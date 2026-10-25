МВР съобщи за спокойни избори: Не бяхме засипани със сигнали

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М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че изборите са протекли изключително спокойно. "Изборите протекоха спокойно, без обичайните практики за купуване на гласове. Не наблюдавахме опити нито сериозно да се купуват гласове, нито да се манипулира вот.

Като цяло изборите протекоха спокойно. Стана ясно, че може в нашата страна да се провеждат избори по демократичен начин. За разлика от друг път не бяхме засипани със сигнали, но бдителността ни продължава до окончателното приключване на изборите", заяви министърът.

Според него, този развой на събитията е свързан с факта, че на тези избори участваха по-малко политически сили, които са се явявали на предишни вотове, но не изключва и други причини.

Министърът отбеляза, че проблемите, които все пак са възникнали в настоящия ден са били в определени населени места и общини, в които се провеждаха паралелно и частични местни избори.

Главният секретар на МВР Любомир Николов се съгласи с тези твърдения. "За мен това са първите избори като главен секретар, но са и най-спокойните в 25-годишната ми кариера", заяви той.

"Днес в изборния ден, полицаите ангажирани с охрана на изборния процес бяха над 17 000, охранявахме над 12 000 секции, Всеки един сигнал е бил незабавно докладван в районните прокуратури и отработен. Получихме сигнали, по които предприехме действия. Интерактивната ни карта показва, че най-много сигнали са постъпили от Северозападна България и от област Бургас", добави Николов.

Главен комисар Николов даде и статистика за днешния ден - на територията на цялата страна са проведени 192 специализирани полицейски операции. "В момента отново работим по сигнал за изборно престъпление в населено място, което засега няма да посочваме, тъй като проверката продължава. Получените сигнали са 242. По тях са образувани шест досъдебни производства, две от които са бързи. Тази сутрин се наложи да реагираме и на сигнал от изборна секция в Царево, където председателят на секционната избирателна комисия беше употребил алкохол. Предприети бяха необходимите действия и случаят беше докладван на компетентните органи", заяви главния комисар.