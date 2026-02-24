Свят

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

В обръщение по повод четвъртата годишнина от войната президентът на Украйна разкри мястото, откъдето е координирал първите действия след началото на руското нахлуване

24 февруари 2026, 16:45
„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски показа стаята в бункера на улица „Банкова“, където са се състояли първите му разговори с чуждестранни лидери и където е работил с представители на правителството и парламента в началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Държавният глава съобщи това в обръщение по случай четвъртата годишнина от началото на войната, цитирано от Укринформ.

„Този офис – тази малка стая в бункера на улица „Банкова“ – тук проведох първите си разговори със световни лидери в началото на войната. Тук разговарях с президента Байдън и точно тук чух: Володимир, има заплаха. Трябва спешно да напуснете Украйна. Готови сме да помогнем с това. И тук отговорих, че ми трябват боеприпаси, а не превоз. И не защото всички сме безстрашни или направени от стомана – всички сме човешки същества и в този ден всеки един от нас, всички украинци, изпита страх и болка; мнозина бяха в шок и мнозина не знаеха какво да кажат. Но на някакво невидимо ниво всички ние знаехме, че нямаме друга Украйна, че това е нашият дом и всички ние разбирахме какво трябва да се направи“, каза той.

Зеленски подчерта, че защитата на Украйна е била избор на милиони хора.

„Нашият народ не вдигна бяло знаме – той защити синьо-жълтото. А окупаторите, които си мислеха, че тук ще бъдат посрещнати с тълпи, размахващи цветя, видяха опашки пред пунктовете за набор. Нашият народ избра съпротивата. И нашите воини стояха твърдо, а цивилните защитаваха градове и села, улици и дворове. Обикновените хора, абсолютно, образувайки живи стени, спряха колони от военни машини и всички заедно показаха на изгубената Русия единствения правилен път“, каза той.

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Президентът отбеляза, че още от самото начало е било ясно, че всеки следващ ден трябва да бъде извоюван. По думите му всички са работили, за да осигурят оръжия и лекарства и да доставят храна в градовете, блокирани от врага.

„Украйна трябваше да устои – държавата трябваше да устои, независимо от всичко. И въпреки всичко нашата Украйна трябваше да продължи да функционира. Много неща бяха направени тук; никога преди не бяхме показвали това съоръжение – сега е празно, разбира се, но в началото на войната тук имаше стотици хора. Аз работех тук, след което се качвах горе, за да се обърна към вас, хората. Тук беше нашият екип, правителството, ежедневната координация с военните, телефонните разговори, търсенето на решения – всичко необходимо, за да може Украйна да издържи“, каза Зеленски.

Той подчерта още, че от самото начало е било необходимо да се запази вярата в Украйна и да се осигурят пакети с помощ, санкции срещу Русия и доставки на оръжие.

„И това беше ключовото послание на нашите призиви към европейските страни, към Конгреса на САЩ, към повечето парламенти по света – и към хората, разбира се. Към обикновените хора – към милиони по целия свят – бъдете с нас, бъдете с Украйна, вярвайте в нас, стойте с Украйна, бъдете смели като Украйна!“, каза той.

Зеленски допълни, че тези призиви са дали резултат, защото украинците са се борили по начин, който е спирал дъха. Това е вдъхновило други и скоро светът е видял море от синьо и жълто – хиляди хора с украински знамена по площади из цяла Европа и по света.

„И така – постепенно, с усилия, стъпка по стъпка, тухла по тухла – Украйна изгради опората, която ни позволи да устоим: когато преживяхме първия ден от войната. Най-дългия ден в живота ни. После още един. И още един. После седмица. Две седмици. И после – месец. И видяхме пролетта. Спечелихме я тогава – когато изглеждаше, че този февруари никога няма да свърши, спечелихме първата си пролет насред голяма война. Това беше повратна точка и за първи път в съзнанието на всички проблесна мисълта: можем да го направим. Украйна може да го направи“, каза той.

