Защо сърдечните болки се появяват по-често през зимата?

Студът, късите дневни часове, инфекциите и промените в начина на живот увеличават риска от инфаркт и инсулт, дори при хора, които се смятат за здрави

21 декември 2025, 19:20
Източник: iStock

С тудът, късите дневни часове, инфекциите и промените в начина на живот увеличават риска от инфаркт и инсулт, дори при хора, които се смятат за здрави. Разгледахме защо студът увеличава натоварването на сърцето и кога е важно да се посети лекар.

Защо сърцето работи по-усилено през зимата?

Изследванията показват, че сърдечните проблеми е по-вероятно да имат сериозни последици през зимата, отколкото през лятото. Голямо проучване, публикувано в The Lancet , установи, че смъртността от сърдечно-съдови заболявания е по-висока в студено време, отколкото в топло. Това не се дължи на силни студове, а на обичайното сезонно застудяване.

Ниските температури засягат не само кръвоносните съдове в кожата и крайниците. Същата реакция засяга и коронарните артерии, които кръвоснабдяват сърдечния мускул. Ако кръвообращението вече е ограничено, дори нормалната активност на открито може да бъде съпроводена с чувство на натиск или болка в гърдите.

Студът кара кръвоносните съдове да се свиват, което води до по-бързо повишаване на кръвното налягане. В изследване в North American Journal of Medicine and Science се отбелязва, че кръвта става по-вискозна през зимата, което увеличава съсирването ѝ. Това е свързано с повишен риск от образуване на кръвни съсиреци, инфаркти и инсулти.

Проучване, публикувано в Международния журнал за циркумполярно здраве, установи, че задухът и болката в гърдите са по-често срещани при хора, живеещи в региони с висока честота на минусови температури и прекарващи повече време на открито през студения сезон. Авторите отдават това на повишеното натоварване на сърцето и белите дробове при ниски температури.

Важно е също да се отбележи, че ефектите от студеното време не се ограничават само до един ден. След застудяване рискът от сърдечно-съдови събития остава повишен в продължение на няколко седмици.

Какви симптоми не бива да се пренебрегват?

  • Усещане за стягане или парене в гърдите , което се появява или влошава в студено време, когато излизате навън или когато ходите.
  • Задух, ако не е бил налице преди или се е появил само при по-голям стрес.
  • Внезапна, силна слабост , която не се подобрява с почивка и се усеща необичайно.
  • Замаяност или студена, лепкава пот, особено ако се появява заедно с дискомфорт в гърдите или задух.

Кога трябва спешно да посетите лекар

  • Болката в гърдите продължава повече от 15-20 минути, влошава се или не се подобрява с почивка.
  • Дискомфортът се разпространява към ръката, рамото, врата, челюстта или гърба.
  • Състоянието внезапно се влошава и се появява силна слабост.

В такива ситуации е важно да не се чака симптомите да отшумят сами и да не се приписват единствено на студеното време.

Източник: rbc.ua    
