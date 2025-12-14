След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

О чаква се съдът да реши дали да остави в ареста задържаните в петък столични полицаи. Разследването е за наркотрафик. Арестуваните са началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор "Наркотици" и още двама служители, съобщи NOVA.

При акцията са задържани още 12 души по обвинения, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор Стъкларя. Проверката е за организирана престъпна група, която е прикривала разпространението на наркотици на територията на Пето районно управление в София.