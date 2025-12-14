Свят

Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия

Според Песков те показват, че той не разбира напълно опустошенията, причинени от Втората световна война

14 декември 2025, 17:19
Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия
Източник: iStock/Getty Images

К ремъл заяви днес, че изказванията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за подготовка за война с Русия са безотговорни и показват, че той не разбира напълно опустошенията, причинени от Втората световна война.

В реч в Берлин в четвъртък Рюте заяви, че НАТО трябва да бъде „подготвена за война с мащаб, каквато са преживели нашите баби и дядовци или прабаби и прадядовци“.Ние сме следващата мишена на Русия“, подчерта той.

Кремъл многократно е отхвърлял твърденията на военния алианс и на някои европейски лидери, че планира да атакува страна член на НАТО, като „глупости“, използвани от европейските лидери, за да подклаждат антируска истерия, отбелязва Ройтерс.

„Това прилича на изявление на представител на поколение, което е успяло да забрави каква всъщност е била Втората световна война“, каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред главния репортер на руската държавна телевизия в Кремъл Павел Зарубин.

„Те нямат никакво разбиране и за съжаление, г-н Рюте, който прави такива безотговорни изявления, просто не разбира за какво говори“, добави Песков.

Източник: БТА/Елена Инджева    
Кремъл НАТО Марк Рюте Русия Втора световна война Подготовка за война Безотговорни изказвания Антируска истерия Дмитрий Песков Военен алианс
Последвайте ни

По темата

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия

Кремъл: Безотговорни са думите на Рюте, че НАТО трябва да се готви за война с Русия

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 10 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 10 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 9 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 10 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 5 минути

Загиналите са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата

,

Центърът по трансфузионна хематология в Плевен спешно търси кръв

България Преди 31 минути

Кръвната банка обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновска, Габровска и Ловешка област

,

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

България Преди 2 часа

Разследването е за наркотрафик

,

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

България Преди 2 часа

Според него еврото е направило нещата по-предвидими за страната му, която е била силно обвързана с финансовите пазари

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Любопитно Преди 2 часа

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Свят Преди 3 часа

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички

<p>Пратениците на Тръмп пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)</p>

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин

,

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 4 часа

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 4 часа

Пожар е избухнал във Волгоградска област

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

България Преди 5 часа

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

<p>ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване</p>

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

България Преди 5 часа

От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 5 часа

Изстрелите са били произведени по време на събитие за Ханука

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 6 часа

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 6 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 6 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 7 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън остави ръкописно послание, което трогна света (СНИМКА)

Edna.bg

„Това не е ПР, това е човечност“: Криско и жестът, който променя съдби

Edna.bg

Кметът на Враца след класирането: В такива моменти треньорът поема отговорност

Gong.bg

Витоци покори върха, от българките Милена Тодорова с най-високо класиране

Gong.bg

Езикът на омразата като стратегия: Политически маркетинг или култура на общуване

Nova.bg

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Nova.bg