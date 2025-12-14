„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

Н ай-малко 12 души бяха убити, а 30 - ранени, при стрелбата на плажа Бонди в Сидни на събитие днес по повод еврейския празник Ханука, съобщиха австралийските власти.

Агенция Ройтерс събра коментари на световни лидери след нападението:

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе

"Става въпрос за целенасочена атака срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука, който би трябвало да бъде ден на радост, празник на вярата", заяви австралийският премиер. "В този мрачен момент за нашата нация, полицията и службите за сигурност работят, за да установят всеки, свързан с това престъпление", добави той.

"Злото, което беше отприщено днес на плажа Бонди, е невъзможно да бъде разбрано", заяви Албанезе и подчерта, че австралийските власти ще използват всички необходими ресурси, за да се уверят, че еврейската общност в страната е защитена и е в безопасност.

Лидерката на опозиционната Либерална партия в Австралия Сюзан Лий

"Австралийците са в дълбок траур тази вечер, след като насилие, основано на омраза, удари най-важната част на една емблематична австралийска общност, място, което всички ние познаваме добре и обичаме, (плажът) Бонди", заяви тя.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър

"Ужасяващи новини от Австралия. Обединеното кралство изказва съболезнования на всички, засегнати от потресаващото нападение на плажа Бонди", заяви британският премиер.

Министър-председателят на Нова Зеландия Кристофър Лъксън

"Австралия и Нова Зеландия са по-близки от приятели, ние сме семейство. Шокиран съм от ужасяващите сцени в Бонди, място, което новозеландците посещават всеки ден", заяви Лъксън. "Мислите ми и мислите на всички новозеландци са с тези, които са засегнати" от случилото се, добави той.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

"Антисемитизмът няма място на този свят. Нашите молитви са с жертвите на този ужасяващ атентат, еврейската общност и австралийския народ", написа Рубио в публикация в платформата "Екс".

Говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова

"След ужасяващите новини от Австралия. Разстрелът на невинни хора по време на религиозен празник е ужасна трагедия", заяви Захарова. "Тероризмът не може да бъде оправдан по никакъв начин", добави тя.

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар

"Потресен съм от смъртоносната стрелба по време на празненство по случай Ханука в Сидни, Австралия", заяви Саар. "Това е резултатът от антисемитските бунтове по улиците на Австралия през последните две години, с антисемитски и подбуждащи призиви за "глобализация на интифадата", които днес се превърнаха в реалност", подчерта той.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

"Шокирана съм от трагичната атака на плажа Бонди. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите", заяви Фон дер Лайен. "Европа е на страната на Австралия и на еврейските общности навсякъде. Ние сме обединени срещу насилието, антисемитизма и омразата", написа тя в "Екс".

Германският канцлер Фридрих Мерц

"Нямам думи", заяви Мерц. "Това е атака срещу нашите общи ценности. Трябва да сложим край на този антисемитизъм – тук в Германия и по целия свят", посочи германският лидер в изявление, публикувано в "Екс".

Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес

"Ужасен съм от терористичното нападение в Австралия срещу еврейската общност. Изказвам солидарността си с жертвите и техните близки, с народа и правителството на Австралия", заяви Албарес. "Омразата, антисемитизмът и насилието нямат място в нашите общества", подчерта испанският външен министър.

Министър-председателят на Норвегия Юнас Гар Стьоре

"Шокиран съм от ужасяващата атака на плажа Бонди в Австралия по време на еврейския празник Ханука", заяви Стьоре. "Осъждам този позорен позорен терористичен акт с най-голяма строгост. Изказвам най-искрените си съболезнования на всички, засегнати от днешното трагично нападение", подчерта той.

Министър-председателят на Швеция Улф Кристершон

"Потресен съм от атаката в Сидни, насочена срещу еврейската общност", заяви Кристершон. "Мислите ми са с жертвите и техните семейства. Заедно, ние трябва да се борим срещу разпространението на антисемитизма", подчерта той.