Свят

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Камила, която от години води активна кампания срещу домашното и сексуалното насилие, сподели пред Пелико, че е прочела мемоарите ѝ само за два дни

24 февруари 2026, 21:23
Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон
Източник: Getty Images

Б ританската кралица Камила заяви в понеделник пред Жизел Пелико, че е останала „без думи“ от нейните мемоари. Двете се срещнаха на чай в Кларънс Хаус в рамките на частна среща, наситена със силна символика, пише AP.

73-годишната Пелико е във Великобритания в края на турнето си, посветено на книгата ѝ „Химн на живота: Срамът трябва да смени страните“. Представянето на мемоарите се състоя в петък в лондонската Кралска фестивална зала.

Събитието събра над 2000 души в разпродадена зала, а откъси от книгата бяха прочетени от актрисите Кейт Уинслет, Кристин Скот Томас и Джулиет Стивънсън.

Камила посрещна Пелико и нейния партньор Жан-Лу Агопиан, като двете жени разговаряха около 30 минути с помощта на преводач.

Кралицата започна разговора на френски език и се пошегува, че го е учила преди 60 години, но вече го е забравила.

Камила, която от години води активна кампания срещу домашното и сексуалното насилие, сподели пред Пелико, че е прочела мемоарите ѝ само за два дни.

„Не можех да ги оставя“, каза Камила.

„Срещнала съм толкова много оцелели от изнасилване и сексуално насилие, че никога не съм си мислила, че мога да бъда шокирана от нещо вече, но бях шокирана от вашия случай. Остави ме безмълвна“, добави тя.

Срещата се проведе в труден за монархията момент, тъй като кралското семейство е изправено пред подновено обществено внимание заради последиците от скандала Андрю–Епщайн – криза, която отново повдигна въпроси за отчетността, привилегиите и реакцията на институциите при случаи на сексуално насилие.

На този фон анализатори отбелязват, че подкрепата на Камила към Пелико носи допълнителен обществен резонанс за кралското семейство, което се стреми да демонстрира ясна позиция срещу насилието над жени.

Пелико се превърна в международен символ на устойчивост, след като се отказа от анонимността си и публично заяви, че срамът принадлежи на нейните насилници, а не на нея.

Бившият ѝ съпруг, Доминик Пелико, беше осъден на 20 години затвор за това, че я е упоявал и изнасилвал, както и че е допускал други мъже да я изнасилват, докато е била в безсъзнание, в продължение на близо десетилетие.

Embed from Getty Images

Петдесет мъже бяха признати за виновни за изнасилване или други сексуални престъпления след съдебния процес в Авиньон, който приключи през декември 2024 г.

По време на срещата в понеделник Пелико сподели, че черпи „невероятна сила“ от подкрепата на хората.

Камила ѝ отвърна: „Имаш толкова много подкрепа.“

Миналата година кралицата е изпратила писмо до Пелико, в което я хвали за нейното „изключително достойнство и смелост“ – писмо, което Пелико по думите ѝ днес държи в рамка в офиса си.

Кралица Камила Жизел Пелико Сексуално насилие Мемоари Борба с насилието Оцелели от насилие Съдебен процес Кралско семейство Отказ от анонимност Обществен резонанс
Последвайте ни

По темата

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

МО съобщи: Обследването на потъналия кораб BH 8112 приключи, тела липсват

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Великобритания наложи нови санкции на Русия

Българският роман

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Повечето хора приемат AI в колата, ако ще направи изжвияването по-персонализирано

Повечето хора приемат AI в колата, ако ще направи изжвияването по-персонализирано

carmarket.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 1 ден
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 22 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 23 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Директорът на Лувъра подаде оставка

Директорът на Лувъра подаде оставка

Свят Преди 1 час

Лоранс де Кар подаде оставката си до президента Еманюел Макрон, който я прие

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Урсула фон дер Лайен: ЕС ще предостави 90 млрд. евро на Украйна по един или друг начин

Свят Преди 3 часа

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

Унищожиха невзривен боеприпас в Старозагорско

България Преди 3 часа

Унищожаването на снаряда е извършено на учебен център "Люляк", при спазване на всички мерки за безопасност

