България

Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки в Черно море

Премиерът заяви, че България се нуждае от категорични доказателства за произхода на дроновете. Той похвали действията на спасителните екипи и усилията за изтеглянето на кораба „Челси 3“

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 26 октомври 2026, 10:35
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С итуацията в Черно море, атаките срещу кораби в българската изключителна икономическа зона и реакцията на съюзниците бяха сред основните теми в изказването на министър-председателя Румен Радев по време на Софийския икономически форум. Премиерът коментира необходимостта от засилено наблюдение и сътрудничество в региона, като подчерта, че България трябва да разполага с ясни доказателства, преди да посочи отговорните за нападенията.

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Радев съобщи още, че правителството ще заложи повече средства за отбрана в Бюджет 2027. Сред основните приоритети на кабинета са стабилизирането на публичните финанси, подкрепата за семействата и бизнеса, стимулирането на икономическия растеж и привличането на големи международни инвеститори в областта на изкуствения интелект и роботиката.

  • Ситуацията в Черно море и реакцията на България

Голяма част от изказването на премиера беше посветена на последните атаки срещу кораби в Черно море. Той увери, че българските институции са реагирали своевременно, а страната е мобилизирала военния си капацитет и е потърсила съдействие от НАТО и европейските партньори.

„Още в първите минути на трагедиите, които се случиха в нашата изключителна икономическа зона, спасителните ни екипи бяха там, въпреки тъмната част на денонощието и тежките метеорологични условия. Ние показахме, че България като цивилизована държава може да изпълнява своите международни задължения по аварийно търсене и спасяване“, заяви Радев.

По думите му са проведени разговори с представители на НАТО, Европейската комисия, Румъния и Турция. Съюзнически самолети вече участват в наблюдението на Черноморския регион.

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Премиерът коментира и призивите да бъде посочен отговорният за атаките. Той заяви, че е предприел дипломатически действия спрямо Русия, но подчерта, че обвиненията трябва да се основават на доказателства.

„Аз бях единственият премиер от нашите три държави членки на НАТО в Черно море, който извика руския посланик и много ясно заяви своята позиция. Но имам принципи. Когато обвинявам, преди да обвиня, трябва да имам ясни доказателства. Не мога да го направя на базата на лозунги“, подчерта той.

Радев увери, че българските пристанища и териториални води остават безопасни за корабоплаване. Според представените от него данни трафикът през пристанищата във Варна и Бургас не е намалял вследствие на инцидентите.

„Котвата на нашата сигурност е в Европейския съюз и НАТО, в силното трансатлантическо партньорство със стратегическия ни съюзник САЩ. Но сме длъжни да продължим да развиваме и собствения си отбранителен капацитет“, каза министър-председателят.

  • Бюджет 2027 и нов модел на икономическо развитие

Правителството ще заложи в Бюджет 2027 мерки за стабилизиране на публичните финанси, стимулиране на икономическия растеж, подкрепа за семействата и бизнеса и увеличаване на средствата за отбрана.

Радев подчерта, че кабинетът работи в сложна икономическа и геополитическа обстановка, белязана от войната в Украйна, конфликтите в Близкия изток и нарастващите рискове за сигурността.

„Как ще се справим по-бързо с тежкото икономическо и финансово наследство? Ние все още сме в тенденция на намаляване на преките чуждестранни инвестиции, на експорта и на промишленото производство. Наследихме изпразнена хазна със задължения, без бюджет, със забавен План за възстановяване и устойчивост, с взривоопасно растящи социални разходи и липса на капитални инвестиции“, заяви министър-председателят.

По думите му проектобюджетът за следващата година, който ще бъде представен идната седмица, трябва да съчетае на пръв поглед противоречиви цели: повишаване на доходите и подкрепа за инвестициите, от една страна, и намаляване на дефицита и задлъжняването, от друга.

