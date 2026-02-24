МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

З авърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на потъналия на 18 февруари риболовен кораб BH 8112, съобщиха от МО.

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

След днешния оглед на обекта, беше потвърдена информацията от вчерашния ден, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари. Не са открити телата на членовете на екипажа. Всички материали от огледите ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В дейностите по обследване на плавателния съд участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас. Използвано е специализирано оборудване - дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.