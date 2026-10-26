България

Рекордно бързо предадоха изборните протоколи в София, сигнализират за три гласа от един избирател

В „Арена 8888 София“ приемането на изборните книжа приключи около 04:00 ч. сутринта. В една от секциите в столицата машина отчела три гласа при три опита на един избирател да гласува

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 26 октомври 2026, 07:19
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П редставители на секционните избирателни комисии от трите многомандатни избирателни района в София приключиха рекордно бързо предаването на протоколите след края на изборния ден. В зала „Арена 8888 София“ първият бус с членове на подвижна секционна избирателна комисия пристигна около половин час след края на гласуването, а приемането на изборните книжа приключи около 04:00 ч. сутринта.

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Случаите на дефектирали машини са били единични. Подобна е била картината и в останалата част на страната, като единствено в Кърджали процесът се е забавил с часове.

В София обаче е установен случай, при който един избирател е гласувал три пъти в една секция заради проблем с машината. За това съобщи председателят на 24-а районна избирателна комисия (РИК) Йордан Топалов. По думите му при първите два опита устройството е отпечатало повредени бюлетини, след което избирателят е получил възможност да гласува трети път, въпреки че гласовете вече са били отчетени в паметта на машината.

Топалов определи случая като грубо нарушение на изборните правила и заяви, че е подаден сигнал до прокуратурата.

„В определена секция машината спира да работи. Тя по-точно не спира, а принтерът в машината нагъва една бележка. Техникът отстранява бележката, след което казва да се гласува, и председателят на своя глава решава, че човекът трябва да гласува отново. И така два пъти. И на третия път му е приел гласа. На практика това отчита в паметта на машината гласуването и на практика са отчетени три гласа“, обясни Топалов пред NOVA.

„Отидохме четири човека от РИК, които констатирахме всичко и сигнализирахме на прокуратурата“, допълни той.

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Повече документи затруднили комисиите в началото

Председателят на 23-а РИК Димитър Дучев съобщи, че обработването на протоколите е преминало бързо.

„С колегите от 23 РИК успяхме бързо да ги обработим. В момента се изготвя финалният протокол с „Информационно обслужване“. Подготвяме протокола, който следва да предадем на Централната избирателна комисия, да отчетем абсолютно всички резултати, които сме приели на територията на 23-ти многомандатен избирателен район, и следва публикуване на всички протоколи в страницата на РИК 23, респективно на ЦИК“, каза Дучев.

Председателят на 25-а РИК Георги Ралев посочи, че в началото е имало затруднения заради увеличения обем документация.

„В началото беше малко трудно, докато се оправи тежката документация. В сравнение с предните избори в момента идват два пъти повече документи. Секционните комисии например са свикнали да носят един финален отчет от машина досега. В момента искат три“, обясни той.

По думите му разяснителната кампания е била недостатъчна, а методическите указания са се променяли в последния момент.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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