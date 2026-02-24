БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

Д елегатите на XV Градска конференция на Софийската организация на БСП поискаха оставките на двама министри от служебния кабинет - на външните работи Надежда Нейнски и на отбраната Атанас Запрянов, съобщиха от БСП-София.

В официална позиция, приета единодушно на форума, делегатите изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия. В тази връзка те поискаха и спешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), се посочва в съобщението.

"Вместо да търсим решение и да преодоляваме различията в името на България, днес компрометирани политици са готови да принесат нашия народ в жертва на чужди амбиции и интереси", пишат в позицията си социалистите от София и посочват, че конкретен пример за това са думите на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски, че "битката на Украйна срещу Русия не е просто въпрос на солидарност, а засяга пряко българския национален интерес и европейската сигурност".

От БСП-София посочват, че изявленията на Надежда Нейнски след заседанието на Съвета на външните министри на Европейския съюз създават реални предпоставки за прякото ни ангажиране с военни действия срещу Русия. В същия безотговорен дух са и лъжовните обяснения на бившия и настоящ министър на отбраната Атанас Запрянов около тревожната ситуация по повод частичното затваряне на граждански полети на Националното летище "Васил Левски" - София", посочват софийските социалисти.

Второто заседание на XV Градска конференция на БСП - София, на което присъстваха председателят на БСП Крум Зарков и заместниците му Иван Таков, който е и председател на БСП-София, и Жельо Бойчев, се състоя в понеделник вечер, а основната точка в дневния ред беше подреждането на листите с кандидати за народни представители в софийските 23-ти, 24-ти и 25-ти многомандатни избирателни райони, се казва в съобщението.

