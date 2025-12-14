България

Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите

Според него няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната

14 декември 2025, 22:56
Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите
Б юджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите. Това каза председателят на "Има такъв народ" Слави Трифонов в личния си профил във Facebook. С него бяха и депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Станислав Балабанов, Драгомир Петров и Александър Вълчев.

"Трябваше да направя компромис със себе си, когато се правеше бюджета, заради точно такива като тези, които протестираха - млади здрави работници и т.н., за да има пари за тях. Сега бюджетът, срещу който протестираха, падна, няма бюджет и нямат тези пари", коментира Трифонов.

"От "Продължаваме промяната - Демократична България" ни мислят за селяни и чалгари, те се мислят за повече. Защо има такива комплексари в една малка държава като България – не мога да отговоря на този въпрос", каза още Трифонов. 

Според Трифонов няма да има неконтролируема спекула на цените след присъединяването на България в еврозоната, защото има регулаторни органи.

Бюджетът беше провален основно от ПП-ДБ и последствията ще се носят от тях, заяви Тошко Йорданов.

Относно думите си към младите медици по-рано тази година по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, Тошко Йорданов каза, че отчита като грешка "интонацията и леко агресивния тон", с който ги е казал.

"Ще го повторя по смисъл – те не могат да искат да получават по-висока заплата от преподавателя си. Вдигането на тези заплати трябва да е в цялата здравна система, защото медицинските сестри и фелдшерите получават унизителни заплати, а за разлика от тях – те са на терен. В този бюджет те щяха да получат парите, които искат", каза още Йорданов.

"Предстоят избори и се надявам младото поколение да има достатъчно разум, за да направим правилния избор", посочи каза Александър Вълчев.

Източник: БТА/Николай Трифонов    
