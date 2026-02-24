Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

О кръжна прокуратура-София предприе мащабни стъпки за международно съдействие в рамките на досъдебното производство за тройната смърт при хижа „Петрохан“ и последвалия случай с три открити тела в кемпер под връх Околчица.

С две официални писма държавното обвинение се обърна към американска партньорска служба и към Европол чрез националния ни представител в Евроджъст. Действията на наблюдаващия прокурор имат за цел всестранно и пълно изясняване на обективната истина по двете свързани трагедии, разтърсили страната.

Технически анализ на електронните доказателства

В първото отправено искане прокуратурата посочва, че в хода на разследването като веществени доказателства са приобщени различни видове електронни устройства. Разследващите считат, че в тях е възможно да се съхранява ключова информация, пряко относима към предмета на досъдебното производство.

Поискано е специализирано съдействие за извършване на допълнителен и задълбочен технически анализ на иззетите телефони, компютри и други устройства. Към настоящия момент техниката е предоставена за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Обръщането към американската партньорска служба обаче е продиктувано от необходимостта от специфична експертна помощ, за да бъде извлечена абсолютно цялата налична информация от паметта на устройствата.

Проверка на „мексиканската връзка“ чрез Европол и Евроджъст

Второто направление на международното съдействие е насочено към дейността на шестимата пострадали българи извън пределите на страната. Чрез писмо до Евроджъст е поискано обсъждане на възможността Европол да окаже експертна помощ при изготвянето на анализи и експертизи за изясняване на действията на лицата на територията на Мексико.

Прокуратурата очаква да получи детайлна информация относно:

Историята на пребиваването на шестимата българи в Мексико;

Притежаваните от тях недвижими имоти и моторни превозни средства на мексиканска територия;

Адресни регистрации и евентуални криминалистични регистрации в чуждата държава;

Всяка друга информация, която би могла да хвърли светлина върху дейността им и да има връзка с воденото в България разследване.

Окръжна прокуратура-София продължава работата по случая, като разчита на международния обмен на данни за пълното разплитане на събитията около хижа „Петрохан“ и връх Околчица.