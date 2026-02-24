България

Прокуратурата поиска помощ от американска служба и Европол за мистериозната смърт при „Петрохан“ и „Околчица“

Разследващите проверяват имоти и криминалистични регистрации на шестимата загинали в Мексико, докато американски експерти дешифрират иззетите телефони и компютри по случая „Околчица“

24 февруари 2026, 14:31
Намалиха на 10 години присъдата на шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив

Оказван ли е натиск в разследването на „Петрохан“ и „Околчица“: Проверяват действията на министър Емил Дечев

Защо токът тази зима е толкова скъп - експерт обяснява

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

Кабинетът

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

О кръжна прокуратура-София предприе мащабни стъпки за международно съдействие в рамките на досъдебното производство за тройната смърт при хижа „Петрохан“ и последвалия случай с три открити тела в кемпер под връх Околчица.

С две официални писма държавното обвинение се обърна към американска партньорска служба и към Европол чрез националния ни представител в Евроджъст. Действията на наблюдаващия прокурор имат за цел всестранно и пълно изясняване на обективната истина по двете свързани трагедии, разтърсили страната.

Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите

Технически анализ на електронните доказателства

В първото отправено искане прокуратурата посочва, че в хода на разследването като веществени доказателства са приобщени различни видове електронни устройства. Разследващите считат, че в тях е възможно да се съхранява ключова информация, пряко относима към предмета на досъдебното производство.

МВР: Хората от „Петрохан“ са имали връзки с политици

Поискано е специализирано съдействие за извършване на допълнителен и задълбочен технически анализ на иззетите телефони, компютри и други устройства. Към настоящия момент техниката е предоставена за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Обръщането към американската партньорска служба обаче е продиктувано от необходимостта от специфична експертна помощ, за да бъде извлечена абсолютно цялата налична информация от паметта на устройствата.

Проверка на „мексиканската връзка“ чрез Европол и Евроджъст

Второто направление на международното съдействие е насочено към дейността на шестимата пострадали българи извън пределите на страната. Чрез писмо до Евроджъст е поискано обсъждане на възможността Европол да окаже експертна помощ при изготвянето на анализи и експертизи за изясняване на действията на лицата на територията на Мексико.

Разследването "Петрохан - Околчица": Ключови видеозаписи от "обладаната" къща търсят истината за убийствата

Прокуратурата очаква да получи детайлна информация относно:

Историята на пребиваването на шестимата българи в Мексико;

Притежаваните от тях недвижими имоти и моторни превозни средства на мексиканска територия;

Адресни регистрации и евентуални криминалистични регистрации в чуждата държава;

Всяка друга информация, която би могла да хвърли светлина върху дейността им и да има връзка с воденото в България разследване.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

Окръжна прокуратура-София продължава работата по случая, като разчита на международния обмен на данни за пълното разплитане на събитията около хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

Окръжна прокуратура София Международно съдействие Тройна смърт Хижа Петрохан Връх Околчица Електронни доказателства Европол Евроджъст Мексиканска връзка Досъдебно производство
Кабинетът
Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 20 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 16 часа
"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 17 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 18 часа
Последни новини

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

България Преди 16 минути

Притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство

Прокуратурата протестира срещу намалена присъда по дело за убийство

Прокуратурата протестира срещу намалена присъда по дело за убийство

България Преди 22 минути

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото

.

Ръсел Бранд отрече нови обвинения в изнасилване и сексуално насилие

Свят Преди 40 минути

Бранд продължава да отрича да е имал сексуални контакти без взаимно съгласие, откакто срещу него за първи път бяха отправени обвинения през 2023 г.

<p>Нови разкрития за &quot;човешките сафарита&quot; в Сараево</p>

"Празнуваха убийството на хора": Нови разкрития за "човешките сафарита" в Сараево

Свят Преди 45 минути

Свидетелските разкази рисуват мрачна картина

<p>Френският президент с мрачна прогноза за Украйна</p>

Макрон: Скептичен съм за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план

Свят Преди 53 минути

Френският президент заяви по време на среща на „Коалицията на желаещите“ в Киев, че няма воля от руската страна за мирно споразумение

.

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Сините и Червените се отправят на кулинарно пътешествие в Белоградчик

<p>Русия:&nbsp;Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба</p>

Руската Служба за външно разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Свят Преди 1 час

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право"

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Учени създадоха бактерии, които изяждат раковите тумори отвътре

Свят Преди 1 час

Новата технология с времето може да се окаже революционна

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България изразява подкрепа за Украйна с осветяване на историческата сграда на НС

България Преди 1 час

Народното събрание отбелязва четири години от началото на руската инвазия, а Зеленски заяви, че Путин не е постигнал военните си цели

,

Научен пробив: Болката при жените трае по-дълго от тази при мъжете

Любопитно Преди 1 час

Според нови изследвания степента на женската болка не е измислена или преувеличена

<p>Кремъл говори за война със Запада</p>

Кремъл: Конфликтът в Украйна се превърна в конфронтация със Запада

Свят Преди 1 час

Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори, а Москва започна разследване срещу основателя на „Телеграм“ Павел Дуров

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

Рокади по върховете на МВР: Георги Кандев е новият и. д. заместник главен секретар на МВР

България Преди 1 час

Георги Кандев ще върши работата и на главния секретар, ако Мирослав Рашков бъде освободен от поста

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Мир до 4 юли? Тръмп постави ултиматум за край на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Белият дом притиска за споразумение преди 250-годишнината от независимостта на САЩ, но според Bloomberg и НАТО Путин няма намерение да отстъпи от исканията си, докато фронтът остава в патова ситуация

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

БСП: Безпристрастността на служебния кабинет е застрашена

България Преди 1 час

Крум Зарков разкритикува назначенията на областни управители, промените в МВР и заяви, че Борислав Сарафов изпълнява функциите си „в нарушение на закона“

<p>Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години</p>

Newsweek: Защо никой не печели войната между Русия и Украйна след четири години

Свят Преди 2 часа

Четири години след началото на инвазията, войната в Украйна се превърна в технологична битка на изтощение. Докато Русия губи средно по 120 войници за всеки квадратен километър напредък, Киев изгражда най-модерната армия в Европа, разчитайки на местно производство на дронове за 55 милиарда долара

<p>Може ли Фицо &bdquo;да дръпне шалтера&ldquo; на Украйна?</p>

Роберт Фицо поиска спиране на извънредните доставки на електроенергия за Украйна

Свят Преди 2 часа

Словашкият премиер обвърза помощта със възобновяването на транзита на руски петрол по нефтопровода „Дружба“, докато Киев осъди заплахата като „изнудване“

