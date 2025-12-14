Свят

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

Най-малко 12 души бяха убити, а 30 - ранени, при стрелбата на плажа Бонди в Сидни

Обновена преди 27 минути / 14 декември 2025, 16:09
„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни
Източник: БТА

Н ай-малко 12 души бяха убити, а 30 - ранени, при стрелбата на плажа Бонди в Сидни на събитие днес по повод еврейския празник Ханука, съобщиха австралийските власти. 

Агенция Ройтерс събра коментари на световни лидери след нападението: 

Министър-председателят на Австралия Антъни Албанезе

"Става въпрос за целенасочена атака срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука, който би трябвало да бъде ден на радост, празник на вярата", заяви австралийският премиер. "В този мрачен момент за нашата нация, полицията и службите за сигурност работят, за да установят всеки, свързан с това престъпление", добави той. 

"Злото, което беше отприщено днес на плажа Бонди, е невъзможно да бъде разбрано", заяви Албанезе и подчерта, че австралийските власти ще използват всички необходими ресурси, за да се уверят, че еврейската общност в страната е защитена и е в безопасност. 

Лидерката на опозиционната Либерална партия в Австралия Сюзан Лий 

"Австралийците са в дълбок траур тази вечер, след като насилие, основано на омраза, удари най-важната част на една емблематична австралийска общност, място, което всички ние познаваме добре и обичаме, (плажът) Бонди", заяви тя. 

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър

"Ужасяващи новини от Австралия. Обединеното кралство изказва съболезнования на всички, засегнати от потресаващото нападение на плажа Бонди", заяви британският премиер. 

Министър-председателят на Нова Зеландия Кристофър Лъксън 

"Австралия и Нова Зеландия са по-близки от приятели, ние сме семейство. Шокиран съм от ужасяващите сцени в Бонди, място, което новозеландците посещават всеки ден", заяви Лъксън. "Мислите ми и мислите на всички новозеландци са с тези, които са засегнати" от случилото се, добави той. 

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио 

"Антисемитизмът няма място на този свят. Нашите молитви са с жертвите на този ужасяващ атентат, еврейската общност и австралийския народ", написа Рубио в публикация в платформата "Екс". 

Говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова 

"След ужасяващите новини от Австралия. Разстрелът на невинни хора по време на религиозен празник е ужасна трагедия", заяви Захарова. "Тероризмът не може да бъде оправдан по никакъв начин", добави тя. 

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар 

"Потресен съм от смъртоносната стрелба по време на празненство по случай Ханука в Сидни, Австралия", заяви Саар. "Това е резултатът от антисемитските бунтове по улиците на Австралия през последните две години, с антисемитски и подбуждащи призиви за "глобализация на интифадата", които днес се превърнаха в реалност", подчерта той. 

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен 

"Шокирана съм от трагичната атака на плажа Бонди. Изказвам искрените си съболезнования на семействата и близките на жертвите", заяви Фон дер Лайен. "Европа е на страната на Австралия и на еврейските общности навсякъде. Ние сме обединени срещу насилието, антисемитизма и омразата", написа тя в "Екс". 

Германският канцлер Фридрих Мерц 

"Нямам думи", заяви Мерц. "Това е атака срещу нашите общи ценности. Трябва да сложим край на този антисемитизъм – тук в Германия и по целия свят", посочи германският лидер в изявление, публикувано в "Екс". 

Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес

"Ужасен съм от терористичното нападение в Австралия срещу еврейската общност. Изказвам солидарността си с жертвите и техните близки, с народа и правителството на Австралия", заяви Албарес. "Омразата, антисемитизмът и насилието нямат място в нашите общества", подчерта испанският външен министър. 

Министър-председателят на Норвегия Юнас Гар Стьоре 

"Шокиран съм от ужасяващата атака на плажа Бонди в Австралия по време на еврейския празник Ханука", заяви Стьоре. "Осъждам този позорен позорен терористичен акт с най-голяма строгост. Изказвам най-искрените си съболезнования на всички, засегнати от днешното трагично нападение", подчерта той. 

Министър-председателят на Швеция Улф Кристершон 

"Потресен съм от атаката в Сидни, насочена срещу еврейската общност", заяви Кристершон. "Мислите ми са с жертвите и техните семейства. Заедно, ние трябва да се борим срещу разпространението на антисемитизма", подчерта той. 

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Нападение в Сидни Урсула фон дер Лайен Кая Калас Европейска комисия Еврейска общност Насилие Антисемитизъм Омраза Австралия Осъждане
Последвайте ни

По темата

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

5 сутрешни навика, които нарушават съня ви през нощта

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 9 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 9 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 9 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 9 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Голяма синдикална стачка в Брюксел на 15 декември

Свят Преди 22 минути

Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от правителството

,

Зеленски пристигна в Германия

Свят Преди 48 минути

Според него в Берлин днес ще е "украинско-американски ден"

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Свят Преди 3 часа

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички

<p>Пратениците на Тръмп пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)</p>

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Свят Преди 3 часа

В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин

,

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 3 часа

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 4 часа

Пожар е избухнал във Волгоградска област

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

България Преди 4 часа

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

<p>ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване</p>

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

България Преди 4 часа

От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 5 часа

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 5 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 5 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 6 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Любопитно Преди 6 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

България Преди 6 часа

Движението е нормално на граничните преходи с Румъния, както и на граничните пунктове с Република Северна Македония

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

България Преди 7 часа

Към момента епидемиологичната обстановка в Европа остава сравнително спокойна

<p>Нова измама в интернет, този път замесиха Бачковския манастир</p>

Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

България Преди 8 часа

До този момент са подмамени около 30 души

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

„Това не е ПР, това е човечност“: Криско и жестът, който променя съдби

Edna.bg

Защо все повече жени на средна възраст си тръгват от брака – без изневяра и без скандал

Edna.bg

Милан с грешна стъпка, но запазва върха

Gong.bg

Дилета и Кариус обявиха страхотна новина

Gong.bg

Заради блокадите в Гърция: Близо 30 км е опашката от тирове на „Капитан Андреево“

Nova.bg

Какво ни очаква през 2026 година: Най-големите събития и любопитни факти

Nova.bg