60 дни много гени, свързани с възпалението и по-високото кръвно налягане, са станали по-малко активни.

Те включват NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3, които обикновено се активират, когато тялото е под стрес. Друг ген, известен като SGK1, който влияе върху способността на бъбреците да задържат натрий (сол), също е станал по-малко активен.

Подобни промени съвпадат с предишни открития, че ежедневното пиене на портокалов сок може да намали кръвното налягане при млади хора.

Това е забележително, защото предлага възможно обяснение защо портокаловият сок е свързан с по-добро здраве на сърцето в няколко проучвания. Новото проучване показва, че напитката не просто повишава кръвната захар. Вместо това, изглежда, че предизвиква малки промени в регулаторните системи на организма, които намаляват възпалението и помагат за отпускането на кръвоносните съдове.

Естествените съединения в портокалите, особено хесперидинът, цитрусов флавоноид, известен със своите антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти, изглежда влияят върху процесите, свързани с високото кръвно налягане, баланса на холестерола и начина, по който тялото се справя със захарта.

Реакцията варира и в зависимост от размера на тялото. Хората с по-голямо тегло са склонни да показват по-големи промени в гените, участващи в метаболизма на мазнините, докато по-слабите доброволци показват по-силни ефекти върху възпалението.

Систематичен преглед на контролирани проучвания, включващи 639 участници от 15 проучвания, установи, че редовната консумация на портокалов сок понижава инсулиновата резистентност и нивата на холестерола в кръвта. Инсулиновата резистентност е ключова характеристика на преддиабетното състояние , а високият холестерол е установен рисков фактор за сърдечни заболявания.

Друг анализ, фокусиран върху възрастни с наднормено тегло и затлъстяване, установи леко намаление на систоличното кръвно налягане и повишаване на липопротеините с висока плътност (HDL), често наричани „добър холестерол“, след няколко седмици ежедневна консумация на портокалов сок. Въпреки че тези промени са скромни, дори леки подобрения в кръвното налягане и холестерола могат да окажат съществено влияние, когато се поддържат в продължение на много години.

Повече насоки идват от проучвания, които изследват метаболитите, малките молекули, произвеждани от тялото, докато то преработва храната. Неотдавнашен преглед установи, че портокаловият сок влияе върху пътищата, свързани с използването на енергия, комуникацията между клетките и възпалението. Той може също да повлияе на чревния микробиом, за който все повече се разбира, че играе роля в здравето на сърцето.

Едно проучване показа, че пиенето на сок от червен портокал в продължение на един месец увеличава броя на чревните бактерии, които произвеждат късоверижни мастни киселини. Тези съединения спомагат за поддържането на здравословно кръвно налягане и намаляват възпалението. Доброволците също така показаха подобрен контрол на кръвната захар и по-ниски нива на възпалителни маркери.

Хората с метаболитен синдром, съвкупност от рискови фактори, включващи високо кръвно налягане, повишена кръвна захар и излишни телесни мазнини, могат да видят особени ползи.

В едно проучване, ежедневната консумация на портокалов сок е подобрила функцията на лигавицата на кръвоносните съдове, известна като ендотелна функция, при 68 участници със затлъстяване. Ендотелната функция описва колко добре кръвоносните съдове се отпускат и разширяват, а по-добрата функция е свързана с по-нисък риск от инфаркти.

Не всички проучвания отчитат едни и същи резултати. По-широк анализ на концентрациите на мазнини в кръвта установи, че въпреки че нивата на липопротеините с ниска плътност (LDL), често наричани лош холестерол, често спадат, други липидни показатели, като триглицериди и HDL, може да не се променят много. Въпреки това, хората, които редовно пият портокалов сок, все пак могат да се възползват.

Проучване на 129 работници във фабрика за портокалов сок в Бразилия съобщава за по-ниски кръвни концентрации на аполипопротеин B, или апо-B, маркер, който отразява броя на частиците, пренасящи холестерол, свързани с риска от инфаркт.

