Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Б ританският равин е сред загиналите при смъртоносната атака на плажа Бонди, съобщи BBC.
Равин Ели Шлангер, роден във Великобритания, е бил убит при нападението в Бонди, потвърди семейството му.
41-годишният мъж е баща на пет деца, със син, роден през октомври.
Равин Залман Луис, неговият първи братовчед от Брайтън, казва пред BBC News, че Шлангер е бил „жизнен, енергичен, пълен с живот и много топъл, общителен човек, който обичал да помага на хората“.
Сред жертвите при масовото убийство на плажа Бонди в Сидни днес на събитие по повод еврейския празник Ханука е и един израелски гражданин, съобщи израелското външно министерство, цитирано от Ройтерс.
Най-малко 11 души бяха убити, а близо 30 - ранени, след като нападатели откриха огън на събитие по повод Ханука на известния плаж. Австралийските власти определиха стрелбата като антисемитска терористична атака.
Един от заподозрените нападатели също е бил убит, а вторият е в критично състояние. Полицията разследва дали е имало и трети нападател, заяви полицейският комисар от щата Нов Южен Уелс Мал Ланион. Двама полицаи са сред 29-те ранени, откарани в болница, каза той.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, че политиката на страната му подхранва антисемитизма.
Нетаняху заяви, че стрелбата е "хладнокръвно убийство" и че антисемитизмът "се разпространява, докато лидерите мълчат".