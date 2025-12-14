Свят

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Най-малко 11 души бяха убити, а близо 30 - ранени, след като нападатели откриха огън на събитие по повод Ханука на известния плаж

14 декември 2025, 18:09
Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди
Източник: БТА

Б ританският равин е сред загиналите при смъртоносната атака на плажа Бонди, съобщи BBC.

Равин Ели Шлангер, роден във Великобритания, е бил убит при нападението в Бонди, потвърди семейството му.

41-годишният мъж е баща на пет деца, със син, роден през октомври.

Равин Залман Луис, неговият първи братовчед от Брайтън, казва пред BBC News, че Шлангер е бил „жизнен, енергичен, пълен с живот и много топъл, общителен човек, който обичал да помага на хората“.

Сред жертвите при масовото убийство на плажа Бонди в Сидни днес на събитие по повод еврейския празник Ханука е и един израелски гражданин, съобщи израелското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Най-малко 11 души бяха убити, а близо 30 - ранени, след като нападатели откриха огън на събитие по повод Ханука на известния плаж. Австралийските власти определиха стрелбата като антисемитска терористична атака.

Един от заподозрените нападатели също е бил убит, а вторият е в критично състояние. Полицията разследва дали е имало и трети нападател, заяви полицейският комисар от щата Нов Южен Уелс Мал Ланион. Двама полицаи са сред 29-те ранени, откарани в болница, каза той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, че политиката на страната му подхранва антисемитизма.

Нетаняху заяви, че стрелбата е "хладнокръвно убийство" и че антисемитизмът "се разпространява, докато лидерите мълчат".

Източник: BBC / БТА/Алексей Маргоевски    
Атака в Бонди Британски равин Ели Шлангер Антисемитска атака Терористична атака Сидни Ханука Бенямин Нетаняху Израелски гражданин Антисемитизъм
Последвайте ни

По темата

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо кучето копае и драска в леглото си

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 12 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 12 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 11 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 12 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 1 час

Загиналите са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата

,

Центърът по трансфузионна хематология в Плевен спешно търси кръв

България Преди 2 часа

Кръвната банка обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновска, Габровска и Ловешка област

,

Голяма синдикална стачка в Брюксел на 15 декември

Свят Преди 2 часа

Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от правителството

,

Зеленски пристигна в Германия

Свят Преди 3 часа

Според него в Берлин днес ще е "украинско-американски ден"

,

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

България Преди 3 часа

Разследването е за наркотрафик

,

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

България Преди 3 часа

Според него еврото е направило нещата по-предвидими за страната му, която е била силно обвързана с финансовите пазари

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Любопитно Преди 4 часа

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Свят Преди 5 часа

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички

<p>Пратениците на Тръмп пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)</p>

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин

,

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 6 часа

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 6 часа

Пожар е избухнал във Волгоградска област

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

България Преди 6 часа

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

<p>ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване</p>

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

България Преди 7 часа

От опозицията са категорични, че бюджетът на държавата трябва да бъде удължен

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 7 часа

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 7 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 8 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън остави ръкописно послание, което трогна света

Edna.bg

„Това не е ПР, това е човечност“: Криско и жестът, който променя съдби

Edna.bg

Кметът на Враца след класирането: В такива моменти треньорът поема отговорност

Gong.bg

Витоци покори върха, от българките Милена Тодорова с най-високо класиране

Gong.bg

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Nova.bg

13-годишният син на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

Nova.bg