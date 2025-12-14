Зеленски пристигна в Германия

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Германия, където планира, наред с други неща, да се срещне с американския преговорен екип за слагане на край на войната. Това съобщи самият Зеленски в платформата "Телеграм", предаде Укринформ.

"Вече съм в Германия. Днешната програма включва среща с американския преговарящ екип. Фокусираме се върху това как да гарантираме надеждно сигурността на Украйна, така че опитът от Будапещенския меморандум и руската инвазия да не се повторят никога. Разчитаме на конструктивни преговори", каза Зеленски.

По-рано украинският президент заяви, че все още не е получил официален отговор от САЩ на последните предложения във връзка с мирния план.

Според него в Берлин днес ще е "украинско-американски ден", който ще включва и среща с германския канцлер Фридрих Мерц и други европейски лидери.