След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

Разследването е за наркотрафик

14 декември 2025, 15:57
ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

О чаква се съдът да реши дали да остави в ареста задържаните в петък столични полицаи. Разследването е за наркотрафик. Арестуваните са началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор "Наркотици" и още двама служители, съобщи NOVA.

При акцията са задържани още 12 души по обвинения, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор Стъкларя. Проверката е за организирана престъпна група, която е прикривала разпространението на наркотици на територията на Пето районно управление в София.

 

Източник: NOVA    
Полицаи Наркотрафик Арести София Пето районно управление Организирана престъпна група Разследване Дрога Пламен Максимов Стъкларя
МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

„Ужасяващ акт на насилие“: ЕС с остра реакция след атаката в Сидни

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Преди 9 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Преди 9 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Преди 8 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Преди 9 часа

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Любопитно Преди 1 час

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века

<p>Пратениците на Тръмп пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)</p>

Свят Преди 2 часа

В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 4 часа

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 4 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 5 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Свят Преди 5 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Михаела Маринова за успеха, съмнението и любовта извън прожекторите

Любопитно Преди 5 часа

Певицата разказва за пътя си от X Factor, етикетите в музиката, личните битки и първия си и единствен годеж

<p>Днес празнуват всички с красивите зимни имена...</p>

Днес отдаваме почит на мъчениците, пострадали заради вярата си в Христос

Любопитно Преди 7 часа

Тирс, Левкий и Калиник живели в средата на ΙΙΙ век в Кесария, област Кападокия в Мала Азия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 8 часа

Двама убити и девет ранени при стрелба в университет в САЩ

Свят Преди 8 часа

Засега полицията не е разпространила информация за обстоятелствата, при които е станало нападението

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

България Преди 8 часа

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 9 часа

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Любопитно Преди 9 часа

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

България Преди 9 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

<p>Готви ли ни изненада времето в неделния ден</p>

България Преди 9 часа

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Свят Преди 17 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

