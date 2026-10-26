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21-годишният британец, който основа собствена държава, получи награда от ООН

Даниел Джаксън основава Свободна република Вердис върху ничия земя край река Дунав. В момента той управлява в изгнание заради забрана от Хърватия, но вече получава международни признания за хуманитарната си дейност

Стела Христова Стела Христова

26 октомври 2026, 12:57
21-годишният британец, който основа собствена държава, получи награда от ООН
Източник: iStock

21-годишен британец, който се самопровъзгласи за президент на собствена държава, след като предяви претенции към земя на Балканите, получи официална награда от Организацията на обединените нации (ООН), пише New York Post.

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Даниел Джаксън за първи път стига до идеята да основе собствена страна заедно с група приятели, когато е едва на 14 години. Търсейки подходяща територия, младежите забелязали, че поради граничен спор няколко парцела земя по поречието на река Дунав са останали без претенции от страна на Хърватия или Сърбия.

Така на 30 май 2019 г. той обявява един от тези парцели, официално обозначен като „Джоб-3“ на географските карти, за Свободна република Вердис.

Откакто се е самопровъзгласил за президент, Даниел работи неуморно за утвърждаването на своята страна. Наскоро той беше удостоен с награда за хуманитарна дейност по време на галавечер на ООН в Ню Йорк.

На събитието, проведено в залата за делегати в централата на ООН, Даниел получи отличие за хуманитарната помощ, предоставена от Вердис на Кот д'Ивоар. Младежът беше представен от Института за изследвания на публичната политика и дипломацията, след което му беше предоставена възможност да държи реч.

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„Определено беше интензивно и много интересно преживяване. Имаше доста високопоставени личности, което беше малко стресиращо“, споделя президентът, който е родом от Дувър, Кент. „Тъй като съм едва на 21 години, все още свиквам с подобни събития и с възможността да се срещам с толкова влиятелни хора.“, допълва той.

В последствие представителството на Вердис беше поканено да говори и в панела за мобилизиране на младежта по време на Общото събрание на ООН. Министърът по хуманитарните въпроси на микродържавата, Джефри Ли, пое думата и запозна присъстващите с досегашните усилия и бъдещите планове на Вердис.

„Всеки път, когато пътуваме до Ню Йорк, създаваме ценни контакти и водим ползотворен диалог“, добавя Даниел. „За мен беше невероятна възможност моят колега да говори директно от трибуната на младежкия форум към Общото събрание на ООН. Това му позволи да разшири мрежата ни от контакти, особено по отношение на младежките инициативи и хуманитарните програми.“, каза още той.

Общата площ на Вердис е около 500 декара (125 акра), което я прави втората най-малка държава в света, веднага след Ватикана. Земята е достъпна единствено с лодка откъм хърватския град Осиек, но опитите за постоянно заселване досега са неуспешни, тъй като на президента вече му е наложена пълна забрана за влизане в Хърватия.

Даниел твърди, че хърватските власти са поставили камери по крайбрежието, за да попречат на достъпа до територията откъм Сърбия, което на практика превръща управлението му в „правителство в изгнание“. В същото време обаче е постигнат напредък със сръбските власти, а самият Даниел вече е получил сръбско гражданство.

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„Продължаваме да се развиваме. Бележим голям напредък, макар че все още сме под блокада“, казва той. „Отстояваме ценностите на Вердис, въпреки че се налага да работим от изгнание. Хърватия все още е доста строга към нас и предприема сериозни мерки срещу влизането на наши служители. Наблюдават ни много внимателно. Наистина се надяваме блокадата да бъде вдигната скоро и продължаваме да работим в тази насока.“, добави още.

Даниел, който се определя едновременно като британец и австралиец, вече е създал паспорти, знаме, мърчандайз, пълен състав на кабинета, законодателство и дори държавен герб. Организацията вече разполага и с две неофициални посолства – едното е в Дувър, а другото – в Нови Сад, Сърбия.

Официалните езици на Вердис, която вече наброява над 400 граждани по документи, са английски, хърватски и сръбски, а за официална валута е избрано еврото.

Откакто държавата е основана, тя е събрала огромна аудитория в социалните мрежи, като всеки месец получава над 1000 молби по имейл от хора, желаещи да станат нейни граждани. Правителството обаче е принудено да ограничава приема поради липсата на достатъчно физическа територия.

Даниел, на когото му се наложило да напусне основната си работа като дизайнер на виртуални светове в платформата Roblox, за да се посвети изцяло на Вердис, споделя:

„Вердис беше идея, която ми хрумна, когато бях на 14 години – в началото беше просто един малък експеримент с приятели. С просто око това е просто гъста гора, но когато осъзнаеш, че се намираш в държава, която сам си създал, чувството е наистина магично. Всичко това ме изумява, но не съм изненадан от успеха ни, защото зад гърба си имаме невероятен екип и подкрепа, която не спира.“

Редактор: Стела Христова
Даниел Джаксън Вердис микродържава ООН ничия земя река Дунав Сърбия Хърватия граничен спор
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