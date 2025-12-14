Свят

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

"Трябва да спечелим, но статистически това е много трудно", каза американският лидер

14 декември 2025, 20:25
Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че Републиканската партия може да загуби междинните избори през 2026 г., въпреки че продължава да представя американската икономика като „най-великата в историята“. Това става ясно от интервю за „Уолстрийт джърнъл“.

Републиканецът, който се завърна в Белия дом през януари, редовно твърди, че икономиката на САЩ процъфтява и същевременно приписва инфлацията на управлението на своя предшественик Джо Байдън. „Създадох най-великата икономика в историята. Но може да е нужно време хората да осъзнаят това. В страната влизат огромни средства – строят се автомобилни заводи, развива се изкуственият интелект, много неща се случват. Не мога да кажа как точно това ще се отрази на избирателите. Единственото, което мога да направя, е да си върша работата“, заяви Тръмп.

С наближаването на междинните избори през 2026 г. той подчерта, че „цените са в добро състояние“. „Дори президенти с успешно управление са претърпявали изборни неуспехи", каза бившият строителен предприемач. „Ще видим какво ще стане. Трябва да спечелим. Но статистически това е много трудно. Да, няма особен смисъл“, допълни той.

Тръмп, който по време на предизборната кампания обеща да намали инфлацията, настоява, че е изпълнил това обещание, въпреки че социологическите проучвания показват ниско одобрение за икономическата му политика.

Проучване на Чикагския университет за "Асошиейтед прес" разкри, че едва 31% от пълнолетните американци одобряват начина, по който Тръмп се справя с икономиката – спад спрямо 40% през март. „Кога ще получа признание за това, че създадох, без инфлация, може би най-великата икономика в историята на страната ни?“, написа той в социалната мрежа Truth Social. „Кога хората ще разберат какво се случва? Кога анкетите ще отразят колко велика е Америка в момента и колко зле беше само преди година?“, добави президентът.

Инфлацията се ускори по време на управлението на Байдън. След завръщането на Тръмп на власт през януари тя първоначално се забави, но от април отново започна да нараства. Последните публикувани данни за инфлацията, от септември, показват годишен ръст на цените от 2,8%. Статистика за октомври не беше обявена заради временното спиране на работата на федералното правителство, а данните за ноември се очакват през следващата седмица.

Източник: БГНЕС    
