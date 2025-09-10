Зам.-министърът на МВР за видеото от Русе: Вижда се, че скоростта на автомобила е превишена

О ще същия ден, в който директора на ОД на МВР-Русе пострада, МВР излезе с брифинг от Русе. На него присъстваха министърът на вътрешните работи, главният секретар, зам.-областен директор на Областната дирекция на МВР, прокуратурата, кметът и областният управител на Русе. Там категорично и ясно беше запозната обществеността с казуса. Това каза зам.-министъра на МВР Филип Попов в ефира на NOVA.

„На изтеклото видео от вечерта се вижда автомобил, който с висока скорост преминава по улицата. Не мога да кажа каква е скоростта, но на камерите се вижда, че тя е превишена. Назначена е експертиза. МВР не използва термина дрифтиране, а опасно шофиране. На кадрите се вижда как колата минава много близо до дете и неговата майка – може би на около 1 метър. Тя дърпа детето. След което се вижда, че колата спира”, oтбеляза зам.-министърът.

„Хипотетично да приемем, че целият инцидент е предизвикан от съседа на ст.комисар Кожухаров, това с какво променя обстоятелството, че един полицай, за да изпълни служебните си задължения, е бил жестоко пребит”, каза той.

„Ако скоростта беше нормална, мислите ли, че майката ще дръпне детето. На самото видео се вижда как автомобилът профучава по улицата. Защо съседът ще прави забележка, ако скоростта е била нормална”, запита той.

Попов обясни още какво е било здравословното състояние на комисар Кожухаров след побоя.

Той посочи, че полицаят първо не се е чувствал зле, бил е прегледан от лекари. По-късно се е почувствал зле, бил е приет в болница и му е направена животоспасяваща операция.

По темата за бодикамерите на полицаите той посочи, че не може да коментира, „тъй като това е част от следственото дело”. На въпрос дали има записи в телефона на един от задържаните, Попов отговори, че ако прокуратурата прецени, ще стане ясно дали има такива, или не.

За доматите, които се виждат на видеото, той каза, че старши комисар ги е носил и после ги е оставил на земята. Той запита какво общо имат тези домати с побоя над Кожухаров.

„На това филмче не се вижда обаче как от колата се пресяга ръка, която се опитва да удари съседа на пострадалия полицай. После на същото филмче се вижда протегната ръка”, каза още той.

„Думите на съседа кореспондират с този видеозапис – че той е отишъл да направи забележка на младежите, оттам се посяга, за да бъде ударен, той се дърпа назад – вижда се във видеото. След което той затиска вратата, за да не може да излязат да се саморазправят с него. Въпреки това, той е изтласкан, пада на земята. Тогава се намесва Кожухаров, получава удари в гърба, заради което има счупено ребро, разкъсан бъбрек, кръвонасядания, хематоми и литър и половина кръвозагуба”, обясни още той.

„Всички са знаели, че ст.комисар се е легитимирал, че е полицай. Това се знае от разказите, включително и на младежите. Независимо кога се е легитимирал, това е български гражданин преди всичко”, каза Попов.

Зам.-министърът каза, че твърдението на Даниел Митов, че нападението е атака срещу държавността, е на базата на събраните факти и обстоятелства, които са били известни към конкретния момент.

„Дори да прием, че не става дума за полицай, а за обикновен гражданин, това също е атака срещу правовата държава”, посочи той.