България

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят, смята бившият министър

14 декември 2025, 19:17
След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение

След ареста на четирима полицаи в София: Кога съдът ще гледа мерките им за неотклонение
ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки
В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване
Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция
Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините
Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии
Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

П ротестиращите не бяха нито за едните, нито за другите, а за бъдещето на България. Това обаче беше лесната част от дилемата, но след като свалиха правителството, а сега накъде? Не трябва да се крият, а да излязат напред и да поемат инициативата. Тепърва предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов. Това каза бившият депутат от ДПС и министър на земеделието и горите (2001-2005 г.) Мехмед Дикме, съобщи NOVA.

Той изрази мнение, че антиправителствените протести са излъчили огромна позитивна енергия. "Младите показаха, че са бъдещето на България и мисля, че скоро ще вземат властта в свои ръце. Изтърканите политици ще останат в миналото. Протестът беше главно насочен към управляващите, но когато ген. Атанасов се качи на трибуната, имаше мощно освиркване, вяха се и плакати срещу Радев. Протестиращите показаха, че искат много дълбока промяна. Общо над 500 000 души в страната излязоха по площадите. Хиляди на площадите бяха от турския етнос, те са разочаровани от управлението на симбиозата Пеевски - Борисов. Те трябва да управляват с ясни и конкретни цели", заяви Дикме.

По думите му Пеевски има съществена и значима роля в ДПС. "Никой друг освен Делян Пеевски не можеше да детронира Ахмед Доган. Извън това обаче парламентът не е селска кръчма, там хората трябва да се държат подобаващо, аз съм гласувал за "ДПС-Ново начало" и искам отговорно поведение от нея. Крайно време беше да бъде детрониран Доган и олигарсите около него, аз съм гласувал за Пеевски. ДПС има съществена роля в държавата, избирателите ѝ са около 20% от населението. Пеевски обаче напълни площадите - неговите контрапротести бяха суперкатализатор. Дано се изчисти политическата кочина", коментира Дикме.

Според бившия депутат Борисов е повторил хода си, както при коалицията с Реформаторския блок - правителството да подаде оставка без общо решение на партньорите. "Думите на лидера на ГЕРБ, че няма да се занимава с бюджета е удар по Пеевски, защото в него има заложени много средства за инвестиции в общините, управлявани с ДПС. Много от кметовете са подписали предварителни договори за поръчки, които вече се работят. Това ще удари върху имиджа им, а и върху местните бюджета. ДПС е партия на хората на местната власт, не на Пеевски или на Доган. Разклаща се доверието към Делян, ще се отрази на електоралната подкрепа към него. Сега Доган има възможност да се върне. Борисов изпраща сигнална лампичка, че се откъсва от Пеевски и е готов на ново мнозинство с ПП-ДБ. Ако искат ГЕРБ и ДПС да съществуват, двамата трябва да се оттеглят", отбеляза Дикме. И допълни, че "ДПС-Ново начало" ще влезе с 30 мандата в един нов парламент, но потенциалът преди протестите е бил 50.

Бившият министър смята, че обстановката предоставя много добри условия за политически проект на президента и положението е "сега или никога". А колкото повече се опитват да му пречат, толкова по-силен ще бъде.

Източник: NOVA    
Мехмед Дикме Делян Пеевски Бойко Борисов Протести ДПС ГЕРБ Политическа промяна Бъдеще на България Сблъсък Пеевски-Борисов Президентски проект
Последвайте ни

По темата

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

МВнР: Няма данни за ранени или пострадали българи при стрелбата в Сидни

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Разкриха детайли за жертвите на смъртоносната атака на плажа Бонди

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Мехмед Дикме: Предстои много голям сблъсък между Пеевски и Борисов

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Нетаняху обвини австралийския премиер, че подхранва антисемитизма

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 12 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 12 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 11 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 12 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 1 час

Загиналите са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата

,

Центърът по трансфузионна хематология в Плевен спешно търси кръв

България Преди 2 часа

Кръвната банка обслужва и Русенска, Разградска, Великотърновска, Габровска и Ловешка област

,

Голяма синдикална стачка в Брюксел на 15 декември

Свят Преди 2 часа

Акцията цели да осъди мерките, заложени в споразумението за бюджета, прието от правителството

,

Зеленски пристигна в Германия

Свят Преди 3 часа

Според него в Берлин днес ще е "украинско-американски ден"

,

„Ужасяващ акт на насилие“: Реакции на световните лидери след атаката в Сидни

Свят Преди 3 часа

Най-малко 12 души бяха убити, а 30 - ранени, при стрелбата на плажа Бонди в Сидни

,

Преходът към еврото: Опитът на Португалия дни преди приемaнето му от България

България Преди 3 часа

Според него еврото е направило нещата по-предвидими за страната му, която е била силно обвързана с финансовите пазари

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Страж на папата: Как се става швейцарски гвардеец

Любопитно Преди 4 часа

Швейцарските гвардейци охраняват Ватикана вече повече от пет века

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Зеленски: Ще има компромиси по мирните предложения на САЩ

Свят Преди 5 часа

Украинският президент добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички

<p>Пратениците на Тръмп пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)</p>

Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Свят Преди 6 часа

В началото на месеца Уиткоф се срещна с руския президент Владимир Путин

,

GigaChat издържа изпита по диетология

Любопитно Преди 6 часа

Изпитът демонстрира задълбочено разбиране на основите на храненето, клиничните аспекти на храненето, методите за контрол на теглото и персонализираните диети

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Украински дронове атакуваха руски петролни складове

Свят Преди 6 часа

Пожар е избухнал във Волгоградска област

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 7 часа

Изстрелите са били произведени по време на събитие за Ханука

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 7 часа

Ангажирани са 16 души от „Морска администрация“, участват и екипи на „Гранична полиция” и „Фронтекс”

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Поредна среднощна масирана атака с дронове и ракети срещу Одеска област

Свят Преди 7 часа

Има щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 8 часа

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 8 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън остави ръкописно послание, което трогна света

Edna.bg

„Това не е ПР, това е човечност“: Криско и жестът, който променя съдби

Edna.bg

Кметът на Враца след класирането: В такива моменти треньорът поема отговорност

Gong.bg

Витоци покори върха, от българките Милена Тодорова с най-високо класиране

Gong.bg

Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

Nova.bg

13-годишният син на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш

Nova.bg