Като цяло, доказателствата оспорват идеята, че пиенето на сок от цитрусови плодове е просто консумация на захар в чаша. Целият плод остава по-добрият избор заради фибрите си, но скромна дневна чаша чист портокалов сок изглежда има ефекти, които се натрупват с времето.

Те включват облекчаване на възпалението, подпомагане на по-здравословен кръвен поток и подобряване на няколко кръвни маркера, свързани с дългосрочното здраве на сърцето. Това е напомняне, че ежедневните храни могат да имат по-голямо влияние върху тялото, отколкото бихме очаквали.

Източник: sciencealert    
Портокалов сок Ползи за здравето Сърдечно здраве Кръвно налягане Възпаление Холестерол Генна активност Метаболитен синдром Чревен микробиом Хесперидин
Последвайте ни

По темата

Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

С „прободни рани“: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му в дома им в Лос Анджелис

С „прободни рани“: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му в дома им в Лос Анджелис

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик

15 декември: Краят на една легенда – смъртта на Седящия бик

Къде у нас данъците са най-ниски, а заплатите най-високи

Къде у нас данъците са най-ниски, а заплатите най-високи

pariteni.bg
Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 23 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

Три влекача ще придвижат заседналия танкер "Кайрос" до Бургас

България Преди 13 минути

В неделя до кораба беше доставен генератор и беше възстановено захранването на механизма на двете котви

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Този древен египетски свитък разказва ли най-стария магически трик в света?

Любопитно Преди 21 минути

Най-ранните солидни доказателства за този конкретен трик се появяват в римско време

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

България Преди 8 часа

Според него няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА)

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни“ (СНИМКА)

Любопитно Преди 9 часа

Премиерата на финалния филм е планирана за април 2027 г.

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система

Свят Преди 9 часа

Това е петата поредна вечер, в която хората в Букурещ излизат на улицата, за да подкрепят независимостта на съдебната система

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Зеленски се отказва от амбицията си за НАТО срещу гаранции за сигурността на Украйна

Свят Преди 9 часа

Зеленски обяви отстъпката по време на своя полет към германската столица

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Петима арестувани за планирано нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 10 часа

Сред тях са трима мароканци, сириец и египтянин

РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село

РЗИ: Опасни нива на нитрати във водата на варненско село

България Преди 10 часа

Стойностите надхвърлят 100 мг/л при допустима норма 50 мг/л

4 неочаквани причини за висок холестерол

4 неочаквани причини за висок холестерол

Любопитно Преди 10 часа

Холестеролът е восъчно, подобно на мазнини вещество

,

23 години на ринга: Легендата Джон Сина се оттегли от кеча

Любопитно Преди 10 часа

16 от най-големите имена в професионалния кеч се състезаваха за правото да бъдат последния му съперник

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

Свят Преди 11 часа

"Трябва да спечелим, но статистически това е много трудно", каза американският лидер

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

България Преди 11 часа

Радев на Ханука: Да помним поуките от миналото и да отстояваме мира, хуманизма и толерантността

.

Синът на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

България Преди 12 часа

Боян изживя своите първи протести, той беше сред 150 000 души на площада

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

България Преди 12 часа

Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят, смята бившият министър

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Свят Преди 12 часа

Нетаняху посочи, че стрелбата е „хладнокръвно убийство“

.

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Свят Преди 13 часа

Най-малко 11 души бяха убити, а близо 30 - ранени, след като нападатели откриха огън на събитие по повод Ханука на известния плаж

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 15 декември, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 15 - 21 декември

Edna.bg

Септември и Лудогорец определят последния четвъртфиналист за Sesame Купа на България

Gong.bg

Стоилов: Необходимо е да увеличим конкуренцията в атака

Gong.bg

Подпалени коли и заплахи за живота: Тормоз над жена от „Филиповци“, бореща се срещу незаконни постройки

Nova.bg

Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са намерени мъртви в имението им в Калифорния

Nova.bg