Кралица Камила се срещна с Жизел Пелико в Лондон

Б ританската кралица Камила заяви в понеделник пред Жизел Пелико, че е останала „без думи“ от нейните мемоари. Двете се срещнаха на чай в Кларънс Хаус в рамките на частна среща, наситена със силна символика, пише AP.

73-годишната Пелико е във Великобритания в края на турнето си, посветено на книгата ѝ „Химн на живота: Срамът трябва да смени страните“. Представянето на мемоарите се състоя в петък в лондонската Кралска фестивална зала.

Събитието събра над 2000 души в разпродадена зала, а откъси от книгата бяха прочетени от актрисите Кейт Уинслет, Кристин Скот Томас и Джулиет Стивънсън.

🇬🇧 🇫🇷 Britain's Queen Camilla meets French rape survivor Gisele Pelicot



Queen Camilla met Gisele Pelicot, the woman who has become a symbol of the global fight against sexual violence, and told her she had been left "speechless" by her memoir. Camilla has long been a campaigner… pic.twitter.com/6O6BNPI2uA — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2026

Камила посрещна Пелико и нейния партньор Жан-Лу Агопиан, като двете жени разговаряха около 30 минути с помощта на преводач.

Кралицата започна разговора на френски език и се пошегува, че го е учила преди 60 години, но вече го е забравила.

Камила, която от години води активна кампания срещу домашното и сексуалното насилие, сподели пред Пелико, че е прочела мемоарите ѝ само за два дни.

„Не можех да ги оставя“, каза Камила.

„Срещнала съм толкова много оцелели от изнасилване и сексуално насилие, че никога не съм си мислила, че мога да бъда шокирана от нещо вече, но бях шокирана от вашия случай. Остави ме безмълвна“, добави тя.

🚨🇬🇧 PICTURED: Queen Camilla meets with Gisèle Pelicot



Pelicot famously waved her right to anonymity in France’s largest ever rape trial in 2024 pic.twitter.com/QnVDgkXny3 — Politics Global (@PolitlcsGlobal) February 23, 2026

Срещата се проведе в труден за монархията момент, тъй като кралското семейство е изправено пред подновено обществено внимание заради последиците от скандала Андрю–Епщайн – криза, която отново повдигна въпроси за отчетността, привилегиите и реакцията на институциите при случаи на сексуално насилие.

На този фон анализатори отбелязват, че подкрепата на Камила към Пелико носи допълнителен обществен резонанс за кралското семейство, което се стреми да демонстрира ясна позиция срещу насилието над жени.

Пелико се превърна в международен символ на устойчивост, след като се отказа от анонимността си и публично заяви, че срамът принадлежи на нейните насилници, а не на нея.

Бившият ѝ съпруг, Доминик Пелико, беше осъден на 20 години затвор за това, че я е упоявал и изнасилвал, както и че е допускал други мъже да я изнасилват, докато е била в безсъзнание, в продължение на близо десетилетие.

Embed from Getty Images

Петдесет мъже бяха признати за виновни за изнасилване или други сексуални престъпления след съдебния процес в Авиньон, който приключи през декември 2024 г.

По време на срещата в понеделник Пелико сподели, че черпи „невероятна сила“ от подкрепата на хората.

Камила ѝ отвърна: „Имаш толкова много подкрепа.“

Миналата година кралицата е изпратила писмо до Пелико, в което я хвали за нейното „изключително достойнство и смелост“ – писмо, което Пелико по думите ѝ днес държи в рамка в офиса си.