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Изключително слаб интерес към президентските избори в секциите в Турция

Избирателните секции са празни, няма опашки, натрупване на хора, както на предишни избори

Николай Киров Николай Киров

25 октомври 2026, 18:55
Изключително слаб интерес към президентските избори в секциите в Турция
Източник: iStock/GettyImages

П о данни на изселническите организации в Турция активността на избирателите с българско гражданство в Истанбул и Бурса, които гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на България, е изключително ниска.

На територията на Истанбул са разкрити 22 избирателни секции, а в Бурса секциите са 17. Броят на секциите е три пъти повече спрямо парламентарния вот през април тази година.

Избирателните секции обаче са празни, няма опашки, натрупване на хора, както на предишни избори. Пред урните се явяват граждани, повечето от които са подали предварително заявления за гласуване по електронен път. Техните имена са включени в избирателните списъци на съответната секция, заяви пред БТА Лютфи Йозгюр от Дружеството на балканските преселници "Балканлълар".

Необичайно празни секции в Истанбул и Бурса часове след началото на изборния ден

До 14 ч. местно време (13 ч. българско време) в 22-те секции в Истанбул са гласували 1244 души. В 17-те секции в Бурса са гласували общо 1019 души.

Много е вяло гласуването в град Бурса, съобщи пред БТА представител на Асоциацията на балканските изселници - "Балгьоч".

В "Авджълар", където се гласува само на хартиен носител до 14 ч. са гласували 50 души от предварително записалите се 70. "Авджълар" традиционно е най-компактно населеният с български турци район в Истанбул с висока избирателна активност. На парламентарните избори през април  гласуваха около 7 000 души.

Още по-ниска е активността в другата избирателна секция в този район, която е разположена в истанбулския квартал "Фирюзкьой" и в която се гласува само с машини. Там до 14 ч. са гласували около 30 души.

Много е слаб интересът към гласуването и в другите избирателни секции на територията на Истанбул, съобщиха пред БТА от изселническите организации- в избирателната секция в квартала "Картал" на азиатския бряг, където се гласува на хартиен носител, в кварталите "Байрампаша", "Есенюрт", "Багджълар", "Газиосманпаша".

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По данни на изселническите организации в Одрин, Турция, изборният ден протича без напрежение, но при много ниска избирателна активност.

В Одринския регион са разкрити 15 избирателни секции, като в 9 се гласува с машини.

До 14 ч. местно време (13 ч. българско време) в Одрин са гласували 40 души, в Бабаески - 50, Люлебургаз - 80, в две секции в Хавузлар съответно 130 и 110, Муратлъ - 84, Текирдаа - 128, в 3 секции в Шейхсинан - общо 430, Саглък - 62, Капаклъ - 55, Йешилтепе - 64, Мармарджък - 51, Улаш-56.

Не се съобщава за нередности или скандали в изборния ден.  

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Нахиде Дениз    
Ниска избирателна активност Президентски избори
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