Планират изграждането на Trump Tower в Австралия – не всички са във възторг

П разен парцел близо до центъра на някогашната бляскава туристическа ивица на Голд Коуст е напът да се превърне в мястото, където ще се издигне най-високата кула в Австралия – и първата, на чийто връх ще бъде изписано името Тръмп, пише CNN .

Австралийската компания Altus Property Group планира да построи 91-етажна кула, включваща луксозен 6-звезден хотел с 285 стаи, висок клас търговски център, ресторанти със звезди „Мишлен“ и жилищни апартаменти, завършени според спецификациите на Тръмп.

Плановете за „Trump International Hotel & Tower Gold Coast“ все още не са внесени за одобрение в градския съвет на Голд Коуст, но проектът вече е основна тема за разговори край морето – и не всички са съгласни с него.

I am so proud to announce what will soon be the tallest building in Australia — Trump International Hotel & Tower Gold Coast.



This marks our first venture into Australia — an extraordinary country in every respect — and I couldn’t be more excited to help shape its iconic… pic.twitter.com/kSR6xHEfnO — Eric Trump (@EricTrump) February 23, 2026

Петиция, призоваваща за отхвърляне на плана, събра над 26 000 подписа до вторник следобед, като мнозина заявяват, че не искат да бъдат свързвани с марката Тръмп. „Защо бихме искали нещо общо с идването на Тръмп в страната ни. Той е отрова и трябва да стои далеч от Австралия по всякакъв начин“, казва един от подписалите онлайн петицията, докато друг коментира: „Това е най-лошата идея в историята и не трябва да позволяваме тя да се осъществи!“.

Инициаторката на петицията, която действа под псевдоним, за да избегне ответни реакции от поддръжници на Тръмп, сподели пред CNN, че се е почувствала безсилна, наблюдавайки сцени на „насилие срещу имигранти и социално разделение“ в САЩ чрез социалните мрежи, и е потърсила начин да изрази опозицията си.

„Хората вярват, че съм против разкриването на работни места, но това изобщо не е вярно“, казва тя. „Просто съм против марката Тръмп. Нашата цел е да отидем в съвета на Голд Коуст и да представим това предложение с надеждата да го спрем.“

Тръмп е „много, много приятен“

Дългогодишният кмет на Голд Коуст Том Тейт е ентусиазиран поддръжник на плана. Пред австралийско радио във вторник той сподели, че наскоро е вечерял с Тръмп в неговия курорт Мар-а-Лаго във Флорида и го е намерил за „много, много приятен“.

The US president has his sights set on the Gold Coast, with a Trump tower being proposed for a recently sold site at Surfer's Paradise. #goldcoast #trumptower #trump #surfersparadise #building pic.twitter.com/PVRvnJGa3A — 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 15, 2026

Тейт е в САЩ за „G’Day USA“ – икономическа и дипломатическа програма, която дава възможност на австралийски и американски бизнесмени да се срещнат с потенциални партньори. Относно планираната кула Тейт заяви: „Всъщност е доста невероятно и всичко е въпрос на качество.“

За градския съвет всяко обещание за вливане на средства в туристическата ивица е добре дошло, докато индустрията се възстановява след трудните години на пандемията. Предложеното място в момента е празно и стои така от 2013 г., когато „корозия на бетона“ наложи разрушаването на популярен хотел.

„Ако не получим този знаков проект Trump Tower там, мястото ще остане празно през следващите 20 години“, казва работникът в кафене Джордан Нгуен, който започна своя собствена петиция в подкрепа на строителството. „Това предложение трябва да бъде оценено според неговите архитектурни качества и ползите, които може да донесе на общността – а не според политически мнения.“

Очаква се апартаментите в Trump Tower на Голд Коуст да се продават на цени от поне 5 милиона австралийски долара (3,5 милиона щатски долара), предлагайки гледка към Тихия океан и Сърфърс Парадайс – плаж, изпълнен с туристи през летните месеци.

Мартин Хол от Централната търговска камара на Голд Коуст похвали проекта като „златна опция“ за купувачите на растящия пазар. „Определено няма недостиг на кранове около Голд Коуст в момента. Трябва само да погледнете силуета на града“, казва той. „Като се има предвид, че Олимпиадата идва в Куинсланд през 2032 г., наличието на допълнителни хотелски площи е добре дошло.“

Обаждане до Иванка

Австралийският предприемач Дейвид Йънг заяви, че е положил основите за Trump Tower още през 2007 г. с „директно обаждане до Иванка Тръмп“. Йънг, основател и главен изпълнителен директор на Altus Property Group, си спомня как се е представил на дъщерята на Тръмп като предприемач от Австралия, който има за цел да изгради „най-изискания туристически обект в Австралия в Сърфърс Парадайс“.

Почти 20 години по-късно сделката е подписана с нейния по-малък брат Ерик в Мар-а-Лаго на 14 февруари, с което започва усилената работа по проектирането и инженерните планове, за да се отговори на условията на лицензионната сделка с Тръмп.

„Това ще бъде австралийски, а не американски проект. Над входната врата няма да стои марката Four Seasons или Ritz Carlton, а ще пише ‘Trump’“, казва Йънг според коментари, публикувани във вестник The Australian.

Въпреки че не е ясно кога ще бъде подадено заявлението за строеж или дали ще бъде одобрено, Йънг очаква сградата да бъде завършена преди Бризбейн да бъде домакин на Летните олимпийски игри през 2032 г.

Ако бъде одобрена, 335-метровата кула Trump Tower може да не задържи титлата на най-високата сграда в Австралия задълго. Това отличие вероятно ще отиде при намиращата се наблизо „One Park Lane“, която ще бъде с около 60 метра по-висока.