Преди четири години – на 24 февруари 2022 г. – Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. Около 03:40 ч. първата колона руски танкове навлезе в Луганска област, а в много украински градове хората бяха събудени от ударите на първите вражески ракети.

Володимир Зеленски Бункер Пълномащабно нахлуване Русия Украйна Война в Украйна Съпротива Чуждестранни лидери Доставки на оръжие 24 февруари 2022 г.
Последвайте ни

По темата

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

Проверяваме дали заплатата ни е по-ниска от тази на колегата

pariteni.bg
Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 22 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 18 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 18 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

България Преди 1 час

Делегатите изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

България Преди 1 час

По думите му затова от БСП в комисия не са постъпили така, както беше казал новият им председател Крум Зарков

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Свят Преди 1 час

Проектът за 91-етажен небостъргач на Златния бряг предизвика вълна от недоволство и петиции, докато местната власт вижда в името на Тръмп „златна възможност“ за икономиката преди Олимпиадата през 2032 г.

<p>Най-големият самолетоносач в света&nbsp;пристигна на остров Крит</p>

Най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" пристигна на остров Крит

Свят Преди 1 час

Изпращането на самолетоносача към Средиземно море се свързва с напрежението между САЩ и Иран

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

България Преди 2 часа

Трайков притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

Джаки Кенеди и сестра ѝ Ли Радзивил

„По-красивата“ сестра, която остана в сянка: Ли Радзивил и Джаки Кенеди

Любопитно Преди 2 часа

„Целият външен вид, стил, вкус – Джаки никога не ги е имала и въпреки това Ли беше тази, която живееше в сянката на тази супер нещо си личност“, казва писателят Труман Капоти

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

Прокуратурата протестира срещу смекчените присъди за убийството на Евгения

България Преди 2 часа

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото

<p>Meta &bdquo;убива&ldquo; Messenger: Ето какво ще се случи с чатовете ни през април 2026-а</p>

Meta обяви, че ще закрие самостоятелния си сайт за съобщения Messenger през април 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

Според официалното съобщение, от април 2026 г. messenger.com вече няма да е достъпен за съобщения, а настолното приложение вече няма да е налично

Атанас Запрянов

Йордан Божилов и Златин Кръстев са новите заместник-министри на отбраната, съобщи Запрянов

България Преди 2 часа

Това съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов

.

Ръсел Бранд отрече нови обвинения в изнасилване и сексуално насилие

Свят Преди 2 часа

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвинения през 2023 г.

<p>Нови разкрития за &quot;човешките сафарита&quot; в Сараево</p>

"Празнуваха убийството на хора": Нови разкрития за "човешките сафарита" в Сараево

Свят Преди 2 часа

Свидетелските разкази рисуват мрачна картина

<p>Френският президент с мрачна прогноза за Украйна</p>

Макрон: Скептичен съм за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план

Свят Преди 2 часа

Френският президент заяви по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Киев, че няма воля от руската страна за мирно споразумение

Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Любовница издала най-издирвания наркобарон в Мексико „Ел Менчо“

Свят Преди 2 часа

Властите проследиха партньорката на „Ел Менчо“ до тайно скривалище в планината, слагайки край на кървавото му царуване

.

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик

<p>Русия:&nbsp;Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба</p>

Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Свят Преди 3 часа

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право"

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Свят Преди 3 часа

Новата технология с времето може да се окаже революционна

Всичко от днес

От мрежата

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Братът на Владо Карамазов с курс за най-добър козунак

Edna.bg

Да си спомним за Стив Джобс – геният, който превърна технологиите в религия

Edna.bg

Марек си върна опитен боец

Gong.bg

Контузията на Везенков го вади от игра и за Олимпиакос, и за България

Gong.bg

Прокуратурата поиска помощ от САЩ и Европол за разследването по случая „Петрохан”

Nova.bg

Отиде си американският актьор Робърт Карадайн

Nova.bg