Социолози: Шансовете на балотажа са изравнени, загуба на Йотова ще постави под въпрос и правителството

Рекордно бързо предадоха изборните протоколи в София, сигнализират за три гласа от един избирател

"Казано им е да си останат вкъщи": Спирал ли е някой хората в Кърджали да гласуват?

Радев: На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната

В торият тур на президентските избори започва при изравнени шансове за двамата кандидати, а резултатът може да се отрази пряко върху стабилността на правителството. Това коментира социологът от агенция „Мяра“ Първан Симеонов в ефира на NOVA.

„Изравнени са шансовете, това са нови избори. Зависи от психологическата обстановка, която в момента е по-скоро в полза на Гюров“, посочи Симеонов.

Първи реакция от щаба на Йотова: Пълна мобилизация! Още не сме си върнали държавата

По думите му изходът от балотажа до голяма степен ще зависи от способността на управляващите да мобилизират допълнителна подкрепа. На първия тур активността сред техните привърженици е останала ниска, което поставя въпроса дали те ще успеят да привлекат повече избиратели на повторния вот.

Симеонов предупреди, че евентуална загуба може да има последствия не само за кандидатпрезидентската надпревара, но и за политическото положение на управляващите.

„Ако сега загубят балотажа, това ще бъде вече оценка за Румен Радев. Очевидно трябва много по-активно да се намеси, защото при една загуба в тези избори мнозина са тези, които ще кажат: „А сега и правителството да си ходи“, заяви социологът.

ДБ с първи коментар след неочакваните резултати

Липсата на структури по места затруднява мобилизацията

Причините за по-слабото представяне на управляващата формация на първия тур коментира и доц. Димитър Ганев от изследователски център „Тренд“. Той открои липсата на изградена партийна структура в страната като един от факторите, които затрудняват привличането на избиратели при ниска активност.

„Нямат тази организационна инфраструктура, която имат тези партии, които добре познаваме. Съответно при избори, когато има много ниска активност, тази организационна машина, която я няма все още, не може да се справи със задачата да изкара хората“, обясни Ганев.

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

Според него Андрей Гюров е успял да мобилизира в значителна степен подкрепата на демократичната общност. Кандидатът е привлякъл и избиратели извън основния си електорат, включително симпатизанти на ГЕРБ.

Така преди балотажа ключов въпрос остава дали двамата кандидати ще успеят да разширят подкрепата си и да привлекат избиратели, които не са гласували за тях на първия тур. От мобилизацията на тези групи може да зависи крайният резултат от президентския вот.