Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

Образователният министър коментира и настоящите учебни програми като изрази съгласие с опасенията, че не са ефективни

24 февруари 2026, 15:41
О сновният фокус на настоящото правителство са предстоящите избори. Необходимо е да запазим българското училище от политическа агитация и партизанщина. Това заяви служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов на брифинг за медиите.

В контекста на предстоящите предсрочни избори той проведе поредица от срещи с началниците на Регионалните управления на образованието с цел да се изгладят неточности по процеса, тъй като училищата традиционно се преобразуват в изборни секции.

„Ще направим всичко възможно да продължи образователният процес и системата да не се политизира”, категоричен е Игнатов. Той допълни, че нарушенията са неизбежни, но трябва да се смекчат.

Образователният министър коментира и настоящите учебни програми като изрази съгласие с опасенията, че не са ефективни. Той увери, че се работи по казуса. „Материалът не е съобразен с психологическото състояние на децата. Децата трябва да имат време да мислят”, коментира той.

Игнатов каза още, че той няма да има време да въведе необходимите промени за краткото време, в което управлява, но ще окаже съдействие, за да може това да се случи. Една от стъпките е учителите да са обучени за работа с изкуствен интелект.

По отношение на въвеждането на т.нар. дигитална раница министърът също изрази оптимизъм.

Източник: NOVA    