„В Бюджет 2027 залагаме ясни приоритети. На първо място е оздравяването на публичните финанси. Повишена социална и семейна подкрепа, повече средства за отбрана, за критично важни сектори като здравеопазване, образование, култура и спорт. Стимулиране на производството чрез данъчни облекчения, защото само по-голямата производителност и конкурентоспособност могат истински да решат задачите ни в бюджета“, посочи Радев.

Той обяви, че целта е България постепенно да се откаже от икономически модел, основан на потребление, преразпределение и евтин труд, и да премине към ускорен растеж чрез инвестиции, иновации и по-висока производителност.

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  • Магистрали, тунел под Петрохан и частни инвестиции

Радев обяви намерението на правителството да промени начина, по който се финансира изграждането на стратегическата инфраструктура. Според него, ако България продължи да разчита единствено на публични средства, завършването на необходимите транспортни връзки може да отнеме поне 50 години.

„Моделът, който ще приложим, е мобилизиране на частен капитал за бързо изграждане на нашата стратегическа транспортна инфраструктура. Предстои да създадем национална инвестиционна компания и да започнем много бързо да мобилизираме капитал по различни начини“, заяви премиерът.

Той посочи като приоритети тунела под Петрохан, магистралите „Черно море“ и „Рила“, направлението Видин - Ботевград, завършването на „Хемус“, както и изграждането на трета лента на „Тракия“ между София и Пловдив.

Сред важните проекти е и транспортната връзка между гръцкото пристанище Александруполис, България и Румъния.

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  • България като център за изкуствен интелект и енергийни технологии

Министър-председателят съобщи, че правителството води напреднали разговори с международни инвеститори за изграждането на мащабни центрове за изкуствен интелект в България.

„Това е сериозен европейско-американски консорциум. Те споделиха, че искат да направят най-голямата фабрика за изкуствен интелект именно в България. Попитах ги защо не я направят в Германия или Франция. Отговориха, че там трябва да чакат пет години за разрешителни и присъединяване към мрежата. А тук ние предлагаме най-важното - скорост на решенията, скорост на изпълнението и подкрепа на най-високо политическо ниво“, каза Радев, цитиран от NOVA.

Той отбеляза, че страната вече разполага със значителен капацитет за съхранение на електроенергия чрез батерии, което според него създава предпоставки за по-ниски цени и развитие на възобновяемите енергийни източници.

Правителството ще работи и за реализирането на три проекта за помпено-акумулиращи водноелектрически централи, които да подпомогнат балансирането на енергийната система.

Радев определи рафинерията в Бургас като стратегически актив не само за България, но и за Европа. Според него в условията на недостиг на определени горива на континента е необходимо по-активно европейско участие в търсенето на решения за нейното бъдеще.

  • Данъчни облекчения и стимули за бизнеса

Премиерът анонсира и конкретни мерки за подпомагане на бизнеса, които кабинетът предвижда да заложи в бюджета. Сред тях са данъчни стимули за научноизследователска дейност и технологичен трансфер, повишаване на прага за регистрация по ДДС, намаляване на административната тежест и по-лесен достъп до инвестиционна подкрепа.

„Решени сме да намалим прага за приоритетни проекти от 25 на 15 милиона, така че и средните български предприятия да могат да се включат. Нашата цел е българите със своя предприемачески дух все повече да изкарват парите си от банките, където те стоят, и да ги влагат в реалната икономика“, посочи Радев.

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  • Повече средства за здравеопазване, образование и семейства

Премиерът увери, че въпреки ограниченията в публичните финанси ще бъдат предвидени повече средства за образование и здравеопазване, включително за Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари.

Същевременно кабинетът подготвя по-строг контрол върху разходването на средствата от Националната здравноосигурителна каса чрез нови дигитални системи.

В социалната сфера се предвиждат данъчни облекчения за семейства с деца и за деца с увреждания, както и стимули за разходи, свързани със спортни и културни занимания.

„Няма да оставим пенсионерите без повишение на пенсиите. Макар и минимално, ще имаме увеличение и в администрацията“, заяви премиерът.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС; NOVA    
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