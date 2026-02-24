„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

У краинският президент Володимир Зеленски показа стаята в бункера на улица „Банкова“, където са се състояли първите му разговори с чуждестранни лидери и където е работил с представители на правителството и парламента в началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Държавният глава съобщи това в обръщение по случай четвъртата годишнина от началото на войната, цитирано от Укринформ.

Volodymyr Zelensky showed the bunker from which he operated during the first days of the war



According to Zelensky, it was in this bunker that he received a call from Washington during the first days of the invasion, in which President Biden warned of the threat of Kyiv falling… pic.twitter.com/fQWjKJ6Hgn — Visegrád 24 (@visegrad24) February 24, 2026

„Този офис – тази малка стая в бункера на улица „Банкова“ – тук проведох първите си разговори със световни лидери в началото на войната. Тук разговарях с президента Байдън и точно тук чух: Володимир, има заплаха. Трябва спешно да напуснете Украйна. Готови сме да помогнем с това. И тук отговорих, че ми трябват боеприпаси, а не превоз. И не защото всички сме безстрашни или направени от стомана – всички сме човешки същества и в този ден всеки един от нас, всички украинци, изпита страх и болка; мнозина бяха в шок и мнозина не знаеха какво да кажат. Но на някакво невидимо ниво всички ние знаехме, че нямаме друга Украйна, че това е нашият дом и всички ние разбирахме какво трябва да се направи“, каза той.

Зеленски подчерта, че защитата на Украйна е била избор на милиони хора.

„Нашият народ не вдигна бяло знаме – той защити синьо-жълтото. А окупаторите, които си мислеха, че тук ще бъдат посрещнати с тълпи, размахващи цветя, видяха опашки пред пунктовете за набор. Нашият народ избра съпротивата. И нашите воини стояха твърдо, а цивилните защитаваха градове и села, улици и дворове. Обикновените хора, абсолютно, образувайки живи стени, спряха колони от военни машини и всички заедно показаха на изгубената Русия единствения правилен път“, каза той.

Президентът отбеляза, че още от самото начало е било ясно, че всеки следващ ден трябва да бъде извоюван. По думите му всички са работили, за да осигурят оръжия и лекарства и да доставят храна в градовете, блокирани от врага.

„Украйна трябваше да устои – държавата трябваше да устои, независимо от всичко. И въпреки всичко нашата Украйна трябваше да продължи да функционира. Много неща бяха направени тук; никога преди не бяхме показвали това съоръжение – сега е празно, разбира се, но в началото на войната тук имаше стотици хора. Аз работех тук, след което се качвах горе, за да се обърна към вас, хората. Тук беше нашият екип, правителството, ежедневната координация с военните, телефонните разговори, търсенето на решения – всичко необходимо, за да може Украйна да издържи“, каза Зеленски.

Той подчерта още, че от самото начало е било необходимо да се запази вярата в Украйна и да се осигурят пакети с помощ, санкции срещу Русия и доставки на оръжие.

„И това беше ключовото послание на нашите призиви към европейските страни, към Конгреса на САЩ, към повечето парламенти по света – и към хората, разбира се. Към обикновените хора – към милиони по целия свят – бъдете с нас, бъдете с Украйна, вярвайте в нас, стойте с Украйна, бъдете смели като Украйна!“, каза той.

Зеленски допълни, че тези призиви са дали резултат, защото украинците са се борили по начин, който е спирал дъха. Това е вдъхновило други и скоро светът е видял море от синьо и жълто – хиляди хора с украински знамена по площади из цяла Европа и по света.

„И така – постепенно, с усилия, стъпка по стъпка, тухла по тухла – Украйна изгради опората, която ни позволи да устоим: когато преживяхме първия ден от войната. Най-дългия ден в живота ни. После още един. И още един. После седмица. Две седмици. И после – месец. И видяхме пролетта. Спечелихме я тогава – когато изглеждаше, че този февруари никога няма да свърши, спечелихме първата си пролет насред голяма война. Това беше повратна точка и за първи път в съзнанието на всички проблесна мисълта: можем да го направим. Украйна може да го направи“, каза той.

Преди четири години – на 24 февруари 2022 г. – Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. Около 03:40 ч. първата колона руски танкове навлезе в Луганска област, а в много украински градове хората бяха събудени от ударите на първите вражески ракети.