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Лидерите на Г-7 с непоколебима подкрепа за Украйна

Свят Преди 4 часа

Това е първата съвместна позиция на лидерите на Г-7 за Украйна след завръщането на Тръмп в Белия дом преди година

<p>Мъск провокира теории, че &bdquo;предстои нещо много лошо&ldquo; с коментар за Исус</p>

Илон Мъск провокира теории, че „предстои нещо много лошо“ с коментар за Исус

Свят Преди 4 часа

Признанието на милиардера, че споделя ученията на Христос, раздели мрежите — докато едни виждат духовно израстване, други подозират опит за прикриване на грандиозен скандал

<p>Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов</p>

Неочаквана находка: Мъж откри римска гробница в двора си в Свищов

България Преди 4 часа

Тъй като и петте гроба са ограбени през Античността или в ново време, находките в тях са малобройни

<p>Зеленски показа бункера си от първите дни на войната</p>

„Тук казах – трябват ми боеприпаси, не превоз“: Зеленски показа бункера си от първите дни на войната

Свят Преди 5 часа

В обръщение по повод четвъртата годишнина от войната президентът на Украйна разкри мястото, откъдето е координирал първите действия след началото на руското нахлуване

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Награда от 1 милион долара: Савана Гътри публикува трогателно видео

Свят Преди 5 часа

Нанси Гътри е отвлечена посред нощ от дома си и все още няма и следа от нея, в случай, който шокира цяла Америка

<p>Планирали убийството на Вучич и семейството му</p>

Осуетиха план за убийството на Вучич и семейството му: Арести в Сърбия заради заговор за държавен преврат

Свят Преди 5 часа

Заподозрените са подготвяли насилствена промяна на конституционния ред чрез придобиване на оръжие и планирано покушение срещу най-висшите държавни органи в Сърбия

Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Путин обвини Украйна в опит за саботаж на мирните преговори

Свят Преди 5 часа

Държавният глава посочи, че терористичните атаки срещу Русия са се увеличили

БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

БСП поиска оставките на Надежда Нейнски и Атанас Запрянов

България Преди 5 часа

Делегатите изразиха тревога от безотговорните изявления на министри от кабинетите на Росен Желязков и Андрей Гюров във връзка с възможното ангажиране на България в бъдещи военни действия

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

Божанов: Отхвърлянето на ветото върху Изборния кодекс може би е сделка

България Преди 5 часа

По думите му затова от БСП в комисия не са постъпили така, както беше казал новият им председател Крум Зарков

ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария

ЕС отива в Украйна с празни ръце - благодарение на Унгария

Свят Преди 5 часа

Унгария блокира санкциите и заема от 90 милиарда евро за Украйна в навечерието на годишнината от войната

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

Свят Преди 6 часа

Проектът за 91-етажен небостъргач на Златния бряг предизвика вълна от недоволство и петиции, докато местната власт вижда в името на Тръмп „златна възможност“ за икономиката преди Олимпиадата през 2032 г.

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

Министър Игнатов: Българското училище не трябва да се политизира преди избори

България Преди 6 часа

Образователният министър коментира и настоящите учебни програми като изрази съгласие с опасенията, че не са ефективни

<p>Най-големият самолетоносач в света&nbsp;пристигна на остров Крит</p>

Най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" пристигна на остров Крит

Свят Преди 6 часа

Изпращането на самолетоносача към Средиземно море се свързва с напрежението между САЩ и Иран

Всичко от днес

От мрежата

Как протича половият цикъл при женските котки

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Усещане за пролет в края на февруари

sinoptik.bg
1

“Господарят” на Мусала е болен, да му помогнем

sinoptik.bg

Картонени играчки за децата – смях, творчество и още нещо

Edna.bg

Братът на Владо Карамазов с курс за най-добър козунак

Edna.bg

НА ЖИВО: Интер - Будьо/Глимт, съставите

Gong.bg

WINBET Гол на кръга - три шедьовъра, кой е №1?

Gong.bg

Състоянието на армията: Отчет пред върховния главнокомандващ Илияна Йотова

Nova.bg

Какво показа обследването на потъналия край Маслен нос кораб

Nova.bg