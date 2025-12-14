Любопитно

Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни" (СНИМКА)

Премиерата на финалния филм е планирана за април 2027 г.

14 декември 2025, 22:49
Вин Дизел намекна за участие на Кристиано Роналдо в „Бързи и яростни" (СНИМКА)
Източник: Getty Images

К ристиано Роналдо може да се присъедини към семейството на „Бързи и яростни“. Поне това намекна Вин Дизел – звезда и продуцент на популярната филмова поредица. Дизел сподели снимка с футболната суперзвезда в Instagram, на която двамата позират с вдигнати палци, като актьорът разкри, че е създал роля специално за Роналдо в планирания финален филм от франчайза.

„Всички питаха дали ще бъде част от митологията на „Fast“. Трябва да ви кажа – той е истински човек. Написахме роля за него“, каза Дизел.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все още няма официално потвърждение, че португалската футболна звезда ще участва в 11-ия филм от поредицата. Междувременно Дизел наскоро заяви, че персонажът на покойния Пол Уокър – Брайън О’Конър – може отново да се появи на екран. По време на събитието Fuel Fest през юни той разкри, че премиерата на финалния филм е планирана за април 2027 г.

„Бях с Universal Studios и те ме попитаха: „Вин, можем ли да имаме финала на „Бързи и яростни” през април 2027 г.?“ Отговорих, че ще се съглася при три условия, защото се вслушвам във феновете“, обясни Дизел. Сред тях са завръщане на действието в Лос Анджелис, фокус върху автомобилната култура и уличните състезания, както и екранно събиране на героите му с този на Пол Уокър. „Третото условие беше да съберем отново Дом и Брайън О’Конър. Това ще получите във финала“, заяви актьорът.

Пол Уокър загина при автомобилна катастрофа на 30 ноември 2013 г., по време на снимките на „Бързи и яростни 7“. Част от сцените му не бяха завършени, но героят му се появи във финалната сцена на филма чрез комбинация от CGI, визуални ефекти и участието на братята му Код и Калеб Уокър, които помогнаха за създаването на около 350 кадъра.

Последната сцена на „Бързи и яростни 7“ показа Доминик Торето и Брайън О’Конър в емоционален момент, преди двамата да потеглят с колите си в различни посоки. Надзорникът по визуалните ефекти Джо Летъри разказа, че сцената е била реализирана с изключително внимание. „Нямаше място за грешки. Беше твърде важно да завършим историята с уважение към паметта на Пол – така че зрителят да не мисли за техниката зад кадър“, каза той.

Източник: БГНЕС    
