България

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?

Избирателната активност в областта е под 7%. Членове на секционни комисии и местни жители говорят за възможен натиск и партийни разпореждания, но твърденията не са независимо потвърдени

Василена Василева Василена Василева

26 октомври 2026, 10:01
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П од 7% е избирателната активност в област Кърджали според последните официални данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 16:00 ч. в неделя. Изключително ниският резултат повдигна въпроси сред местните жители за причините, поради които толкова малко хора са отишли до урните, включително дали някой ги е призовавал да не гласуват.

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В понеделник сутринта предаването на изборните книжа все още продължаваше, а пред комисията имаше чакащи представители на секционни избирателни комисии.

Мненията за слабата активност са различни. Някои местни жители я свързват с последните акции срещу кметове на ДПС, други смятат, че големият брой кандидати е отказал избиратели. Сред обсъжданите версии е и възможността да е имало организация хората да не гласуват. Засега обаче няма независимо потвърждение на подобни твърдения.

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  • „Казано им е да не ходят да гласуват“

Член на секционна избирателна комисия в Крумовград разказва за необичайно ниска активност в секцията, в която е работил.

„Бях в секция в град Крумовград, където в избирателния списък имаше 1217 души, а гласувалите бяха 111. Това е така за първи път. Хора, които са идвали винаги да гласуват, сега просто си останаха по домовете“, разказа той пред NOVA.

По думите му се обсъждат различни обяснения, но той не може да потвърди кое от тях е вярно.

„Просто им е казано да не ходят да гласуват, защото нямат издигнат кандидат от партията на Делян Пеевски“, твърди членът на СИК.

Това е твърдение на участник в изборния процес, което не е независимо потвърдено. Няма представени данни, които да установяват кой би могъл да е дал подобни указания или дали действително е имало организирано въздействие върху избирателите.

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  • Деветима гласували в село с 699 избиратели

Мащабът на ниската активност личи и от данните за отделни населени места. В село Ямино от 699 души с право на глас бюлетина са подали само деветима. В село Глухар при 792 избиратели по списък са гласували 26 души.

Община Джебел е с най-ниска избирателна активност в областта според посочените данни.

Друг член на секционна комисия също описва слабо участие в своята секция: „При нас гласуваха 18 човека. Едва накарахме кмета да гласува“, разказва той.

Местен жител, който също е част от състава на СИК, изразява мнение, че решението за ниската активност може да е било взето на партийно ниво.

„Разпореждането е отгоре. Нашите са като овцете, каквото им кажат, това е. Да не се учудим, ако Гюров спечели сега. Около него се движат Корман и други“, заявява той.

И тези думи представляват лично мнение, а не доказателство за организирано въздействие върху избирателите.

Друг член на СИК очаква по-висока активност на балотажа: „Ще се пазарят големите и после ще кажат: „Идете, гласувайте“, коментира той.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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