„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

У краинският президент Володимир Зеленски показа стаята в бункера на улица „Банкова“, където са се състояли първите му разговори с чуждестранни лидери и където е работил с представители на правителството и парламента в началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.
Държавният глава съобщи това в обръщение по случай четвъртата годишнина от началото на войната, цитирано от Укринформ.
Volodymyr Zelensky showed the bunker from which he operated during the first days of the war— Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2026
According to Zelensky, it was in this bunker that he received a call from Washington during the first days of the invasion, in which President Biden warned of the threat of Kyiv falling… pic.twitter.com/fQWjKJ6Hgn
„Този офис – тази малка стая в бункера на улица „Банкова“ – тук проведох първите си разговори със световни лидери в началото на войната. Тук разговарях с президента Байдън и точно тук чух: Володимир, има заплаха. Трябва спешно да напуснете Украйна. Готови сме да помогнем с това. И тук отговорих, че ми трябват боеприпаси, а не превоз. И не защото всички сме безстрашни или направени от стомана – всички сме човешки същества и в този ден всеки един от нас, всички украинци, изпита страх и болка; мнозина бяха в шок и мнозина не знаеха какво да кажат. Но на някакво невидимо ниво всички ние знаехме, че нямаме друга Украйна, че това е нашият дом и всички ние разбирахме какво трябва да се направи“, каза той.
Зеленски подчерта, че защитата на Украйна е била избор на милиони хора.
„Нашият народ не вдигна бяло знаме – той защити синьо-жълтото. А окупаторите, които си мислеха, че тук ще бъдат посрещнати с тълпи, размахващи цветя, видяха опашки пред пунктовете за набор. Нашият народ избра съпротивата. И нашите воини стояха твърдо, а цивилните защитаваха градове и села, улици и дворове. Обикновените хора, абсолютно, образувайки живи стени, спряха колони от военни машини и всички заедно показаха на изгубената Русия единствения правилен път“, каза той.
Президентът отбеляза, че още от самото начало е било ясно, че всеки следващ ден трябва да бъде извоюван. По думите му всички са работили, за да осигурят оръжия и лекарства и да доставят храна в градовете, блокирани от врага.
„Украйна трябваше да устои – държавата трябваше да устои, независимо от всичко. И въпреки всичко нашата Украйна трябваше да продължи да функционира. Много неща бяха направени тук; никога преди не бяхме показвали това съоръжение – сега е празно, разбира се, но в началото на войната тук имаше стотици хора. Аз работех тук, след което се качвах горе, за да се обърна към вас, хората. Тук беше нашият екип, правителството, ежедневната координация с военните, телефонните разговори, търсенето на решения – всичко необходимо, за да може Украйна да издържи“, каза Зеленски.
Той подчерта още, че от самото начало е било необходимо да се запази вярата в Украйна и да се осигурят пакети с помощ, санкции срещу Русия и доставки на оръжие.
„И това беше ключовото послание на нашите призиви към европейските страни, към Конгреса на САЩ, към повечето парламенти по света – и към хората, разбира се. Към обикновените хора – към милиони по целия свят – бъдете с нас, бъдете с Украйна, вярвайте в нас, стойте с Украйна, бъдете смели като Украйна!“, каза той.
Зеленски допълни, че тези призиви са дали резултат, защото украинците са се борили по начин, който е спирал дъха. Това е вдъхновило други и скоро светът е видял море от синьо и жълто – хиляди хора с украински знамена по площади из цяла Европа и по света.
„И така – постепенно, с усилия, стъпка по стъпка, тухла по тухла – Украйна изгради опората, която ни позволи да устоим: когато преживяхме първия ден от войната. Най-дългия ден в живота ни. После още един. И още един. После седмица. Две седмици. И после – месец. И видяхме пролетта. Спечелихме я тогава – когато изглеждаше, че този февруари никога няма да свърши, спечелихме първата си пролет насред голяма война. Това беше повратна точка и за първи път в съзнанието на всички проблесна мисълта: можем да го направим. Украйна може да го направи“, каза той.
Преди четири години – на 24 февруари 2022 г. – Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. Около 03:40 ч. първата колона руски танкове навлезе в Луганска област, а в много украински градове хората бяха събудени от ударите на първите вражески ракети.