Свят

Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Загиналите са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата

14 декември 2025, 17:52
Израелската армия заяви, че е убила трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан
Източник: БТА

И зраелската армия заяви, че е нанесла днес удари срещу трима членове на проиранската групировка "Хизбула" в Южен Ливан, а Бейрут съобщи за един загинал при израелски удар в района, предаде Франс прес.

"Тази сутрин армията е нанесла удари срещу трима терористи от "Хизбула" в няколко района в Южен Ливан", които "са участвали в опити за възстановяване на инфраструктурата" на ливанското движение, в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня от ноември 2024 г.", посочи в изявление израелската армия. 

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 12 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 12 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 11 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 12 часа

