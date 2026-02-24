Доставките на руски петрол по „Дружба“ до Унгария и Словакия ще бъдат възобновени

М инистерството на икономиката на Словакия съобщи, че доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, който преминава през Украйна, се очаква да бъдат възобновени на 26 февруари, предаде АФП.

На 23 февруари словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че страната му ще прекрати аварийните доставки на електроенергия за Украйна, докато Киев не възстанови транзита по „Дружба“, чрез който руски петрол достига до Словакия и Унгария.

„Последната обявена дата за подновяване на доставките беше отложена за 26 февруари“, посочи министерството.

От ведомството добавиха, че Украйна не е обяснила причината за забавянето на възобновяването на доставките, които бяха прекъснати, след като Киев съобщи, че тръбопроводът е бил повреден на 27 януари при руски удари.

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Страните членки на ЕС Словакия и Унгария, които продължават да зависят от руски енергийни източници въпреки инвазията на Москва в Украйна, разкритикуваха прекъсването на петролните доставки.

Фицо заяви, че спирането на електрозахранването ще бъде отменено „веднага щом транзитът на петрол към Словакия бъде възстановен“.

„В противен случай ще предприемем допълнителни реципрочни мерки“, каза той и допълни, че страната му ще преразгледа „досегашните си конструктивни позиции относно членството на Украйна в ЕС“.

На 24 февруари хиляди хора се събраха в Братислава в подкрепа на Украйна по повод четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия.

Организаторите на проявата осъдиха и спирането на аварийните доставки на електроенергия за Украйна. „Срам“ и „Стига, Фицо“, скандираха участниците, преминавайки покрай руското посолство.

Украинският оператор на електропреносната мрежа „Укренерго“ заяви, че решението на Братислава „няма да повлияе на ситуацията в обединената енергийна система на Украйна“.

Унгарският премиер Виктор Орбан също блокира заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро за Украйна, както и нов пакет от санкции срещу Русия, докато Киев не възстанови работата на петролопровода.

ЕС наложи през 2022 г. забрана за по-голяма част от вноса на руски петрол, но тръбопроводът „Дружба“ беше изключен от санкциите, за да се даде време на централноевропейските държави без излаз на море да намерят алтернативни доставки.