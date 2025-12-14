България

ЕК предяви иск срещу България за нарушения при обществените поръчки

Според Комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на правилата на ЕС

14 декември 2025, 12:50
В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване
Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция

Опашки от тирове по границите с Турция и Сърбия, затруднения и към Гърция
Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините

Колко опасен е супергрипът и ефективни ли са ваксините
Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии

Нова измама в интернет: Бачковският манастир изпозван като примамка за фалшиви терапии
Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет
След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

След оставката на кабинета: Ще бъдат ли блокирани парите на държавата?

Е вропейската комисия съобщи, че е решила да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС заради неправилно въвеждане на европейските правила за обществените поръчки. Според комисията българското законодателство изключва определени частни лечебни заведения от обхвата на европейските правила, дори когато те получават над 50 процента финансиране от публични източници, се посочва в съобщението.

ЕК движи седем наказателни процедури срещу България

Това изключване според Закона за обществените поръчки не е в съответствие с определението в правото на ЕС за "публичноправни организации" и това ограничава приложното поле на европейското законодателство. Комисията започна производството за установяване на нарушение през януари 2019 г. и многократно призова България да приведе законодателството си в съответствие с правилата на ЕС, се допълва в съобщението.

Въпреки че България е внесла изменения, българските законодатели все още не са ги приели официално. Дори и промените да бъдат приети, изглежда, че те въпреки това не биха обхванали всички публично финансирани здравни заведения, което би могло да доведе до продължаване на нарушението. Заради липсата на ясен график (за приемане на законодателните изменения - бел. кор.), ЕК е решила да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

България може да бъде предадена на Съда на ЕС по две наказателни процедури

Европейските правила за обществените поръчки целят да гарантират прозрачни, справедливи и конкурентни тръжни процедури в рамките на единния пазар. Те се прилагат за възлагащи органи, включително публичноправни - категория от субекти, които, макар и да не са публични, се финансират основно от държавата или от други публични органи, пише в съобщението.

ЕК ни призова за прозрачни обществени поръчки

Съгласно европейските правила частноправните субекти трябва да спазват правилата за възлагане на обществени поръчки, когато те отговарят на изискванията, за да бъдат определени като публичноправни органи. Такъв е случаят, когато те 1) са създадени, за да задоволяват нужди от общ интерес, 2) притежават правосубектност и 3) се финансират в по-голямата си част от публични органи или са обект на управление или надзор от тяхна страна.

ЕК ни взе "на прицел" заради обществените поръчки

В България много лечебни заведения отговарят на тези показатели, защото предоставят основни услуги от обществен интерес и получават по-голямата част от финансирането си от Националната здравноосигурителна каса или други публични източници.

Опасенията на ЕК бяха изложени в официално уведомително писмо (2019 г.), последвано от мотивирано становище (юли 2023 г.) и допълнително мотивирано становище (април 2024 г.), след като България не успя да приведе законодателството си в пълно съответствие.

Делото се отнася до разпоредбите на Закона за обществените поръчки, които изключват определени болници от правилата за възлагане на обществени поръчки, дори когато те са публично финансирани, се допълва в съобщението на комисията.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков      
Последвайте ни
Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Започна операцията по изтегляне на заседналия край Ахтопол танкер

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, 10 загинали, има и ранени (ВИДЕО)

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, 10 загинали, има и ранени (ВИДЕО)

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

В навечерието на консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

Защо все по-малко хора купуват коли от магазина и предпочитат онлайн поръчки

carmarket.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 6 часа
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 5 часа
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 5 часа
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 6 часа

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Разкриха кога телефоните са най-вредни&nbsp;</p>

Използването на телефон преди тази възраст може да доведе до затлъстяване и депресия

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване показва на кои възрасти мобилните телефони могат да бъдат най-вредни за здравето на младите хора

<p>Конфликтът между Тайланд и Камбоджа се задълбочава</p>

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

Свят Преди 2 часа

И двете страни съобщиха за нови атаки по фронта

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Петима задържани по подозрение, че планирали нападение на коледен базар в Германия

Свят Преди 5 часа

Двама убити и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Двама убити и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Свят Преди 5 часа

Засега полицията не е разпространила информация за обстоятелствата, при които е станало нападението

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

Влиза в сила новият график за движение на влаковете

България Преди 5 часа

Предвидено е движението и на осем международни бързи влака

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 5 часа

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

<p>Откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години</p>

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

Любопитно Преди 5 часа

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

България Преди 6 часа

Всички справки и обезщетения на едно място

<p>Готви ли ни изненада времето в неделния ден</p>

Какво време ни очаква в неделния ден

България Преди 6 часа

Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Свят Преди 14 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

,

Шестима миротворци на ООН от Бангладеш загинаха при удар с дрон в Судан

Свят Преди 14 часа

Временният лидер на страната Мохамад Юнус заяви, че е „дълбоко натъжен“ от случилото се

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 15 часа

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

,

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

България Преди 15 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

,

САЩ: Беларус се е съгласиха да спрат прелитанията на балони в Литва

Свят Преди 16 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

.

Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Любопитно Преди 16 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

,

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Любопитно Преди 16 часа

Актьорът е известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в "Мери Попинс"

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Изумителните природни чудеса около Кърджали

sinoptik.bg
1

Каква е историята на песента "Тиха нощ, свята нощ"

sinoptik.bg

Михаела Маринова: Научих, че силните мъже са рядкост

Edna.bg

Честит рожден ден на edna божествена жена: Теодора Духовникова

Edna.bg

Джери Перейра съдействал за трансфера на колумбиеца в ЦСКА

Gong.bg

Виктор Гончаренко поема националния отбор на Беларус

Gong.bg

Започна операцията по изтегляне на кораба „Кайрос“ край Ахтопол

Nova.bg

Преди консултациите: ПП-ДБ няма да предлага правителство, иска машинно гласуване

Nova.bg