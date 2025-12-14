Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Б ританският равин е сред загиналите при смъртоносната атака на плажа Бонди, съобщи BBC.

Равин Ели Шлангер, роден във Великобритания, е бил убит при нападението в Бонди, потвърди семейството му.

41-годишният мъж е баща на пет деца, със син, роден през октомври.

Равин Залман Луис, неговият първи братовчед от Брайтън, казва пред BBC News, че Шлангер е бил „жизнен, енергичен, пълен с живот и много топъл, общителен човек, който обичал да помага на хората“.

Сред жертвите при масовото убийство на плажа Бонди в Сидни днес на събитие по повод еврейския празник Ханука е и един израелски гражданин, съобщи израелското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

Най-малко 11 души бяха убити, а близо 30 - ранени, след като нападатели откриха огън на събитие по повод Ханука на известния плаж. Австралийските власти определиха стрелбата като антисемитска терористична атака.

Един от заподозрените нападатели също е бил убит, а вторият е в критично състояние. Полицията разследва дали е имало и трети нападател, заяви полицейският комисар от щата Нов Южен Уелс Мал Ланион. Двама полицаи са сред 29-те ранени, откарани в болница, каза той.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е предупредил австралийския си колега Антъни Албанезе, че политиката на страната му подхранва антисемитизма.

Нетаняху заяви, че стрелбата е "хладнокръвно убийство" и че антисемитизмът "се разпространява, докато лидерите мълчат".