ЦИК приема протоколите от изборите: 78 жалби и сигнали, проблеми с машинното гласуване

Е динайсет районни избирателни комисии (РИК) пристигнаха в Централната избирателна комисия (ЦИК), където данните от протоколите им ще бъдат повторно въведени. Първи бяха представителите на избирателния район в Перник, следвани от 23-ти МИР в София.
След изборния ден от ЦИК отчитат ниска избирателна активност. По официални данни към 16:00 часа в неделя тя не е достигнала 16%.
Най-ниска е била активността в Кърджали, където не е надхвърлила 7%. Най-висока е отчетена в 23-ти МИР в София – почти 26%. Окончателните данни за избирателната активност ще станат ясни след официалното обявяване на резултатите.
26 дефектирали машини и 78 жалби и сигнали
Малък е броят на дефектиралите устройства за машинно гласуване – 25 в страната и едно в чужбина.
Общо 78 жалби и сигнали са постъпили в ЦИК. Най-често те са свързани с нарушения в процеса на гласуване и с действия на членове на секционните избирателни комисии (СИК).
Подадени са и сигнали за предизборна агитация и оповестяване на социологически проучвания в изборния ден, когато това е забранено.
На различни места в страната е имало и случаи на избиратели, които са отказали да гласуват с машина и са поискали да използват хартиена бюлетина.
Бели разписки притесниха избиратели
Сред сигналите е имало и случаи с бели разписки от машините за гласуване, които са предизвикали притеснение сред избирателите.
Още в изборния ден Централната избирателна комисия увери, че бялата разписка не означава непременно, че гласът не е отчетен, тъй като той остава в паметта на устройството.
От ЦИК подчертаха, че е важно машината все пак да отпечата разписка.